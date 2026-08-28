Eine neue Plattform bringt unabhängige Forscher und Branchenveteranen mit Experten von Xsolla zusammen, um die Themen "Direct-to-Player"-Handel, Monetarisierung, Zahlungsabwicklung und Spielerbindung zu beleuchten

Xsolla, ein weltweit tätiges E-Commerce-Unternehmen, gab heute die Einführung des "Game Biz Institute" (GBI) bekannt, einer redaktionellen Plattform, auf der namhafte Branchenexperten und Forscher die wirtschaftlichen Aspekte von Spielen beleuchten: den Direktvertrieb an Spieler, Zahlungsabwicklung, Monetarisierung, Nutzerakquise und Kundenbindung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260827035423/de/

Graphic: Xsolla

Für das Spieledesign gibt es einen Lehrplan. Die Spielebranche tut dies nicht. An Hunderten von Universitäten werden Themen wie Motoren, Rohrleitungen, Produktion und Erzählkunst gelehrt, während die geschäftlichen Abläufe, die darüber entscheiden, ob aus guter Arbeit ein beständiges Unternehmen wird, nach wie vor durch kostspielige Versuche und Irrtümer erlernt werden meist erst, nachdem die entscheidenden Weichen bereits gestellt wurden. GBI wurde ins Leben gerufen, um diese Lücke zu schließen, indem es die Erkenntnisse veröffentlicht, die Praktiker bei der Führung dieser Unternehmen tatsächlich gewonnen haben.

"Spieleentwickler hatten noch nie so viele Daten und so wenig Klarheit", sagte Chris Hewish, President von Xsolla. "Die Branche liefert unzählige Benchmarks, doch diese sagen einem Studio nicht, was es am Montagmorgen zu tun hat. GBI wurde gegründet, um diese Lücke zu schließen. Wir haben die Menschen befragt, die diese Unternehmen tatsächlich leiten, diese Wirtschaftssysteme gestalten und diese Spieler untersuchen, um zu erklären, was funktioniert und warum. Xsolla baut die Infrastruktur hinter dem Game-Commerce auf, sodass wir sehen, was bei über 1.500 Spieleteams erfolgreich ist. Bei GBI wird dieses Wissen, kombiniert mit der Expertise der Branchenexperten in unserem Umfeld, zu etwas, das jeder Entwickler nutzen kann."

Die Startkollektion umfasst die Bereiche Indie-Publishing, virtuelle Wirtschaftssysteme, Entdeckung, regionales Wachstum, Partnerschaftsmanagement und den langfristigen Betrieb von Live-Diensten. Zu den Mitwirkenden gehören ein erfahrener Leiter im Bereich Indie-Publishing, der erläutert, warum das Konzept "schneller veröffentlichen, lauter vermarkten" in einem Markt versagt, der jährlich mehr als 21.000 Neuerscheinungen aufnimmt; einer der ursprünglichen Architekten der virtuellen Welt, der sich mit der Beziehung zwischen Spielern und Entwicklern in den Bereichen Free-to-Play, Pay-to-Win und Web3 befasst; einen Marktanalysten, der die sich vergrößernde Kluft zwischen dem Umfang dessen, was Spieler ansehen, spielen und durchblättern müssen, und der knappen Zeit, die ihnen dafür zur Verfügung steht, aufzeigt; einen Direktor eines Branchenverbands, der erläutert, was 550 Millionen junge indische Gamer und eine Entwicklerszene, die bereit ist, eigene IPs zu entwickeln, für die nächste Phase dieses Marktes bedeuten; eine Leiterin der Geschäftsentwicklung, die darüber berichtet, was ihr 15 Jahre und 170 Millionen Downloads eines einzigen Titels über den Schutz des Vertrauens der Spieler gelehrt haben; der Gründer eines schlanken Studios, das hinter einem der weltweit größten sozialen Deduktionsspiele steht; und ein Betriebsleiter darüber, wie sich der Vertrieb demokratisiert hat, während sich die Auffindbarkeit zunehmend konzentriert hat.

GBI dient zudem als Plattform für eigene Forschungsarbeiten, darunter eine gemeinsame Studie von Xsolla und Newzoo zum Direct-to-Player-Vertrieb im Bereich der PC-Spiele sowie gezielte Untersuchungen zu Vertrauen, Motivationen und Ausgabeverhalten von Spielern in ganz Asien.

Im Zuge der Einführung hat Xsolla GBI durch ein Programm für externe Mitwirkende geöffnet, das Fachleute für veröffentlichte Beiträge vergütet, wobei die Höhe der Vergütung von der Wirkung des Beitrags abhängt. Die Plattform sucht derzeit aktiv nach Studiobetreibern, Forschern und Vertriebsleitern mit Erfahrungen aus erster Hand, die Beiträge für die Plattform verfassen.

"Das funktioniert nur, wenn wir uns heraushalten", sagte Berkley Egenes, Chief Marketing and Growth Officer bei Xsolla. "Wir finanzieren einen Raum, in dem die Betreiber dieser Unternehmen offen und unter ihrem eigenen Namen diskutieren. Einige dieser Argumente werden unserer eigenen Position widersprechen, und genau darum geht es."

Die ersten GBI-Inhalte wurden im Rahmen einer redaktionellen Zusammenarbeit mit 80.lv,, veröffentlicht; die vollständige Plattform ist nun unter xsolla.com verfügbar. Neue Artikel werden bis 2026 fortlaufend veröffentlicht.

Das Game Biz Institute finden Sie unter: https://xsolla.com/game-biz-institute

Um mehr über das Game Biz Institute zu erfahren, können Sie auch folgende Website besuchen: https://xsolla.pro/GameBizInstitute

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 70 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter xsolla.com

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