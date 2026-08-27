München (ots) -Vor dem WM-Qualifikationsspiel der Männer gegen die Niederlande gab ein ganz Großer des deutschen Basketballs seinen Ausstand aus der Nationalmannschaft: Nach 11 Jahren, 128 Länderspielen und 830 Punkten wurde Johannes Voigtmann als Welt- und Europameister feierlich verabschiedet. "Es war sehr emotional für mich, auch wenn man es nicht so gesehen hat", freute sich Voigtmann und erklärte auch den Prozess nach dem 4. Platz bei Olympia 2024: "Ich habe schon einige Male gesagt, dass ich eigentlich nach den olympischen Spielen aufhören wollte. Dann bin ich nachhause gekommen, habe mich mit meiner Frau unterhalten und sie hat gesagt: Eigentlich kann man so nicht aufhören. Dann haben wir uns relativ schnell geeinigt, dass das doch was werden könnte. Das i-Tüpfelchen war, dass Álex Mumbrú gesagt hat: Lass das im Sommer nochmal machen. Jetzt ist dann aber auch genug."Sportlich war es für die DBB-Männer ein ernüchternder Abend, vor allem defensiv. Maodo Lô benennt die Probleme klar: "Wir haben nicht gut verteidigt. Vor allem in der 1. Halbzeit waren wir sehr schlecht in der Verteidigung. Das war einfach eine schlechte Leistung von unserer Seite. Da müssen wir auf einem besseren Niveau in der Defense spielen. Wenn wir das getan hätten, wäre das Spiel am Anfang einfacher gewesen." Bundestrainer Álex Mumbrú bemängelt: "Nachdem wir das Spiel durchbrochen haben, im letzten Viertel, haben wir schon mehr ans Spiel am Sonntag gedacht als an dieses Spiel." Am Sonntag, ab 14.30 Uhr live bei MagentaSport, geht es für die Männer zur WM-Quali nach Polen.Einen ergebnistechnisch ernüchternden, aber trotzdem lehrreichen Abend erwischten die Frauen bei der 62:63-Niederlage gegen die Türkei. Damit stehen aus den drei Testspielen im August, gegen Spanien (60:65), Ungarn (62:68) und jetzt die Türkei, drei Niederlagen. Bundestrainer Olaf Lange: "Das macht mich nicht so nervös, weil es bis jetzt sehr, sehr gute Spiele sind. Besonders heute in der 1. Halbzeit haben wir sehr, sehr gut gespielt, als wir die normale Verteidigung gesehen haben und keine Rotation." Im 2. Viertel gelang Deutschland zwischenzeitlich ein 11:0-Run. Der Einbruch folge vor allem im 3. Viertel (7:19). "Im 3. Viertel haben wir den Faden verloren gegen das Pressing, gegen die Junk Defense, das Trapping. Das hat nicht so viel mit normalem Basketball zu tun. Da hätten wir attackieren müssen, das Feld sehen und die richtigen Entscheidungen fällen müssen. Das ist so ein bisschen unsere Schwäche."Aus der WNBA waren Frieda Bühner und Nyara Sabally bereits angereist. Letztere laboriert noch an einer Wadenverletzung. Lange: "Ich habe noch nicht mit unserem Medical Team gesprochen. Die ersten Feedbacks sind sehr positiv. Aber man muss abwarten, wie es sich entwickelt. Ich bin guter Dinge." Guter Dinge ist auch Frieda Bühner: "Nyara ist ein total kompetitiver Mensch. Das ist eine Heim-WM in Berlin. Sie wird alles dafür tun, dabei zu sein. Deswegen mache ich mir gar keine Sorgen um sie."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Aussagen vom "Double-Header" in Köln, mit dem WM-Vorbereitungsspiel der Frauen gegen die Türkei sowie dem WM-Qualifikationsspiel der Männer gegen die Niederlande. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Am Sonntag, ab 14.30 Uhr live bei MagentaSport, geht es für die Männer in der WM-Qualifikation in Polen weiter. Vom 4.-13. September gibt es die Frauen-WM aus Berlin mit allen Spielen des deutschen Teams und allen Entscheidungsspielen live bei MagentaSport und MagentaTV.WM-Qualifikation, Männer: Deutschland - Niederlande 99:83 - "Die Defensive ist so lala"Gänsehaut! Johannes Voigtmann wird nach 11 Jahren in der Nationalmannschaft und 128 Länderspielen als Welt- und Europameister mit tosendem Applaus verabschiedet.Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=di96M1NXTTZmSG5rOWRaZjVYYWRidlhXeXI4R3c1bmtPT1ZDaUFWZkF2TT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1eQuDWCOzXcxpyt/axsqjevPE_qs)Mit genialem Dribbling! Dennis Schröder macht die Punkte kurz vor der Pause. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=Yms3TE5uSHJLZDA1OGNoK2JMSmV5Yk81MkxaeUwvbzBQWU9iUUVQWjNjaz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1kTcSLI0th8XRrP/HNz0vaLGu-ZH)Treffer versenkt: Tristan da Silva mit dem Dreier kurz vor der Pause. Der Clip dazu:clipro.tv/player?publishJobID=ekttMFNhbndhUmxwYXpJcjY3NXVHcWlwYkpOMldmeTEyNGdUZkFJV1Nmcz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1qWKhANcnqe73jv/o934A29MSrPU)Álex Mumbrú, Bundestrainer Männer: "In der 1. Hälfte spielen wir eine gute Offense. Unsere Defensive ist so lala. Wir verhindern die Dreier nicht. Dann treffen sie selbst im 1. Viertel die Dreier. Aber nachdem wir das Spiel durchbrochen haben, im letzten Viertel, haben wir schon mehr ans Spiel am Sonntag gedacht als an dieses Spiel."...was am Sonntag gegen Polen besser werden muss: "Das wird sicherlich ein schweres Spiel dort. Wir müssen mit einer guten Mentalität über 40 Minuten spielen. Dann werden wir sehen, was passiert."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dTdaNTluYm5WU1V5c2lOZllTMUZOLzdxcGpCbERpQk91c2VXK0R0K3BIQT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo1wZ2vzTEi09gfcR/7CBtaDpvzVs5)Maodo Lô, 10 Punkte, 3 Assists für Deutschland: "Wir haben nicht gut verteidigt. Vor allem in der 1. Halbzeit waren wir sehr schlecht in der Verteidigung. Offensiv haben sie einen guten Plan, spielen schnell, sind in der Lage viele Dreier zu werfen, haben gute Dreierschützen. Das war einfach eine schlechte Leistung von unserer Seite. Da müssen wir auf einem besseren Niveau in der Defense spielen. Wenn wir das getan hätten, wäre das Spiel am Anfang einfacher gewesen."...über das Qualispiel in Polen: "Wir müssen besser spielen, unser eigenes Spiel defensiv verbessern. Wir spielen auswärts. Das wird ein schweres Spiel. Dafür müssen wir einfach besser sein."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U0NYSXlNT2x0M3F1V0l5T1d5TEpDaXdHM24yN0h4SVZiekZpYXdzZ1FWMD0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo22blAoYqc9fGHUx/I2SJD9elOaUg)Isaac Bonga, 13 Punkte, 2 Rebounds für Deutschland, ob die Mannschaft selbst erwartet hat, dass es ein Arbeitssieg wird: "Ja, weil wir jedes Team, gegen das wir in der Gruppe spielen, ernst nehmen. Wir wissen, jedes Spiel wird hart. Wir haben gewusst, dass sie ein Team sind, das von der Dreierlinie richtig gut werfen kann. Wir sind nicht so gut in das Spiel gestartet. Wir haben sie machen lassen, was sie wollen. Aber ich glaube, je länger wir gespielt haben, desto besser sind wir geworden."...ob es schwierig war, defensiv anzuziehen, wenn man zur Pause 64 Punkte hat: "Wir haben so einen hohen Standard und geben uns selbst so einen hohen Standard, dass wir - auch wenn es offensiv läuft - wir trotzdem noch die Defensive hochhalten wollen. Das haben wir in der 1. Halbzeit nicht so gut gemacht. In der 2. Halbzeit sind wir besser geworden. Da mussten wir die richtige Balance finden."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VSs2dkFucHF1eDhQYlU2QmY0Tmp2Wkw2eWZNUkpQTmR4QUVheVpFYjhLQT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo28eTPdeSWJAptNT/ev74i08MZGk8)Johannes Voigtmann im Interview über seinen Nationalmannschaftsrücktritt: "Habe mich mit meiner Frau unterhalten und sie hat gesagt: Eigentlich kann man so nicht aufhören"...über seine Verabschiedung: "Ich habe versucht, das über all die Jahre zu verstecken. Aber es hat sich doch herumgesprochen. Es war super schön. Ich habe es super genossen. Die Jungs sind alle super. Es macht einfach super viel Spaß, mit ihnen zusammen zu sein. Deshalb war das genau richtig. Ich habe das extrem genossen, dass meine Familie da war. Ganz viele von meiner Familie sind noch auf der Tribüne versteckt. Es war sehr emotional für mich, auch wenn man es nicht so gesehen hat."