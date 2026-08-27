Der Erfolg von Fonds IV ist das Ergebnis von zwei Jahrzehnten nachweislicher Erfolgsbilanz bei Investitionen in Industrie- und Unternehmensdienstleister im unteren Mittelstand

GenNx360 Capital Partners ("GenNx360" oder "das Unternehmen"), eine in New York City ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die in US-amerikanische Unternehmen aus den Bereichen Industriedienstleistungen und Unternehmensdienstleistungen im unteren Mittelstand investiert, gab heute den erfolgreichen Abschluss von GenNx360 Capital Partners IV, L.P. ("Fonds IV" oder "der Fonds") mit Zusagen in Höhe von 865 Millionen US-Dollar bekannt, womit das Ziel übertroffen wurde. Der Fonds IV ist der größte Fonds, der in der Geschichte von GenNx360 aufgebracht wurde.

Der Fonds IV wurde von einer vielfältigen Gruppe bestehender und neuer Investoren unterstützt, darunter führende Pensionskassen, Vermögensverwalter, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Family Offices, was das Vertrauen in den disziplinierten Investitionsansatz des Unternehmens, sein operatives Wertschöpfungsmodell und sein erfahrenes, vielfältiges Team widerspiegelt.

Der Fonds IV wird die differenzierte Strategie von GenNx360 fortsetzen, Partnerschaften mit Gründern und Managementteams aus dem unteren Mittelstand einzugehen, um Unternehmen im Bereich essenzieller Dienstleistungen zu skalieren. Bislang hat der Fonds IV fünf Investitionen getätigt, die sich auf die Bereiche Infrastrukturdienstleistungen, Prüf- und Inspektionsdienstleistungen, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und IT-Dienstleistungen verteilen. Im Mai 2026 gab der Fonds den erfolgreichen Exit seiner ersten Investition, der Precision Aviation Group, bekannt, was die starke Dynamik in der Anfangsphase widerspiegelt.

"Wir sind unseren langjährigen Kommanditisten zutiefst dankbar für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Partnerschaft und freuen uns, unsere neuen Investoren auf der GenNx360-Plattform willkommen zu heißen", sagte Ron Blaylock, Gründer von GenNx360. "Der Fonds IV spiegelt das Vertrauen in unser Team, unsere Strategie und das Modell wider, das wir in fast zwei Jahrzehnten der Investition in gründer- und managementgeführte Unternehmen aufgebaut haben. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, umsichtig mit Kapital umzugehen, starke Partner für die Managementteams zu sein und mit Disziplin beständige Unternehmen aufzubauen."

"Der Wert, den unser Investitionsansatz von der Akquise bis zum Exit schafft, zeigt sich daran, dass wir über alle unsere Fonds hinweg in den letzten 12 Monaten über 1,3 Milliarden US-Dollar und in den letzten 2,5 Jahren mehr als 2 Milliarden US-Dollar für unsere Investoren realisiert haben", kommentierte Monty Yort, geschäftsführender Gesellschafter bei GenNx360. "Unsere Branchenexpertise, unsere Investitionsstrategien und unsere Pipeline in unseren Zielmärkten versetzen uns in die Lage, diese Dynamik im Fonds IV und darüber hinaus weiter auszubauen."

Über GenNx360 Capital Partners

GenNx360 Capital Partners ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit einem verwalteten Kapital von rund 3 Milliarden US-Dollar, die Partnerschaften mit Industrie- und Unternehmensdienstleistungsunternehmen im unteren Mittelstand eingeht. GenNx360 investiert in Unternehmen mit bewährten und nachhaltigen Geschäftsmodellen in expandierenden Branchen, die in großen Märkten tätig sind. Das Unternehmen setzt wertsteigernde Wachstumspläne und operative Verbesserungen in Verbindung mit schnellen "Buy-and-Build"-Strategien um, um das Wachstum zu beschleunigen, Effizienzsteigerungen zu erzielen und starke finanzielle Renditen zu generieren. Zu den Zielbranchen zählen Infrastrukturdienstleistungen, Prüfung und Inspektion, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automatisierung und Industrietechnik, gewerbliche Dienstleistungen und Gastronomie. GenNx360 wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City. www.gennx360.com

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