Bitcoin Prognose nach dem Sprung über 80.000 Dollar und sieben Tagen mit ETF-Zuflüssen

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Bitcoin steht am Mittwoch bei rund 79.200 Dollar und bewegt sich seit 24 Stunden kaum. Die US-Spot-ETFs meldeten trotzdem den siebten Zuflusstag in Folge. Jede Bitcoin Prognose pendelt damit zwischen einem Ausbruch und einem schnellen Rücksetzer. Am Dienstag lag der Kurs zum ersten Mal seit Mai wieder über 80.000 Dollar. Institutionelles Geld fließt so stark wie seit Oktober 2025 nicht mehr, der Chart reagiert aber nur zögerlich. Was passiert also, wenn drei Milliarden Dollar in einem Monat auf einen Kurs treffen, der 37 Prozent unter seinem Rekord liegt?

Bitcoin Prognose zwischen 78.500 und 81.800 Dollar nach dem stärksten ETF-Monat

Die US-Spot-ETFs auf Bitcoin haben am Dienstag 314,37 Millionen Dollar eingesammelt und damit den siebten Zuflusstag in Folge verbucht. Laut Cointelegraph summieren sich die Zuflüsse im August auf 3,03 Milliarden Dollar. Den Fonds fehlen damit nur noch rund 390 Millionen Dollar auf das Niveau vom Oktober 2025, und dafür bleiben vier Handelstage. Der August wird so zum stärksten Monat seit fast einem Jahr. Für jede Bitcoin Prognose ist das die wichtigste Zahl der Woche, weil sie zeigt, wer gerade kauft.

Das verwaltete Vermögen der Fonds liegt inzwischen bei 99,05 Milliarden Dollar, die kumulierten Nettozuflüsse seit dem Start erreichen 54,36 Milliarden Dollar. Die Abflüsse des laufenden Jahres haben sich dadurch mehr als halbiert und stehen nur noch bei 2,26 Milliarden Dollar. Damit kehrt Kapital zurück, das seit dem Frühjahr gefehlt hat. Den größten Teil des frischen Geldes zog erneut der Bitcoin-Fonds von BlackRock an. Am Dienstag sprang der Kurs erstmals seit Mai wieder über 80.000 Dollar und bringt den August damit auf ein Plus von rund 28 Prozent. Der Bitcoin Kurs notiert aktuell bei etwa 79.200 Dollar.

Die Analysten von Kagels Trading sehen die Tagesspanne zwischen 78.500 und 81.800 Dollar, den nächsten Widerstand bei 80.600 Dollar und die Unterstützung bei 74.508 Dollar. Vom Rekord bei 126.199 Dollar aus dem Oktober 2025 trennen den Kurs weiterhin rund 37 Prozent. Genau hier beginnt das Problem für Anleger, die mehr wollen als eine Erholung. Eine Bewertung von 1,6 Billionen Dollar braucht neue Milliarden für jedes weitere Prozent. Die spannendere Frage ist deshalb, wo ein Einstieg liegt, den noch keine Börse bepreist hat.

Was die Bitcoin Prognose übersieht, während Pepeto die Brücke zwischen den Ketten baut

Der größte Spieler im Markt wartet nicht auf Prognosen, sondern positioniert Kapital, während der Rest des Marktes Vorhersagen liest. Strategy zahlte für die jüngsten Käufe rund 79.000 Dollar je Bitcoin und damit einen Preis, den jede große Adresse kennt. Der Einstieg bei Pepeto liegt bei 0,000000188 Dollar und hat noch kein Orderbuch einer Börse berührt. Genau dieser Unterschied entscheidet darüber, wie viel Bewegung nach oben überhaupt noch möglich ist.

Die Cross-Chain-Bridge von Pepeto bewegt Werte zwischen den Ketten, ohne die Reibung, die bei schnellen Rotationen an der Rendite frisst. Dieses Tempo fließt direkt in den PepetoAI Risk Scorer, der jeden Trade vom Einstieg bis zum Ausstieg in Echtzeit bewertet. Der Anleger sieht damit genau, worauf er sich einlässt, bevor die Position überhaupt geöffnet wird. Diese Verbindung aus schneller Bewegung und laufender Risikoeinschätzung hat vor dem Listing mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale gezogen.

Wallets, die solche Summen bewegen, folgen keiner Werbebotschaft, sondern einer Prüfung. SolidProof hat vor der Öffnung des Presales jede einzelne Vertragszeile kontrolliert und den Code als geprüft bestätigt, was die Sicherheitsfrage für vorsichtige Anleger nachvollziehbar beantwortet. Das Angebot von 420 Billionen Token ist dauerhaft gedeckelt, und ein ehemaliger Binance-Experte führt das Team, das die Börse baut, auf der später gehandelt wird.

Jede Bitcoin Prognose rechnet bei den großen Werten in Monaten für eine Verdopplung. Presale-Wallets rechnen in Tagen, weil die Struktur von Pepeto genau darauf ausgelegt sein könnte. Der Unterschied liegt nicht in der Hoffnung, sondern in der Größe der Basis, von der aus gerechnet wird. Wer diese Rechnung einmal gesehen hat, versteht, warum die Runde derzeit so schnell füllt, denn dieser Preis gilt nur, solange das Fenster offen bleibt.

Fazit

Die Bitcoin Prognose dreht sich gerade nicht um die Richtung, sondern um den Maßstab. Große Werte brauchen Monate für eine Verdopplung, während frühe Presale-Positionen diesen Weg in Tagen gehen können. Das Tempo, mit dem Kapital in Pepeto fließt, deutet darauf hin, dass andere den Einstieg bereits gefunden haben. Sobald der Presale schließt, gilt nur noch der Börsenpreis, und dieser Preis belohnt jeden, der sich im offenen Fenster bewegt hat. Zwischen dem heutigen Presale-Preis und dem ersten Börsenkurs liegt genau die Differenz, aus der eine kleine Position groß werden kann, und dieses Fenster schließt sich jetzt.

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Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose für diese Woche aus?

Die Tagesspanne liegt zwischen 78.500 und 81.800 Dollar, der Widerstand bei 80.600 Dollar und die Unterstützung bei 74.508 Dollar. Gestützt wird der Kurs von 3,03 Milliarden Dollar an ETF-Zuflüssen im August.

Was ist Pepeto und wo läuft der Presale?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüftes Projekt mit einer Cross-Chain-Bridge und einem KI-gestützten Risk Scorer, das im Presale mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Der Presale läuft auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.