...über seine Entscheidung, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten: "Für mich war es der richtige Zeitpunkt. Ich habe schon einige Male gesagt, dass ich eigentlich nach den olympischen Spielen aufhören wollte. Dann bin ich nachhause gekommen, habe mich mit meiner Frau unterhalten und sie hat gesagt: Eigentlich kann man so nicht aufhören. Dann haben wir uns relativ schnell geeinigt, dass das doch was werden könnte. Das i-Tüpfelchen war, dass Álex Mumbrú gesagt hat: Lass das im Sommer nochmal machen. Jetzt ist dann aber auch genug. Es kommt viel zusammen, viele Faktoren. Wir haben viele Sachen zusammen gewonnen. Mein Körper wird nicht besser, ich brauche mehr Zeit zum Regenerieren. Der Nachwuchs auf den Positionen ist kein Hauptgrund für mich. Das hört sich immer so gönnerhaft an. Aber es ist so, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass die Nationalmannschaft jetzt in alle Einzelteile zerfällt, weil super viele Junge nachkommen, die das super machen und ihre eigenen Geschichten schreiben werden. Deshalb war jetzt ein super Zeitpunkt."...über seine ersten Eindrücke der neuen Mannschaft des FC Bayern: "Sehr gut! Wir sind eine Woche voll dabei. Der neue Trainer (Anton Gavel, Anm. d. Red.) bringt viel Enthusiasmus und Intensität. Das macht richtig Spaß. Wir haben richtig gute Jungs dabei. Aber es wird eine Weile dauern, bis du dich auf das neue System eingestellt hast. Wenn so viele neue Spieler da sind, dauert das auch ein bisschen. Aber die erste Woche war super. Wir hoffen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen können."Per Günther, MagentaSport-Experte, mit einer Lobeshymne auf Voigtmann: "Wenn ich an das Finale von Manila denke, da hast du ein perfektes Spiel gespielt, was nicht bedeutet, dass du 30 Punkte machst. Aber du hattest 1-2 geniale Pässe in den richtigen Momenten. Du hast 5 Würfe bekommen, 4 davon getroffen, auch deine zwei Freiwürfe getroffen. Du hast (Nikola) Milutinov auseinandergenommen. Deine Brust strotzte vor Kraft. Er geht 0/4 in den 20 Minuten, er war einer der dominanten Spieler dieses Turniers. Das war für mich, wenn ein Sportler viel mitnimmt und viele Sachen gemacht hat, gibt es diese eine Bühne, dieses eine Fenster. Wenn er dann alles bringt, was er mitgenommen, was er aufgesammelt hat, ist das krass. Das soll gar nicht doof klingen. Aber Dennis Schröder macht gefühlt jedes Spiel 30. Aber es gibt ein WM-Finale im Leben von Johannes Voigtmann und da gibt es nicht 10 oder 15 Würfe, sondern 5 Würfe und 3-4 Match-Rebound-Duelle mit Milutinov. Wenn du dann da rausgehst und sagst, du hast das perfekte Spiel gemacht, das ist krass. Er hat so viel gemacht. Aber aus so einer Karriere mit so einem Spiel rauszukommen, ist unfassbar."Link zum Interview (Voigtmann und Günther): clipro.tv/player?publishJobID=U0FzWncxU1VxK2VSRzFjSVl4OE9rRG5vakxOUnBrdFBuTVdiWng4YWpoTT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2EhBeSk4QSgPVFz/CsNndenRsd88)WM-Vorbereitung, Frauen: Deutschland - Türkei 62:63 - Trotz Niederlagen-Dreierpack: Bundestrainer Lange "nicht so nervös"Treffer! Alexandra Wilke mit Deutschlands erstem Dreier des Abends. Der Clip dazu:clipro.tv/player?publishJobID=UEF0ZFMxWVYweGFaNmVFWkRMWnQrSFhXaEJFS0JsbHR4QldWaERqaEJvdz0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2KjttHpgKcBz78V/mB5fSjUKbUv5)So stellt sich Olaf Lange das auch bei der WM vor! Deutschland mit einem 11:0-Run im 2. Viertel und drei Dreiern in Folge. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=RHlBZEw4bEhnK1VqMFNoWVdrYlFQbzZ0QUdOQVdwUllVNDZVOGxaYVJBST0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2Qmc86vIElhYj11/6w2E4hQSD-jk)Knapp vorbei! Alexis Peterson-Small vergibt die letzten Punkte. Die Türkei gewinnt in Köln. