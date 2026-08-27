Der weltweit führende Anbieter im Bereich Energieversorgungssicherheit festigt seine Rolle im Zentrum des Wachstums von KI und digitaler Infrastruktur durch sein Fachwissen im Bereich der unternehmenskritischen Stromversorgung

Rehlko, eine globale Plattform für industrielle Energieversorgungssicherheit, die maßgeschneiderte, integrierte Stromversorgungslösungen für geschäftskritische Infrastrukturen weltweit bereitstellt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen der Wisconsin Data Center Coalition (WIDCC) als neuestes Mitglied im Bereich Energieversorgungssicherheit beigetreten ist. Die Mitgliedschaft spiegelt Rehlkos Engagement wider, die Rolle von Wisconsin als Vorreiter bei der verantwortungsvollen Entwicklung von KI-Infrastrukturen voranzutreiben, die auf einer zuverlässigen und skalierbaren Stromversorgung basieren.

Das rasante Wachstum der Investitionen in Hyperscale- und Unternehmens-Rechenzentren verändert die Märkte weltweit, und Rehlko baut die Energieinfrastruktur auf, die dies ermöglicht. An der Schnittstelle der strukturellen Kräfte, die den Ausbau der KI-Infrastruktur, die Netzzuverlässigkeit und die beschleunigte Elektrifizierung vorantreiben, bringt Rehlko mehr als ein Jahrhundert an ingenieurtechnischem Know-how und Lebenszyklus-Kompetenz mit. Die WIDCC vereint Akteure aus den Bereichen Technologie, Energieversorgung, Wirtschaftsförderung, Personalentwicklung, Regierung und Infrastruktur in ganz Wisconsin, um ein nachhaltiges und gut gesteuertes Wachstum von Rechenzentren voranzutreiben und mit dieser Mitgliedschaft steht Rehlko im Zentrum dieser Zusammenarbeit.

Durch seine Beteiligung wird Rehlko technisches Fachwissen und Branchenperspektiven über das gesamte Spektrum der Kompetenzen einbringen, die die Entwicklung moderner Rechenzentren erfordert von unternehmenskritischer Notstromversorgung und dezentralen Energiesystemen bis hin zu Strategien zur Netzresilienz und den KI-tauglichen Stromversorgungsarchitekturen, die von Hyperscale- und Unternehmensbetreibern zunehmend benötigt werden. Als Unternehmen, das speziell darauf ausgerichtet ist, komplette Stromversorgungsinfrastrukturen zu entwickeln, zu implementieren und zu warten und dabei die gesamte Verantwortung aus einer Hand zu übernehmen -, bringt Rehlko eine einzigartige Perspektive in die WIDCC ein.

"Der Ausbau der KI-Infrastruktur ist eine der prägenden industriellen Herausforderungen unserer Zeit, und eine zuverlässige, widerstandsfähige Stromversorgung entscheidet darüber, wo und wie schnell dieser Ausbau gelingt", sagte Brian Melka, Präsident und Chief Executive Officer von Rehlko. "Wir beobachten diese Dynamik auf Märkten weltweit, und die Rolle von Rehlko ist überall dieselbe: Wir bringen das technische Know-how, die Lebenszyklus-Kompetenz und die Verantwortung eines einzigen Partners ein, um Infrastrukturpläne in betriebsbereite Rechenzentren umzusetzen. Unsere Mitgliedschaft in der WIDCC spiegelt dieses Engagement wider, und wir freuen uns darauf, zu den Diskussionen beizutragen, die diese Koalition rund um ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Wachstum der digitalen Infrastruktur vorantreibt."

"Da Wisconsin weiterhin rasante Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur anzieht, ist es entscheidend, dass unsere Koalition das gesamte Ökosystem zusammenbringt, das zur Unterstützung dieses Wachstums erforderlich ist", sagte Tricia Braun, Geschäftsführerin der WIDCC. "Rehlkos fundiertes Fachwissen in den Bereichen Energiesicherheit und geschäftskritische Stromversorgungsinfrastruktur macht das Unternehmen zu einer wertvollen Bereicherung für die WIDCC. Wir freuen uns sehr, Rehlko als unser neuestes Mitglied im Bereich Energieversorgungssicherheit willkommen zu heißen, und sehen der Zusammenarbeit entgegen, um eine verantwortungsvolle, nachhaltige und zuverlässige Entwicklung von Rechenzentren in ganz Wisconsin voranzutreiben."

