Erfassen Sie Gespräche, erkennen Sie die Absicht und setzen Sie dann Maßnahmen um. Plaud schafft eine neue Schnittstelle für das Zeitalter der Agenten eine, die für Menschen intuitiv ist, reich an Kontext und stets einsatzbereit.

Plaud hat heute die "Plaud One Explorer Edition" vorgestellt für Fachleute, die bereit sind, eine neue Schnittstelle zwischen Mensch und KI in die Praxis umzusetzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260827944950/de/

Plaud One, the wearable AI earbuds built for the agent era.

Jede Ära der Informatik hatte eine prägende Benutzeroberfläche. Wir tippten auf Tastaturen. Wir tippten auf die Bildschirme. Dennoch ist die heutige KI nach wie vor von jenem Ort getrennt, an dem menschliche Absichten entstehen: dem Gespräch. Das Zeitalter der Agenten erfordert eine Schnittstelle, die für den Menschen intuitiv ist, reich an Kontextinformationen ist und stets einsatzbereit ist. Im Zeitalter der Sprachassistenten brauchen Sie nur zu sprechen.

Plaud One ist die erste Umsetzung dieser Benutzeroberfläche. Es erfasst die Live-Konversation, erkennt die Absicht in Echtzeit und handelt proaktiv in all Ihren Tools. Plaud One kombiniert modernste Hardware mit seiner neuesten "Plaud Intelligence"-Plattform, um menschliche Intelligenz zu erfassen, zu verstehen, darauf zu reagieren und zu verstärken.

Die Benutzeroberfläche der Post-Screen-Ära

Menschliche Arbeit beginnt mit einem Gespräch. Jede großartige Idee, jede Entscheidung und jede gemeinsame Bedeutung hat ihren Ursprung im Gespräch. Wir nutzen unsere Sinne, um zuzuhören, zu sprechen, zu sehen, zu denken und uns zu erinnern. Aber wir vergessen auch Dinge und lassen uns ablenken. Seit Generationen passen wir uns an Benutzeroberflächen an und nicht umgekehrt. Wir verteilen unsere Arbeit hinter Bildschirmen.

Im Zeitalter der KI wird die Konversation zur Schnittstelle. Plaud entwickelt die tragbare Schnittstelle zwischen Menschen und Agenten. Es erfasst den vorgelagerten, verlustfreien und als "Quelle der Wahrheit" geltenden Konversationskontext und wird so zum Referenzsystem für das Zeitalter der Agenten. Anschließend setzt es das Verständnis in Taten um; es ergreift proaktiv die Initiative, führt Maßnahmen durch und bringt Dinge zum Abschluss.

Entwickelt, um menschliche Intelligenz zu erfassen, zu verstehen, darauf zu reagieren und zu verstärken

Ob als Ohrhörer getragen oder über das eigenständige Etui genutzt Plaud One zeichnet Anrufe, Online-Besprechungen, persönliche Gespräche und Ideen unterwegs auf.

Dank der integrierten eSIM mit 4G-LTE-Konnektivität bleibt Plaud One auch ohne Smartphone verbunden und lädt Gespräche automatisch zur Transkription und Zusammenfassung hoch, während die Arbeit läuft. Dadurch entsteht eine stets aktuelle Kontextschicht, die Mitarbeiter nutzen können, um Entscheidungen über verschiedene Besprechungen hinweg zu verknüpfen, Folgemaßnahmen vorzubereiten, Berichte zu erstellen und über vernetzte Tools Maßnahmen zu ergreifen so können die Nutzer konzentriert und präsent bleiben.

[https://youtu.be/tDYBOmmNWA0]

Plaud One basiert auf Plaud Intelligence, der Plattform für Konversationsintelligenz, die darauf ausgelegt ist, menschliche Absichten zu erfassen, zu verstehen und entsprechend umzusetzen. Die neu gestaltete Plattform geht noch einen Schritt weiter als bisher und bietet bei jeder Interaktion einen umfangreicheren Speicher, einen dauerhaften Kontext sowie die Ausführung echter Arbeitsabläufe.

Im Mittelpunkt steht der Plaud Agent, der den Kontext und die Absicht hinter Ihren Gesprächen erfasst und diese anschließend durchgängig umsetzt.

Dank der nahtlosen Integration in die Tools, die Sie bereits nutzen wie beispielsweise Gmail, Google Kalender, Notion und Slack -, müssen Sie mit Plaud Agent nicht mehr auf eine andere Plattform wechseln, um Ihre Aufgaben zu erledigen.