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=bXpvaFdEWDZ3Syt2c0VYalVlSkxqUUhabWtSOWFFZFZERUNQYzVvdVZPWT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/OycZvHuFo2WpKMw0u8vD8KtX/-8O_gInivgGw)Blick in die Kabine! Die Ansprache von Olaf Lange nach der Niederlage gegen die Türkei. Mehr solches Exklusivmaterial wird es auch während der WM in Berlin geben. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=TXAwenowb2M0TW4wMWk5citZbHd4Y1Qwc015M3MrOW5pMUF2Tm55KzRaWT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGYqJHs0wtIfSNlmiJ/fkXO2LCgXife)Olaf Lange, Bundestrainer Frauen: "Das ist die dritte Niederlage. Das macht mich nicht so nervös, weil es bis jetzt sehr, sehr gute Spiele sind. Besonders heute in der 1. Halbzeit haben wir sehr, sehr gut gespielt, als wir die normale Verteidigung gesehen haben und keine Rotation. Im 3. Viertel haben wir den Faden verloren gegen das Pressing, gegen die Junk Defense, das Trapping. Das hat nicht so viel mit normalem Basketball zu tun. Da hätten wir attackieren müssen, das Feld sehen und die richtigen Entscheidungen fällen müssen. Das ist so ein bisschen unsere Schwäche. Das tut weh, weil wir eigentlich sehr gut gespielt haben. Wir haben uns gut ins Spiel reingekämpft. Im letzten Viertel war es sehr schwierig, sehr physisch. Aber insgesamt, vor den Zuschauern hier in der Halle war es eine super Stimmung, ein guter Test für uns. So wird das in Berlin sein."...mit welchen Gefühlen er in die finale Vorbereitung geht: "Wir haben viel gelernt. Die Spiele waren sehr gut für uns. Wir haben Verstärkungen, die zu uns kommen, Nyara, hoffen wir, dass sie gesund wird. Wir haben Leo Fiebich und Frieda Bühner bald. Dann sieht das auch offensiv in bestimmten Reboundsituationen anders aus. Wir sind schon auf dem richtigen Weg. Man hätte auch gerne eins gewonnen. Aber so wild ist das auch nicht."...ob es ein gutes Signal war, dass Nyara Sabally (Wadenverletzung) in der Halle gewesen ist: "Ich habe noch nicht mit unserem Medical Team gesprochen. Die ersten Feedbacks sind sehr positiv. Aber man muss abwarten, wie es sich entwickelt. Ich bin guter Dinge."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UG4xTHl1Qk95L24vZngrVUtSK2VXTEtSRkQzdE5BLzg5ZFo1Um1rOEFnST0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZFGUXDu3oWikoBoR/1GDp94V-LECT)Alexandra Wilke, 15 Punkte für Deutschland: "Das ist am Ende natürlich schön, dass ein paar Würfe fallen. Aber wichtiger wäre es, das Spiel zu gewinnen."...über das 3. Viertel: "Das hat sich jedes Mal, als sie voll ins Pressing gegangen sind, wir jedes Mal ein Turnover und sie jedes Mal ein Steal generiert haben. Dadurch hatten wir immer Turnover und sie sind zu einfachen Punkten gekommen. Wir sind vorne gar nicht in die Offense gekommen. Das hat uns so ein bisschen das Genick gebrochen."...zu den Niederlagen in der Vorbereitung: "Ich glaube, wir haben trotzdem einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Wir haben über lange Zeit gezeigt, was wir können und haben noch ein paar Spieler, die noch dazukommen. Darauf freuen wir uns schon."...über Frieda Bühner und Nyara Sabally, die beide in der Halle in Köln sind: "Das ist natürlich toll, wenn die beiden Spielerinnen, die viel für die Mannschaft auf dem Court machen, uns auch mit ihrer Erfahrung helfen können. Das ist mega, wenn alle so langsam zu uns kommen und wir langsam vollzählig werden."...zum Double-Header in Köln: "Das ist extrem cool! Ich durfte es schon 2024 in Berlin mitmachen. Zu sehen, wieviele Menschen hier in der Halle sind, macht so viel Spaß."