Ob Mietstreitigkeiten, eine Kündigung im Job oder Probleme im Sommerurlaub: Ein Rechtsstreit kann schnell teuer werden. Immer mehr Menschen sichern sich gegen die Kosten solcher Auseinandersetzungen ab. Zahlen des GDV zeigen nun, wie viele davon auch Gebrauch machen. Jeder fünfte Versicherte nutzte im vergangenen Jahr seine Rechtsschutzversicherung. Dies zeigen Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). "Insgesamt kamen im Jahr 2025 auf rund 26,2 Millionen Versicherungsverträge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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