DUBLIN, Aug. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem nahenden Ende der Sommerpause setzen Unternehmen zunehmend auf persönliche Retreats statt virtueller Meetings, um der Ermüdung durch die Remote-Arbeit entgegenzuwirken und die Unternehmenskultur zu stärken.

Um herauszufinden, wo Teams echte Verbindungen aufbauen können, hat Holafly denGlobal Team-Building Index geschaffen - ein Ranking, das Reiseziele anhand von Kriterien wie Infrastruktur für Gruppenaktivitäten, Erreichbarkeit, Gesamterlebnis und Preis-Leistungs-Verhältnis bewertet.

Dabei schneidet Lissabon, Portugal am besten ab. Die küstennahen Aktivitäten, guten Flugverbindungen und wettbewerbsfähigen Preise der Stadt machen Lissabon zum führenden Reiseziel der Welt.

Der Trend zu aktiven Firmenretreats

Da hybrides Arbeiten und Remote-Arbeit zur Dauererscheinung werden, verlagert sich der Schwerpunkt bei Geschäftsreisen zunehmend auf erlebnisorientierte Verbindungen. Unternehmen bevorzugen Orte, an denen Mitarbeiter bei gemeinsamen Outdoor-Aktivitäten zusammenwachsen können - sei es bei einem gemeinsamen Segeltörn oder einer Schnitzeljagd.

Die Iberische Halbinsel belegt den Spitzenplatz

Lissabon sicherte sich den ersten Platz: Der Flughafen liegt nah am Stadtzentrum, während Fluss und Küste eine spektakuläre Kulisse für Segelregatten und Surfwettbewerbe bieten. Auf dem zweiten Platz folgt Barcelona, unter anderem aufgrund der großen Hotelkontingente und erstklassigen kulturellen Erlebnisse der Stadt.

Ost- und Mitteleuropa sind budgetfreundliche Spitzenreiter

Mitteleuropa bietet überzeugende Alternativen, wenn es um ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei der Qualität geht. Prag und Budapest schneiden im Ranking ebenfalls sehr gut ab, da die Preise für Verpflegung, Unterkunft und Veranstaltungsorte bis zu 30 % günstiger sind als in Westeuropa. Beide Städte bieten unvergessliche Gruppenaktivitäten wie etwa ein mittelalterliches Ritterbankett oder eine Schnitzeljagd durch die Altstadt.

Top 10-Ziele weltweit für Teambuilding-Reisen 2026

1 - Lissabon, Portugal

2 - Barcelona, Spanien

3 - Prag, Tschechische Republik

4 - Mallorca, Spanien

5 - Budapest, Ungarn

6 - Antalya, Türkei

7 - Athen, Griechenland

8 - Mailand, Italien

9 - Chamonix, Frankreich

10 - Berlin, Deutschland

Wohin sollten Kalifornier für ihren nächsten Teambuilding-Retreat reisen?

Der Team-Building Index für Kalifornien bewertete Reiseziele innerhalb eines Flugradius von vier Stunden. Cabo San Lucas (Mexiko) überzeugt durch Direktflüge, Luxusresorts sowie erstklassige Aktivitäten und belegt den ersten Platz. Danach folgt Denver (Colorado), das als Oase für Wellness-Retreats gilt.

Top 10-Teambuilding-Reiseziele für Kalifornier

1 - Cabo San Lucas, Mexiko

2 - Denver, USA

3 - Mexico City, Mexiko

4 - Portland, USA

5 - Vancouver, Kanada

6 - Scottsdale, USA

7 - Austin, USA

8 - Jackson Hole, USA

9 - Guanajuato, Mexiko

10 - Kauai, USA

Wohin sollten europäische Unternehmen für ihren nächsten Firmenausflug reisen?

Für britische Unternehmen verbindet Lissabon sonnige Küsten mit kurzen Direktflügen. Für deutsche Teams ist Prag dank der guten Anbindung per Bahn und Flugzeug eine kostengünstige Option. Spanische Unternehmen werden in Lissabon fündig, da sie von der geografischen Nähe und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis vor Ort profitieren.

Top 5-Teambuilding-Reiseziele für britische Unternehmen

1 - Lissabon, Portugal

2 - Barcelona, Spanien

3 - Mallorca, Spanien

4 - Chamonix, Frankreich

5 - Prag, Tschechische Republik

Top 5-Teambuilding-Reiseziele für deutsche Unternehmen

1 - Prag, Tschechische Republik

2 - Lissabon, Portugal

3 - Barcelona, Spanien

4 - Mallorca, Spanien

5 - Budapest, Ungarn

Top 5-Teambuilding-Reiseziele für spanische Unternehmen

1 - Lissabon, Portugal

2 - Prag, Tschechische Republik

3 - Budapest, Ungarn

4 - Mailand, Italien

5 - Antalya, Türkei

Medienkontakt: press@holafly.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a87330a4-e6c3-4611-a953-322300a417ba