XRP Kurs heute bei 1,43 Dollar, warum sich eine Zahl im Ripple Netzwerk gerade verdoppelt hat

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Der XRP Kurs ist in sieben Tagen um rund 45 Prozent nach oben geschossen und berührte kurzzeitig 1,70 Dollar. Am 26. August notiert der Wert wieder bei etwa 1,43 Dollar, rund drei Prozent unter dem Vortag. Ein Blitzcrash am 22. August riss zuvor Positionen im Wert von 1,35 Milliarden Dollar aus dem Markt. Trotzdem hielt XRP die Zone über 1,40 Dollar und bleibt die fünftgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Hinter diesem Rücksetzer hat sich die Zahl der aktiven Adressen im Ledger von Ripple innerhalb eines Monats mehr als verdoppelt.

XRP Kurs zwischen Blitzcrash und ETF Zuflüssen, das sagen die aktuellen Daten

Der Auslöser war Politik, denn am 19. August forderte Präsident Trump im Weißen Haus eine faire Fassung des CLARITY Act. XRP stieg daraufhin von unter einem Dollar bis kurz an 1,70 Dollar, bevor der Blitzcrash am 22. August die überhitzten Positionen aus dem Markt spülte. Laut Bybit liegt der Kurs am 26. August bei 1,43 Dollar bei einer Marktkapitalisierung von 89,94 Milliarden Dollar. Das Handelsvolumen der vergangenen 24 Stunden lag bei 4,36 Milliarden Dollar. CoinGecko weist für die vergangenen sieben Tage weiterhin ein Plus von rund 45 Prozent aus.

Die amerikanischen Spot-ETFs sammelten in der Woche bis zum 21. August 39,78 Millionen Dollar ein und kommen seit dem Start auf rund 1,55 Milliarden Dollar. Noch deutlicher ist die Entwicklung im Netzwerk von Ripple, denn die aktiven Adressen stiegen von 1,02 Millionen im Juli auf 2,26 Millionen im August. Nach unten bleibt die Zone zwischen 1,40 und 1,45 Dollar die wichtigste Unterstützung, während am 15. September die Abstimmung über den CLARITY Act ansteht. Selbst 2,00 Dollar wären bei 90 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung jedoch nur ein Plus von 40 Prozent, weshalb tausende Wallets dort kaufen, wo noch keine Börse einen Preis gesetzt hat.

Pepeto steht noch vor der ersten Notierung mit Cross-Chain-Brücke, Risiko-Scanner und erwartetem Binance-Listing

Genau hier endet die Rechnung für den XRP Kurs, denn 40 Prozent verändern kein Depot. Die wirklich großen Bewegungen bei XRP liegen Jahre zurück, als der Token noch für wenige Cent zu haben war. Dieses Fenster steht heute an anderer Stelle offen, und es schließt sich mit dem ersten Börsenkurs.

Die meisten Anleger konzentrieren sich auf Token, die bereits an öffentlichen Börsen mit tiefen Orderbüchern gehandelt werden. Die größten Bewegungen der Kryptogeschichte entstanden allerdings bei Einstiegen vor der ersten Börsenkerze, und genau in diesem Fenster steht Pepeto gerade. Ein früherer Binance-Experte hat das Projekt rund um eine Cross-Chain-Brücke aufgebaut, die Vermögenswerte zwischen getrennten Blockchains überträgt. Dazu kommt ein Risiko-Scanner, der verdächtige Token markiert, bevor ein Tausch überhaupt ausgeführt wird.

Das System prüft jeden Token vor dem Abschluss eines Tauschs und hilft dabei, zweifelhafte Verträge und Betrugsprojekte zu vermeiden. Jeder Handel im Ökosystem trägt damit eine Schutzschicht, die die meisten Plattformen gar nicht erst anbieten. Genau dieser Schutz ist der Grund, warum weiter Kapital in das Projekt fließt. Über 10,38 Millionen Dollar stehen inzwischen hinter einem Einstieg zu 0,000000188 Dollar, und am Horizont wartet das erwartete Binance-Listing.

Eine Prüfung durch SolidProof deckt das gesamte Angebot von 420 Billionen Token ab. Sicherheit entsteht hier vor allem dadurch, dass SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und freigegeben hat, bevor der Vorverkauf überhaupt öffnete. Jede einsteigende Wallet kann damit selbst nachvollziehen, dass hinter dem Vertrag keine versteckte Nachprägung wartet. Geprüftes Angebot und wachsendes Kapital sind die Kombination, die jede Stufe des Vorverkaufs schneller füllt als die vorherige. Ein früher Einstieg vor einem Publikum in Binance-Größe ist die Ausgangslage, der frühe Anleger in jedem Zyklus hinterhergelaufen sind, und sie steht hier noch offen, bevor die Masse das Kürzel kennt.

Fazit

Der XRP Kurs kann 2,00 Dollar erreichen, doch bei 90 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleibt daraus ein Plus von 40 Prozent. XRP notierte unter einem Dollar, als niemand an eine Rallye glaubte, und die Wallets, die damals einstiegen, bauten sich in wenigen Tagen echtes Vermögen auf. Dass in derselben Phase der Marktangst Millionen in den Pepeto Vorverkauf fließen, zeigt, dass diese Wallets erneut eine ähnliche Ausgangslage erkennen. Ein früherer Binance-Experte hat Pepeto aufgebaut, und das erwartete Listing rückt näher. Der Einstieg zum Vorverkaufspreis ist der Schritt, den frühe Anleger im Rückblick immer gern gemacht hätten, und mit dem Handelsstart schließt sich dieses Fenster endgültig.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wo liegen die nächsten Hürden für XRP?

Die nächsten Hürden liegen bei 1,55 und 1,70 Dollar, darüber öffnet sich der Weg in Richtung 2,00 Dollar. Die Unterstützung verläuft zwischen 1,40 und 1,45 Dollar.

Warum wird Pepeto mit XRP verglichen?

Weil Pepeto einen Vorverkaufspreis, eine Cross-Chain-Brücke und einen Risiko-Scanner bietet, während das erwartete Binance-Listing näher rückt. Der vollständige Überblick steht auf der offiziellen Pepeto-Website.