Ethereum Prognose 2026. ETH nach 30 Prozent Wochenplus, reicht das für 3.000 Dollar?

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Die Ethereum Prognose steht vor einem Widerspruch. ETH hat in sieben Tagen rund 30 Prozent zugelegt, notiert mit 2.467 Dollar aber leicht im Minus, obwohl am 25. August 179,8 Millionen Dollar frisch in die US-Spot-ETFs geflossen sind. Große Adressen kaufen also, während der Kurs nachgibt. Gleichzeitig liegt ETH noch immer 50 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.946 Dollar. Die Frage dieser Woche lautet deshalb, ob institutionelles Geld den Widerstand bei 2.500 Dollar wegkauft oder ob zuerst die Hebelpositionen brechen. Beide Seiten können nicht recht behalten.

Ethereum Prognose 2026. ETH zwischen ETF-Zuflüssen und der Marke von 2.500 Dollar

Der Aufschwung der vergangenen Woche kam nicht aus dem Nichts. Die US-Spot-ETFs auf Ether nahmen am 25. August 179,8 Millionen Dollar auf, angeführt vom iShares Ethereum Trust mit 146,44 Millionen Dollar. Die kumulierten Nettozuflüsse liegen damit bei 12,45 Milliarden Dollar. Parallel dazu kauft ein Unternehmen weiter im großen Stil ein. Die Nachfrage kommt also aus zwei Richtungen, aus den Fonds und aus einer Firmenkasse.

Bitmine meldete zuletzt 5.847.611 ETH im Bestand und liegt damit rund 187.000 Token unter der selbst gesetzten Marke von fünf Prozent des gesamten Angebots, wie Cryptonews berichtet. Allein in der vergangenen Woche kamen 32.447 ETH hinzu, dazu ein weiterer Kauf über 20.000 ETH im Wert von knapp 49 Millionen Dollar. Laut CoinGecko notiert ETH bei rund 2.467 Dollar mit einem Minus von 1,2 Prozent in 24 Stunden und einer Bewertung von etwa 297,7 Milliarden Dollar. Tom Lee verwies darauf, dass ein Wochenplus über 30 Prozent zuletzt im Mai 2025 auftrat und beide Male den Beginn einer größeren Bewegung markierte.

Die Gegenseite ist ebenso deutlich. Das offene Interesse an ETH-Futures ist in 30 Tagen um mehr als 20 Prozent gestiegen, die Finanzierungsraten sind durchgehend positiv, und die Stimmung im Markt steht auf Gier. Rund um 2.500 Dollar treffen die institutionellen Käufe auf Verkäufer, die ihre Gewinne mitnehmen. Genau deshalb bleibt die Ethereum Prognose an eine Bedingung geknüpft, die niemand erzwingen kann. Bei fast 300 Milliarden Dollar Marktwert verlangt jede Verdopplung frisches Kapital in dreistelliger Milliardenhöhe. Die schnellsten Vervielfachungen entstehen dort, wo die Bewertung noch klein genug ist, um sich zu bewegen.

Pepeto und die Handelsschicht, die vor dem ersten Listing bereits läuft

Während die Ethereum Prognose zwischen ETF-Zuflüssen und Hebelpositionen pendelt, entstehen die schärfsten Einstiege eines Zyklus meist an einer ganz anderen Stelle. Sie entstehen, während der Markt noch über den nächsten Schritt einer Münze streitet, die bereits gelaufen ist. Pepeto hat diesen Weg noch vor sich. Der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, ohne dass eine einzige Börse den Token gelistet hätte.

Die gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine nimmt die Handelskosten vollständig aus dem Vorgang heraus, und die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen den Ketten, ohne sie zu verpacken und ohne Zwischenhändler. Das ist keine Aufzählung von Funktionen. Das ist eine fertige Handelsschicht, die bereits arbeitet, bevor ein zentrales Listing überhaupt stattgefunden hat. PepetoAI liest das Risiko eines Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg und bewertet jede Position, bevor Kapital sie berührt. Wer eine Position eröffnet, sieht das Risiko also vorher und nicht erst dann, wenn der Kurs sich bereits gegen ihn gedreht hat.

Das Angebot ist auf 420 Billionen Token festgeschrieben, und wöchentliche Verbrennungen sorgen dafür, dass jeder zerstörte Token den Boden für jeden verbleibenden Token anhebt. Diese Verbrennungen enden nicht mit dem Listing. SolidProof hat die Prüfung des kompletten Codes abgeschlossen, bevor der Vorverkauf die erste Einzahlung annahm, und dieser Ablauf trennt ein geprüftes Projekt von einer bloßen Ankündigung. Gebaut hat diese Architektur der Entwickler des originalen Pepe-Coins.

Der Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und das erwartete Binance-Listing gilt als der Auslöser, der Vorverkaufspreise dauerhaft in Börsenpreise verwandelt. Wer jetzt einsteigt, baut seine Position zu einem Kurs auf, den dieser Tag vom Tisch nehmen dürfte. Noch ist es ein Vorverkauf. Wer diese Rechnung erst nach dem Listing aufmacht, rechnet mit dem Börsenpreis und nicht mehr mit dem Abstand, der heute noch dazwischen liegt.

Fazit

Die Ethereum Prognose bleibt spannend, doch große Adressen positionieren sich längst an einer anderen Stelle. Dasselbe Muster, das DOGE innerhalb weniger Monate von einem Bruchteil eines Cents auf 45 Milliarden Dollar Bewertung trug, formt sich gerade erneut, und die Aufmerksamkeit rund um Pepeto trifft auf Katalysatoren, die DOGE in seiner Vorverkaufsphase nie hatte. Bei fast 300 Milliarden Dollar Marktwert kann ETH eine solche Vervielfachung schlicht nicht mehr liefern. Jede weitere gefüllte Runde verkleinert den Abstand zu dem Kurs, den der Listing-Tag setzt. Sobald das erwartete Binance-Listing steht, verschwindet der Einstieg, der genau diese Positionen überhaupt erst möglich gemacht hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Ethereum Prognose nach dem Wochenplus von 30 Prozent?

Die Ethereum Prognose bleibt kurzfristig positiv. ETH notiert bei rund 2.467 Dollar und wird von 179,8 Millionen Dollar ETF-Zuflüssen am 25. August gestützt, liegt aber weiterhin 50 Prozent unter dem Allzeithoch.

Was ist Pepeto und wie unterscheidet es sich von Ethereum?

Pepeto ist ein Memecoin-Projekt im Vorverkauf mit gebührenfreier Cross-Chain-Swap-Engine, einer festen Obergrenze von 420 Billionen Token und einer von SolidProof geprüften Codebasis. Alle Angaben stehen auf pepetocoin.com.