Wisconsin gehört zu den am schnellsten wachsenden Märkten für Rechenzentren in den Vereinigten Staaten und zieht erhebliche Investitionen von Hyperscale-Betreibern, Colocation-Anbietern und Unternehmensentwicklern an, die von den wettbewerbsfähigen Energiekosten, den verfügbaren Flächen, der Glasfaseranbindung und den qualifizierten Arbeitskräften des Bundesstaates angezogen werden. Rehlko ist in ganz Wisconsin bereits stark vertreten, unter anderem mit Produktionsstätten in Mosel, Montagekapazitäten in Kenosha und dem Unternehmenshauptsitz in Glendale, und liefert aktiv Energieinfrastruktur für Rechenzentrumsprojekte in der gesamten Region. Da diese Investitionen weiter zunehmen, ist die für die Stromversorgung, Unterstützung und Aufrechterhaltung erforderliche Infrastruktur zu einer der wichtigsten Planungsfragen geworden, mit denen Entwickler, Energieversorger, politische Entscheidungsträger und Gemeinden im gesamten Bundesstaat konfrontiert sind. Die geschäftskritische Energieinfrastruktur, einst ein Spezialgebiet, das erst spät im Entwicklungsprozess berücksichtigt wurde, steht nun im Mittelpunkt jeder ernsthaften Diskussion über Rechenzentren.

Rehlko freut sich auf eine enge Zusammenarbeit mit der WIDCC und darauf, die Gemeinschaft durch Aufklärungs- und Lobbyarbeit im Zusammenhang mit dem verantwortungsvollen Wachstum von Rechenzentren in Wisconsin und darüber hinaus zu unterstützen. Durch die Beteiligung an der Fachkräfteentwicklung, Initiativen zur Anwerbung von Veteranen sowie den Austausch mit Entwicklern, Hyperscalern, Energieversorgern, politischen Entscheidungsträgern und Wirtschaftsförderungsorganisationen setzt sich Rehlko dafür ein, die Zukunft der digitalen Infrastruktur in Wisconsin mitzugestalten.

Über Rehlko

Rehlko ist eine globale Plattform für industrielle Energieversorgungssicherheit, die maßgeschneiderte, integrierte Stromversorgungslösungen für geschäftskritische Infrastrukturen weltweit bereitstellt. Mit einer über 100-jährigen Tradition steht Rehlko an der Schnittstelle dreier der stärksten Nachfragefaktoren, die die Weltwirtschaft prägen: die Ausbreitung der KI, Netzinstabilität und Elektrifizierung. Die Fähigkeiten von Rehlko über den gesamten Lebenszyklus erstrecken sich von der Entwicklung über die Fertigung, die Inbetriebnahme und die Wartung bis hin zum Betrieb von Stromversorgungssystemen. So werden langfristige Kundenbeziehungen aufgebaut und Servicevorteile über den gesamten installierten Bestand hinweg erschlossen, um die geschäftliche und betriebliche Kontinuität sicherzustellen. Rehlko ist ein führender Anbieter von Stromversorgungslösungen für Rechenzentren (sowohl Hyperscale- als auch Nicht-Hyperscale-Betreiber) mit etablierten Geschäftsaktivitäten und einer großen installierten Basis in anderen wachstumsstarken Märkten (Gesundheitswesen, Telekommunikation und andere Industriezweige). Das Unternehmen liefert die Stromqualität und Zuverlässigkeit, auf die diese Betriebe angewiesen sind, durch ein vertikal integriertes Angebot an Notstrom-, Primärstrom-, Dauerstrom- und Überbrückungsstromlösungen, die eine vollständige Bandbreite an Größen und Leistungsanforderungen abdecken und darauf ausgelegt sind, die Stromversorgungsgeschwindigkeit zu erhöhen und der zunehmenden Netzinstabilität entgegenzuwirken. Rehlko verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Stromversorgung von Rechenzentrumsinfrastrukturen mit einer installierten Leistung von über 14 GW, von der mehr als 90 maßgeschneidert für die jeweilige Anwendung entwickelt wurden ein Beleg für das differenzierte, lösungsorientierte Geschäftsmodell des Unternehmens. Als Erfinder des weltweit ersten Generators mit Verbrennungsmotor ist Rehlko heute ein umfassender Anbieter von Infrastruktur für Energieversorgungssicherheit, der an 80 Standorten weltweit tätig ist und über die globale Reichweite sowie den einzigartigen Fokus verfügt, die kritische Infrastruktur der Welt mit Strom zu versorgen. Erfahren Sie mehr unter rehlko.com.

Hinweis zu Markenzeichen

Rehlko und das Rehlko-Logo sind Marken von Discovery Energy, LLC. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über die Wisconsin Data Center Coalition

Die Wisconsin Data Center Coalition hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein, die Aufklärung und ein verantwortungsvolles Wachstum im Bereich Rechenzentren und digitale Infrastruktur in Wisconsin zu fördern. Die Koalition arbeitet mit Unternehmen, politischen Entscheidungsträgern, Vertretern lokaler Gemeinschaften und Branchenpartnern zusammen, um die wirtschaftlichen, arbeitsmarktbezogenen, infrastrukturellen und technologischen Chancen hervorzuheben, die mit dem wachsenden Rechenzentrums-Ökosystem in Wisconsin verbunden sind. Erfahren Sie mehr unter widcc.com.

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Suzanne Cutway

Communications Director, Rehlko

+1 5862163896

suzanne.cutway@rehlko.com