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Uk51NE50OVUyVlNnM3N1N0lGaVFQWmxXOVdJekRRRDh5ZFk1Y3lMeVdXST0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZeDhCQrEKNz7qauZ/__3cVCrW2Eq-)Marie Gülich, Kapitänin Deutschland, 7 Punkte: "Die Pässe, die sie gespielt haben und dass wir so viele Turnover hatten, hat uns aus dem Rhythmus gebracht. Das ist natürlich schade, dass wir so verloren haben. Aber das ist eine gute Learning Lesson für uns, dass wir wissen: Daran müssen wir auf jeden Fall noch arbeiten und das kann uns bei den Spielen der Weltmeisterschaft nicht passieren, dass wir den Ball nicht nach vorne bekommen."...über das Spiel aus persönlicher Sicht: "Mit jedem Spiel komme ich mehr in den Rhythmus und habe ein besseres Gefühl. Ich vertraue meinem Körper ein bisschen mehr. Ich habe natürlich höhere Anforderungen an mich. Aber jetzt bin ich erstmal zufrieden mit heute. Morgen ist ein neuer Tag."...über den Double-Header: "Das ist schön, dass jetzt alle - Leo (Fiebich) hat mir heute geschrieben und meinte, so langsam kommen alle Schäfchen nachhause - das ist natürlich ein schönes Gefühl, Nyara hier zu sehen, Frieda zu sehen und zu merken: So langsam werden wir das komplette Team sein. Ich freue mich auch einfach, sie zu sehen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Rlk1NXA5OUJUTk0vOXFjUkhGVzNVQzZVczZWeXdEMkYrS09xUzRuVE96WT0= (https://5i48o.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGa3AtrdoOqFFUt00h/W-MugjmhnIzp)Nationalspielerin Frieda Bühner im Interview über ihre Spielzeit in der WNBA: "Eine Rookie-Saison ist hoch und runter"Frieda Bühner, Spielerin Deutschland, vor dem Spiel über ihre Ankunft aus den USA: "Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich bin heute Morgen angekommen und jetzt hier beim Team. Ich bin total glücklich."...über ihre letzten Monate in der WNBA: "Es ist viel passiert, viele neue Eindrücke, die ich gesammelt habe. So langsam habe ich meinen Rhythmus mehr gefunden. Eine Rookie-Saison ist so ein bisschen hoch und runter, Auf und Ab. Aber ich bin in Portland total glücklich. Ich freue mich total auf die WM, dass ich jetzt schon da sein darf und Portland mich schon früher gehen lassen hat."...über Bundestrainer Olaf Lange: "Ich habe ihn in meiner Saison in der WNBA ein paar Mal gesehen. Das ist ganz cool, dass ich diese Verbindung habe und man weiß, man wird unterstützt, obwohl man in der WNBA und nicht die ganze Zeit bei der Vorbereitung dabei ist. Ich fühle mich total ins Team aufgenommen und freue mich bald auf meine ersten Trainings."...über Nyara Sabally: "Nyara ist ein total kompetitiver Mensch. Das ist eine Heim-WM in Berlin. Sie wird alles dafür tun, dabei zu sein. Deswegen mache ich mir gar keine Sorgen um sie. Ich weiß, dass sie alles dafür tun wird, um 100 Prozent ready zu sein."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ckduL0Zvb3J5UXdvcDBaNVM4M3o2VlBpZHdyMmhnUFgxVUhXMnRmMlFzST0=Die Frauen-Weltmeisterschaft bei MagentaSport und MagentaTVMagentaSport zeigt zur Heim-Weltmeisterschaft live für MagentaSport-Kundinnen und -Kunden im Pay-Angebot 23 Spiele. Im Mittelpunkt stehen zunächst alle Vorrunden-Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien (4. September, ab 17.15 Uhr), Japan (5. September, ab 17.30 Uhr) und Mali am 7. September (ab 17.20 Uhr).Darüber hinaus sind in der Gruppenphase zwei internationale Begegnungen pro Spieltag zu sehen, mit attraktiven Begegnungen wie USA gegen China am 4. September (ab 13.45 Uhr) und Ungarn-Frankreich (ab 20.50 Uhr) sowie am 5. September Mali-Spanien (ab 11.20 Uhr) und Frankreich-Südkorea (ab 20.35 Uhr). Die Türkei trifft am 6. September (ab 11.20 Uhr) auf Australien und Italien spielt gegen die USA (ab 20.15 Uhr). Am 7. September live bei MagentaSport die Begegnungen Nigeria-Frankreich (ab 14.20 Uhr) und USA-Tschechien (ab 20.30 Uhr).Auch alle Partien der Finalrunde vom 8.-13. September sind im Programm.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickFIBA World Cup Qualifiers (Männer)Sonntag, 30.08.2026ab 14.30 Uhr: Polen - Deutschlandab 04. - bis 13. September: Frauen WM livemehr Infos: (www.magentasport.de)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6341217