Krypto News heute, Ethereum bei 2.463 Dollar und Bitcoin über 80.000 Dollar

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Die Krypto News des Tages beginnen mit einer Zahl, die viele überrascht hat. Ethereum notiert am 26. August bei rund 2.463 Dollar und liegt damit 11 Prozent über dem Stand der Vorwoche. Bitcoin hat parallel die Marke von 80.000 Dollar zurückerobert, zum ersten Mal seit Anfang Mai. Die Erholung kam schnell, und das macht sie schwer einzuordnen. Trägt dieser Anstieg noch weiter, oder haben die schnellsten Käufer den größten Teil der Bewegung bereits eingesammelt? Die Antwort steckt in den Geldströmen dahinter.

Krypto News heute, Ethereum steigt und Bitcoin erobert 80.000 Dollar zurück

Ethereum steht am 26. August bei 2.463 Dollar und hat in 24 Stunden 1,2 Prozent zugelegt, wie TradingKey berichtet. Auf Sicht von sieben Tagen summiert sich das Plus auf 11,17 Prozent. Getragen wird die Bewegung von besserer Liquidität und anhaltender Nachfrage nach den Spot ETFs, die Kapital in digitale Risikoanlagen lenkt. Auffällig ist, dass der RSI inzwischen eine überkaufte Lage anzeigt. Die Erholung ist also echt, aber sie ist auch schnell gelaufen.

Der zweite Teil der Krypto News kommt von Bitcoin. Die größte Kryptowährung hat die Marke von 80.000 Dollar durchbrochen und damit erstmals seit Anfang Mai wieder dieses Niveau erreicht, wie BTC-ECHO berichtet. Wochenlang bewegte sich der Kurs zuvor in einer engen Spanne zwischen 61.000 und 65.000 Dollar. Auf Monatssicht steht nun ein Plus von rund 25 Prozent zu Buche. Der Treiber dahinter sind die amerikanischen Spot ETFs, in die im laufenden August netto rund 2,38 Milliarden Dollar geflossen sind. Allein in der vergangenen Woche waren es etwa 1,9 Milliarden Dollar.

Am 26. August pausiert der Markt nahe 80.000 Dollar, während das knappe Angebot auf eine gestiegene institutionelle Nachfrage trifft. Für Anleger stellt sich trotzdem eine unbequeme Rechnung. Ethereum bringt bei 2.463 Dollar bereits mehrere hundert Milliarden Dollar auf die Waage, und selbst eine Rückkehr zum alten Rekord wäre kein Vielfaches, sondern eine Verdopplung. Eine Verdopplung ist ordentlich, aber sie verändert keine Lebensplanung. Genau deshalb schaut ein Teil des Kapitals derzeit an eine ganz andere Stelle im Markt. Dort, wo eine Bewegung noch nicht stattgefunden hat, sondern erst bevorsteht.

Pepeto und die Frage, welche Krypto News der Markt als Nächstes einpreist

Genau dort steht ein Name aus den Krypto News, dessen Rechnung nicht bei mehreren hundert Milliarden Dollar beginnt. Der Vorverkauf von Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, ohne eine einzige Werbekampagne und ohne Unterstützung einer Börse. Die Grundlagen des Projekts warten dabei nicht darauf, dass ein Listing sie bestätigt.

Im Zentrum steht eine Swap-Engine, die Token über verschiedene Chains hinweg bewegt, ohne dass dafür eine Gebühr anfällt. Ergänzt wird sie von PepetoAI, das Handelsrisiken erfasst, bevor eine Position überhaupt eröffnet wird, und jeden Ein- und Ausstieg bewertet, sodass der Halter die Gefahr sieht, bevor der Markt sie zeigt. Die beiden Werkzeuge greifen ineinander, denn ein Trade ist nur dann eine Bewertung wert, wenn er kostenlos ausgeführt werden kann, und das Wissen um das Risiko nützt nur dann etwas, wenn der nächste Schritt nichts kostet. Gebaut hat beides der Visionär hinter dem originalen Pepe-Token.

Die Prüfung durch SolidProof war vollständig abgeschlossen, bevor der Vorverkauf überhaupt öffnete, und genau deshalb konnten Käufer den geprüften Vertragscode einsehen, bevor der erste Dollar geflossen ist. Der Vorverkauf läuft weiter, während ein erwartetes Listing an der Binance näher rückt. Der Vorrat von 420 Billionen Token schrumpft dabei laufend durch wöchentliche Burns, die Einheiten dauerhaft aus dem Umlauf nehmen. Bei einem Preis von 0,000000188 Dollar liegen hinter 500 Dollar mehr als 2,6 Milliarden Token, und jede Neubewertung würde auf diese Stückzahl wirken.

Die Nachrichtenlage bestätigt das Volumen, die ETF Zuflüsse bestätigen die Rückkehr des Kapitals, und die offen einsehbaren Zahlen von Pepeto bestätigen den Einstieg. Wer wartet, bis die Börse den Preis stellt, zahlt genau den Aufschlag, den der Vorverkauf heute noch nicht verlangt.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen einen Markt, in dem alle Teile zusammenlaufen. Ethereum steigt, Bitcoin hält die 80.000 Dollar, und das Geld fließt zurück in die Fonds. Doch ein Wert dieser Größe kann nicht liefern, was ein Einstieg vor dem Listing liefern könnte. Genau dieser Unterschied dürfte am Jahresende die Depots trennen. Die Werkzeuge laufen bereits, und das erwartete Binance Listing rückt näher. Mit dem Listing schließt sich der Einstieg dauerhaft, und der Preis von heute wird zu einer Zahl, über die alle reden, die aber niemand mehr bekommt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News heute?

Die wichtigsten Krypto News heute sind Ethereum bei rund 2.463 Dollar und Bitcoin zurück über 80.000 Dollar nach 2,38 Milliarden Dollar an ETF Zuflüssen.

Was ist Pepeto und wo finde ich Informationen dazu?

Pepeto ist ein Meme Token im Vorverkauf mit von SolidProof geprüften Verträgen. Alle Angaben stehen auf pepetocoin.com unter https://pepetocoin.com.