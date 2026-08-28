Der Five9-Veteran wechselt zu Omilia, um die Markteinführungsstrategie in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu leiten, da die am stärksten regulierten Unternehmen der Region über die Automatisierung der ersten Generation hinausblicken

Omilia, ein weltweit führender Anbieter von selbstlernender, agentenbasierter Kundenerfahrung gab heute die Ernennung von Michael Weiss zum Vice President für die DACH-Region bekannt. Weiss wird die Markteinführungsstrategie von Omilia in Deutschland, Österreich und der Schweiz leiten, während das Unternehmen seine Präsenz in Europa ausbaut. Der Schwerpunkt liegt dabei auf regulierten Branchen, in denen die Nachfrage von Unternehmen nach KI, die über die Pilotphase hinausgeht, rasch zunimmt.

In seiner neuen Funktion wird Weiss für den Unternehmensvertrieb, die Partnerentwicklung und die Umsetzung der Markteinführungsstrategie im gesamten DACH-Raum verantwortlich sein. Dabei wird er das Team und die Kundenbeziehungen aufbauen, die erforderlich sind, um die Präsenz von Omilia in einem Markt zu skalieren, in dem große, stark regulierte Unternehmen bisher nur zögerlich von veralteten IVR-Systemen und KI der ersten Generation abrücken.

Weiss verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Positionen im Unternehmensvertrieb in den Bereichen SaaS, Cloud und Customer Experience (CX)-Technologie. Zuletzt war er über seine eigene Beratungsfirma als Fractional Chief Revenue Officer tätig und beriet CX- sowie Cloud-Kommunikationsanbieter hinsichtlich Markteinführungsstrategien für regulierte Branchen und den öffentlichen Sektor. Davor war er vier Jahre lang als Vice President bei Five9 tätig, wo er den strategischen Ausbau der Contact-Center-as-a-Service- und KI-Lösungen des Unternehmens in der DACH-Region, den Benelux-Ländern und den nordischen Staaten leitete. Zu Beginn seiner Karriere war Weiss 13 Jahre lang bei Cisco in leitenden Vertriebspositionen im Bereich Collaboration tätig und hatte leitende Vertriebspositionen bei Verizon, Rackspace und BT inne.

"Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören zu den zurückhaltendsten Anwendern von Contact-Center-KI, und das aus gutem Grund, angesichts der hohen Compliance-Anforderungen im Bank- und Versicherungswesen", sagt Weiss. "Diese Vorsicht ist keine Zurückhaltung, sondern das Bedürfnis nach einem Nachweis des ROI und einer souveränen Cloud: Vorstände, Führungsteams und Entscheidungsträger im öffentlichen Sektor wollen sehen, dass KI Kosten senkt und die Servicequalität verbessert und nicht nur Anrufe automatisiert. Die selbstlernende Architektur von Omilia ist darauf ausgelegt, diesen Nachweis zu erbringen, und genau das ist die Diskussion, für die die DACH-Region bereit ist."

"Die DACH-Region ist einer der anspruchsvollsten Unternehmensmärkte der Welt, mit strengen Compliance-Anforderungen und langen Kaufzyklen aber wenn man erst einmal Fuß gefasst hat, ist man langfristig dabei", sagt Nick Delis, CRO bei Omilia. "Weiss hat seine Karriere damit verbracht, Vertrauen bei genau dieser Art von Unternehmen aufzubauen. Das ist die Art von Glaubwürdigkeit, die dieser Markt erfordert, und wir sind froh, dass er unsere Aktivitäten in der gesamten Region leitet."

Über Omilia

Omilia setzt global Maßstäbe für die KI-unterstützte Transformation des Kundenservice. Unsere nativen, selbstlernenden CX-Agenten revolutionieren die Art und Weise, wie Unternehmen mit Kunden interagieren sie automatisieren Interaktionen präzise, unterstützen menschliche Mitarbeiter in Echtzeit und bieten nahtlose, personalisierte Erlebnisse über alle Kanäle hinweg. Gestützt auf fundiertes Fachwissen in der Entwicklung unserer firmeneigenen "Agentic AI"-Technologie sowie mehrschichtige Funktionen zur Betrugsbekämpfung ermöglichen wir es Unternehmen, entschlossen und sicher in das Zeitalter der "Agentic"-Kontaktzentren einzutreten. Die selbstlernende "Agentic AI" von Omilia lernt aus der gesamten Customer Journey vom Self-Service bis hin zu Interaktionen mit Live-Mitarbeitern -, ermöglicht so kontinuierliche Verbesserungen und beseitigt Begrenzungen, die veraltete, isolierte Modelle nicht überwinden können. Omilia genießt das Vertrauen der anspruchsvollsten Unternehmen weltweit, darunter Capital One, Discover, Taco Bell, RBC, DWP, First Financial Bank, Purolator und PSEG. Aufbauend auf über zwei Jahrzehnten KI-Innovation liefert Omilia messbare Ergebnisse: geringere Kosten, höhere Effizienz und unübertroffene Kundenzufriedenheit und das alles mit menschlichem Touch, dort, wo es am wichtigsten erscheint.

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