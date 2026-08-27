Die Partnerschaft ermöglicht Unternehmenskunden in EMEA und Nordamerika, auf der Business AI Cloud von Uniphore domänenspezifische kleine Sprachmodelle und KI-Agenten zu entwickeln

Uniphore, ein führender Anbieter von KI-Lösungen für Unternehmen, und Tech Mahindra (NSE: TECHM), ein weltweit führender Spezialist für Technologieberatung und digitale Lösungen für Unternehmen verschiedener Branchen, haben heute eine Partnerschaft angekündigt, um gemeinsam Lösungen mit agentischer KI für Unternehmenskunden weltweit zu entwickeln und bereitzustellen. Dazu wird die Business AI Cloud (BAIC) von Uniphore mit der umfassenden Expertise von Tech Mahindra in der digitalen Geschäftstransformation und seinen weltweiten Implementierungskapazitäten kombiniert. So schaffen die Partner eine Agentic AI Factory, die den KI-Einsatz in großem Maßstab bei Tech Mahindra und in den Branchen seiner Kunden beschleunigen soll.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Tech Mahindra die BAIC-Plattform von Uniphore in seine Agentic AI Factory integrieren und dadurch die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung speziell entwickelter kleiner Sprachmodelle (SLMs), KI-Agenten und branchenspezifischer Lösungen ermöglichen. Die Plattform von Uniphore führt Unternehmensdaten, Wissen, Modelle und KI-Agenten zusammen und verfügt über integrierte Sicherheits- und Governance-Funktionen. Sie stellt damit die Infrastruktur bereit, die benötigt wird, um zuverlässige und skalierbare Funktionen für agentische KI aufzubauen, die sich an realen Geschäftsprozessen orientieren.

Unternehmen wollen KI zunehmend aus der Experimentierphase in die Praxis überführen und messbare Geschäftsergebnisse erzielen. Agentische KI also Systeme, die schlussfolgern, planen und mehrstufige Aufgaben selbstständig ausführen können eröffnet dabei neue Möglichkeiten für die Wertschöpfung in Unternehmen. Die Kombination aus einer bewährten Plattform für agentische KI und dem Know-how für ihre skalierbare Implementierung schließt eine entscheidende Lücke: Sie hilft Unternehmen, KI auch in ihren komplexesten Arbeitsabläufen produktiv einzusetzen.

"Immer mehr Unternehmen suchen nach Alternativen zu generischer KI: Gefragt sind Lösungen, die den jeweiligen Kontext und die spezifische Domäne berücksichtigen und auf konkrete Ergebnisse ausgerichtet sind", so Birendra Sen, President, Business Process Services, Tech Mahindra. "Unsere Partnerschaft mit Uniphore setzt unsere Aktivitäten in diesem Bereich konsequent fort. Unsere Kunden werden dazu befähigt, KI gezielter und schneller einzuführen und in wichtigen Branchen wie BFSI und Einzelhandel einen messbaren geschäftlichen Mehrwert zu erschließen."

Zunächst wird sich die Partnerschaft auf zwei besonders wichtige Branchenbereiche konzentrieren. Im Einzelhandel entwickeln die Partner gemeinsame Lösungen für die strategische Beschaffung. Dadurch können Unternehmen agentische KI in Beschaffungsprozessen, für Lieferantenanalysen und zur Kostenoptimierung einsetzen. Im Bank-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI) adressieren die ersten Lösungen nicht beanspruchte Leistungen und die Schadenbearbeitung Bereiche, in denen Präzision, Compliance und eine schnelle Bearbeitung für Geschäftserfolg und Kundenergebnisse gleichermaßen entscheidend sind.

"Tech Mahindra verfügt über Branchenexpertise in 90 Ländern und betreut weltweit mehr als 1.100 Kunden", berichtet Carl Borsody, Chief Revenue Officer bei Uniphore. "Diese Expertise verbinden wir mit unserer Business AI Cloud. Sie liefert das souveräne, modulare Fundament, um die Agentic AI Factory in ein wiederholbares Bereitstellungsmodell zu überführen zunächst für BFSI und den Einzelhandel und anschließend für weitere Branchen und Regionen."

Gemeinsam entwickeln Tech Mahindra und Uniphore einen praxisnahen und skalierbaren Ansatz für den Einsatz von KI in Unternehmen, bei dem Branchenrelevanz, praktische Einsatzfähigkeit und messbare Geschäftsergebnisse im Mittelpunkt stehen. Nach dem Start im Einzelhandel und im BFSI-Sektor soll das Modell der Agentic AI Factory in den kommenden Monaten auf weitere Branchen und Regionen ausgeweitet werden und so die KI-gestützte Transformation im weltweiten Kundenstamm von Tech Mahindra vorantreiben.

Über Uniphore

Uniphore ist ein führender Anbieter von Unternehmens-KI und treibt das agentische Unternehmen voran. Die Business AI Cloud ist die einzige souveräne, komponierbare und sichere KI-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, KI schnell einzuführen, ihr Geschäft grundlegend zu transformieren und den Wert ihrer Daten unmittelbar zu erschließen.

Uniphore genießt das Vertrauen von mehr als 2.000 der weltweit größten Unternehmen, wird von Gartner, Forrester und IDC anerkannt und zählt zu den Deloitte Fast 500. Uniphore bringt Unternehmens-KI von der Vision in die Praxis. Mehr dazu unter www.uniphore.com

Über Tech Mahindra

Tech Mahindra (NSE: TECHM, BSE: 532755) bietet Technologieberatung und digitale Lösungen für globale Unternehmen aller Branchen und unterstützt sie dabei, Transformationsprozesse in beispielloser Geschwindigkeit zu skalieren. Mit mehr als 146.000 Fachkräften in 90 Ländern bietet Tech Mahindra ein umfassendes Leistungsspektrum, darunter Beratung, Informationstechnologie, Unternehmensanwendungen, Business-Process-Services, Engineering-Services, Netzwerkdienste, Customer Experience und Design, KI und Analytik sowie Cloud- und Infrastrukturdienste. Es ist das erste indische Unternehmen weltweit, das mit dem Terra Carta-Siegel der Sustainable Markets Initiative ausgezeichnet wurde. Damit werden globale Unternehmen gewürdigt, die sich aktiv für eine klima- und naturpositive Zukunft einsetzen. Tech Mahindra gehört zur 1945 gegründeten Mahindra-Gruppe, einem der größten und angesehensten multinationalen Unternehmensverbünde.

Um mehr darüber zu erfahren, wie TechM Sie beim Erreichen Ihrer Scale at Speed-Ziele unterstützen kann, besuchen Sie https://www.techmahindra.com.

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