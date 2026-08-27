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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
Xetra
27.08.26 | 17:35
150,24 Euro
-0,57 % -0,86
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
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Europa 50
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SIEMENS ENERGY AG Chart 1 Jahr
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SIEMENS ENERGY AG 5-Tage-Chart
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Dow Jones News
27.08.2026 22:51 Uhr
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(1)

PTA-DD: Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

München (pta000/27.08.2026/22:20 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                     Laurence Mulliez 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                               Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                     Siemens Energy AG 
b)      LEI                                     5299005CHJZ14D4FDJ62 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments           Aktie 
        Kennung                                   DE000ENER6Y0 
b)      Art des Geschäfts                              Kauf 
c)      Preis(e)                                   Volumen 
        151,88 EUR                                  6.530,84 EUR 
        151,88 EUR                                  7.138,36 EUR 
        151,90 EUR                                  6.683,60 EUR 
        151,90 EUR                                  6.379,80 EUR 
        151,90 EUR                                  7.595,00 EUR 
        151,90 EUR                                  4.557,00 EUR 
        151,90 EUR                                  7.595,00 EUR 
        151,90 EUR                                  5.012,70 EUR 
        151,92 EUR                                  6.836,40 EUR 
        151,90 EUR                                  7.139,30 EUR 
        151,92 EUR                                  11.545,92 EUR 
        151,94 EUR                                  6.685,36 EUR 
        151,94 EUR                                  3.646,56 EUR 
        151,94 EUR                                  12.914,90 EUR 
d)      Aggregierter Preis                              Aggregiertes Volumen 
        151,9102 EUR                                 100.260,74 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                             26.08.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                              XETRA 
        MIC                                     XETR (Xetra)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787862000202 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2026 16:20 ET (20:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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