Um sicherzustellen, dass jede Aufgabe korrekt bearbeitet wird, greift Plaud Agent auf eine Bibliothek von Arbeitsabläufen zurück, die als "Skills" bezeichnet werden, sowie auf sorgfältig zusammengestellte Sammlungen von Arbeitsabläufen, die für bestimmte Rollen konzipiert sind und als "Plugins" bezeichnet werden.

Plaud Agent erstellt zudem fertige Arbeitsergebnisse, von E-Mails über Dokumente bis hin zu Präsentationen. Diese Artefakte können unmittelbar nach ihrer Erstellung bearbeitet, geteilt oder exportiert werden.

Plaud gewinnt mit jeder Nutzung an Wert. Da sich Speicher und Kontext kontinuierlich erweitern, erfasst der Plaud-Agent das Gesamtbild, das er benötigt, um die richtigen Werkzeuge zu verknüpfen, die richtigen Arbeitsabläufe anzuwenden und fertige Ergebnisse zu liefern, die die Absicht in vollem Umfang widerspiegeln.

"KI-Agenten werden erst dann wirklich nützlich, wenn sie den Kontext verstehen, in dem menschliche Absichten entstehen", sagte Nathan Xu, CEO und Mitbegründer von Plaud"Dieser Kontext entsteht im Gespräch. Plaud One bringt die Mitarbeiter näher an die reale Arbeitswelt heran, in der die Menschen tagtäglich tätig sind, während Plaud Intelligence ihnen den Kontext und die Möglichkeiten zum Handeln bietet. Wir stellen die Explorer Edition zur Verfügung, da sich die Benutzeroberflächen in der Praxis bewährt haben und von den Menschen geprägt werden, die sie im Alltag einsetzen."

Diese neuen Funktionen von Plaud Intelligence werden mit dem Update auf Plaud App 4.0 für alle Plaud-Produkte verfügbar sein. Mit dem Update wird eine komplett neu gestaltete Benutzeroberfläche eingeführt, die eine nahtlose Navigation durch die Funktionen von Plaud Intelligence ermöglicht.

Entwickelt für Menschen, deren Arbeitsleben im Dialog stattfindet

Ein Vertriebsleiter kann nach einem Kundengespräch Plaud One beauftragen, noch vor Beginn des nächsten Termins einen Entwurf für die Nachbereitung zu erstellen.

Eine Führungskraft kann sich auf dem Weg in den Besprechungsraum um eine Zusammenfassung des letzten Gesprächs mit einem Kunden bitten. Ein Berater kann die Ergebnisse eines Workshops in einen Bericht umwandeln.

Ein Stabschef kann eine montägliche Routine einrichten, bei der die Gespräche der Vorwoche ausgewertet und noch vor Beginn des Arbeitstages eine strukturierte Zusammenfassung versendet wird.

Verfügbarkeit

Die Plaud One Explorer Edition kostet 249,99 USD und kann ab dem 27. August 2026 um 9:00 Uhr EDT in ausgewählten Märkten vorbestellt werden.

Plaud One ist sofort einsatzbereit, und die bestehenden Tarife von Plaud funktionieren mit Plaud One genauso wie derzeit auf allen Plaud-Geräten. Jede Explorer Edition enthält Plaud-Guthaben im Wert von 200 US-Dollar, mit denen die kommenden Agentenfunktionen von Plaud Intelligence sowie weitere KI-Funktionen genutzt werden können.

Der Versand wird voraussichtlich im 4. Quartal 2026 beginnen; die Plaud-App 4.0 wird im 4. Quartal schrittweise auf allen Plaud-Produkten eingeführt.

Werden Sie jetzt "Explorer": https://www.plaud.ai/products/plaud-one

Über Plaud

Plaud entwickelt die praxisorientierte KI-Schnittstelle für Fachkräfte, um deren Intelligenz zu steigern, die Produktivität zu erhöhen und die Leistung zu verbessern seit 2023 wird sie von über 2.500.000 Nutzern weltweit geschätzt. Mit dem Ziel, die menschliche Intelligenz zu fördern, erfasst, strukturiert und bündelt Plaud die in Gesprächen generierten Erkenntnisse damit Menschen besser denken, schneller entscheiden und Aufgaben klar und zielgerichtet umsetzen können.

Plaud Inc. ist ein in Delaware eingetragenes Unternehmen mit Sitz in San Francisco. Durch die Einhaltung der Normen ISO 27001, ISO 27701, DSGVO, SOC 2, HIPAA und EN 18031 verpflichtet sich Plaud zu höchsten Standards bei Datensicherheit und Datenschutz.

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Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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