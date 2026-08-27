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Der XRP Kurs schoss in sieben Tagen um rund 47 Prozent nach oben, erreichte am 22. August knapp 1,70 Dollar und lieferte damit eine der schnellsten Erholungen seit dem Ende des SEC Verfahrens. Am 26. August gibt XRP rund 4 Prozent ab und notiert bei etwa 1,44 Dollar, weil erste Anleger Kasse machen. Ausgelöst hatten die Rally Anleihenrückkäufe der US Regierung, massive Short Liquidationen und ein Ausbruch bei Bitcoin. Dazu kam eine echte Rückzahlung eines tokenisierten Staatsanleihenfonds durch JPMorgan über das XRP Ledger. Die Frage lautet nun, ob die Marke von 1,50 Dollar zurückkommt oder erst tiefere Kurse folgen. Was die Daten sagen und welcher Vorverkauf in dieser Phase auffällig schnell Kapital einsammelt, lesen Sie hier.

XRP Kurs unter Druck, was hinter der Rally von Ripple wirklich steckt

XRP notierte am 26. August bei rund 1,44 Dollar, nach einem Minus von etwa 4,8 Prozent binnen eines Tages. Mit rund 90,6 Milliarden Dollar Bewertung rangiert der Token auf Platz fünf im Gesamtmarkt. Über sieben Tage bleibt laut CoinGecko ein Plus von rund 45 Prozent stehen. Der Anstieg begann unter einem Dollar und führte in weniger als vier Tagen bis auf knapp 1,70 Dollar. Ausgelöst hat ihn die Ausweitung der Anleihenrückkäufe des US Finanzministeriums auf mindestens 4 Milliarden Dollar, die Renditen drückte und Leerverkäufer aus dem Markt zwang.

JPMorgan wickelte die Rückzahlung über seine Einheit Kinexys ab, was dem Ledger erstmals einen echten institutionellen Anwendungsfall gab. Die Bremse bleibt das Angebot, denn laut crypto.news bringt Ripple monatlich 200 bis 400 Millionen XRP in den Umlauf, während alle sieben US Spot ETFs nur rund 109 Millionen aufnehmen. Technisch entscheidet der 21er Durchschnitt bei 1,4194 Dollar, ein Ausbruch über 1,5231 Dollar öffnet den Weg nach oben. Für das Jahresende liegt die Basisprognose bei 1,72 Dollar, im freundlichen Szenario bis 2,07 Dollar. Wer bei 90 Milliarden Dollar einsteigt, kauft ein Projekt, das jeden Monat gegen seine eigene Geldschöpfung anlaufen muss.

Pepeto, der Vorverkauf, der neben dem XRP Kurs immer öfter auftaucht

Ein Vorverkauf hat dieses Problem nicht, weil noch niemand verkaufen kann. Genau deshalb suchen viele Anleger, die Ripple verfolgen, parallel nach Projekten vor der ersten Notierung. Ein Name fällt dabei seit Wochen immer wieder. Pepeto geht als Meme-Ökosystem in diese Rally, das Aufmerksamkeit vom ersten Tag an in Wert umwandeln soll.

Der Mitgründer von Pepe hat aus genau dieser bekannten Menge von 420 Billionen Token schon einmal 11 Milliarden Dollar gemacht, und zwar ganz ohne Produkte. Diesmal kamen die Produkte zuerst. PepetoSwap gibt den Haltern eine funktionierende Börse, die echtes Handelsvolumen erzeugt statt bloßer Ankündigungen. Dieses Volumen braucht Nachschub, deshalb holt eine Cross-Chain-Bridge Kapital reibungslos aus anderen Netzwerken, und Kapital, das leicht ankommt, kommt in großen Mengen an.

Sicherheit entsteht dadurch, dass SolidProof den kompletten Quellcode geprüft und freigegeben hat, noch bevor der Vorverkauf für Käufer öffnete. Deshalb flossen bereits 10,38 Millionen Dollar zu einem Preis von 0,000000188 Dollar je Token in Pepeto. Käufer prüften den Code, sahen die laufenden Werkzeuge und entschieden sich sofort. Jede Ebene trägt die nächste, denn die Börse erzeugt Volumen und die Bridge liefert den Nachschub dafür. Dieses knappe Angebot trifft auf die volle Nachfrage einer Börse, sobald das erwartete Binance-Listing kommt.

Wallets, die jetzt einsteigen, liegen unter dem Preis, den dieses Treffen setzen wird, und dieser Abstand zwischen Vorverkaufspreis und Nachfrage am Listing-Tag ist genau die Spanne, auf die frühe Käufer setzen. Die Werkzeuge laufen, der Audit ist öffentlich, und die aktuelle Stufe füllt sich schneller als die davor. Offen bleibt nur, wer einsteigt, bevor sich das Fenster schließt.

Fazit

Der XRP Kurs zeigt, wie schnell sich die Stimmung dreht, sobald Liquidität zurückkehrt. Doch wer erst nach der Schlagzeile kauft, zahlt fast immer den höheren Preis. Jeder, der heute über die Rally liest, wünscht sich, vergangene Woche bei einem Dollar gekauft zu haben. Der Vorverkauf von Pepeto füllt sich, während Sie lesen, so wie schon die vorherige Stufe vorzeitig ausverkauft war. Damals standen hinter 420 Billionen Token keine Produkte, diesmal stehen eine funktionierende Börse, eine Bridge und ein öffentlicher SolidProof Audit dahinter. Wer jetzt kauft, liegt unter dem Preis, den die Börse setzen wird, und genau diese Differenz ist die Chance, die nach dem Listing niemand mehr einsammeln kann.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum fällt XRP heute trotz der Rally?

Weil Anleger nach rund 47 Prozent Wochenplus Gewinne mitnehmen. Getragen wurde die Rally von Anleihenrückkäufen der US Regierung, Short Liquidationen und der Abwicklung von JPMorgan auf dem XRP Ledger.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Meme-Ökosystem vom Mitgründer von Pepe mit PepetoSwap, Bridge-Zugang und einem öffentlichen SolidProof Audit. Bisher sind 10,38 Millionen Dollar vor dem erwarteten Binance-Listing eingegangen. Alle Zahlen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.