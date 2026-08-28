Neue Kreditfazilität stärkt die globale finanzielle Flexibilität und schafft Spielraum für weiteres Wachstum

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) ("Perma-Pipe" oder "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter technischer Rohrleitungs- und Leckageerkennungslösungen für die Energie-, Infrastruktur- und Industriemärkte, hat heute den Abschluss einer neuen globalen Kreditfazilität mit J.P. Morgan bekannt gegeben. Sie umfasst eine revolvierende Kreditfazilität über 75,0 Millionen US-Dollar sowie eine Kreditfazilität mit fester Laufzeit über 14,0 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus erhält das Unternehmen Zugriff auf zusätzliche Kreditkapazitäten von 50,0 Millionen US-Dollar.

Die neue Fazilität ersetzt und bündelt mehrere bestehende Kreditfazilitäten des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften in verschiedenen Rechtsräumen. Dadurch wird die Finanzierungsstruktur für das weltweite Geschäft von Perma-Pipe gestrafft und stärker zentralisiert. Zugleich verschafft sie Perma-Pipe deutlich mehr finanziellen Spielraum, verbessert die Liquidität und erhöht die Flexibilität zur Deckung des Betriebskapitalbedarfs, für Akkreditive und strategische Investitionen sowie für die weitere Expansion des Unternehmens in wichtigen Märkten.

Saleh Sagr, President und Chief Executive Officer von Perma-Pipe, kommentiert:

"Der Abschluss dieser globalen Kreditfazilität ist ein wichtiger Meilenstein für Perma-Pipe. Indem wir mehrere Kreditfazilitäten in verschiedenen Rechtsräumen in einer einzigen globalen Finanzierungsvereinbarung bündeln, haben wir unsere finanzielle Flexibilität erhöht, unsere Bankstruktur vereinfacht und unsere Fähigkeit gestärkt, unser wachsendes internationales Geschäft zu steuern.

Mit unserer weiteren Expansion in Nordamerika, im Nahen Osten und in anderen strategischen Märkten gewinnt eine solide, skalierbare und effiziente finanzielle Basis zunehmend an Bedeutung. Diese Fazilität verschafft uns die notwendige Liquidität, um unsere Kunden zu unterstützen, unseren Betriebskapitalbedarf zu finanzieren und attraktive Wachstumschancen zu nutzen.

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit J.P. Morgan als unserem strategischen Bankpartner und schätzen das Vertrauen, das die Bank Perma-Pipe entgegenbringt. Nun wollen wir diese Beziehung langfristig ausbauen und zugleich unsere globale Wachstumsstrategie weiter umsetzen", so Sagr abschließend.

Matthew Lewicki, Vice President und Chief Financial Officer von Perma-Pipe, fügt an:

"Die neue globale Kreditfazilität verbessert die Treasury- und Finanzierungsstruktur von Perma-Pipe erheblich. Durch die Bündelung mehrerer Fazilitäten in verschiedenen Rechtsräumen zu einer einzigen globalen Kreditfazilität haben wir unsere Bankbeziehungen vereinfacht, das Liquiditätsmanagement gestärkt und unternehmensweit für mehr Transparenz und Flexibilität gesorgt. Die Fazilität bietet uns zudem die nötigen finanziellen Mittel, um unseren Betriebskapitalbedarf zu decken und unser weiteres Wachstum zu finanzieren. Angesichts unseres wachsenden Auftragsbestands, der zunehmenden Projektaktivitäten und der Expansion unseres internationalen Geschäfts verfügen wir damit über eine solide finanzielle Basis für die nächste Wachstumsphase von Perma-Pipe."

Über Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) ist ein weltweiter Marktführer für technische Rohrleitungs- und Korrosionsschutzlösungen. Das Unternehmen liefert vorisolierte Rohrsysteme, Leckageerkennungssysteme und verwandte technisch entwickelte Produkte und Dienstleistungen für Kunden in den Bereichen Energie, Fernwärme und Infrastruktur sowie in den Märkten für Öl und Gas, Wassertransport und andere kritische Infrastrukturen.

Perma-Pipe betreibt Produktions- und Serviceeinrichtungen in ganz Nordamerika, im Nahen Osten, in Nordafrika, Indien und anderen strategischen Märkten. Das Unternehmen ist somit in der Lage, Kunden weltweit zu bedienen, während es gleichzeitig lokale Fertigungs- und Entwicklungskapazitäten bereitstellt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.permapipe.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen und andere Informationen in dieser Pressemitteilung, die durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie gekennzeichnet sind, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung dar und unterliegen den darin festgelegten Safe-Harbor-Bestimmungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die erwartete zukünftige Leistung und Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Diese Aussagen sind unter Berücksichtigung der vielen Risiken und Ungewissheiten zu betrachten, die mit der Geschäftstätigkeit und dem Geschäftsumfeld des Unternehmens verbunden sind. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: (i) die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Cashflows des Unternehmens; (ii) Schwankungen des Öl- und Erdgaspreises und deren Auswirkungen auf das Auftragsvolumen für die Produkte des Unternehmens; (iii) die Fähigkeit des Unternehmens, alle Auflagen seiner Kreditfazilitäten zu erfüllen; (iv) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schulden zurückzuzahlen und auslaufende internationale Kreditfazilitäten zu verlängern; (v) die Fähigkeit des Unternehmens, seinen strategischen Plan effektiv umzusetzen und Rentabilität und positive Cashflows zu erzielen; (vi) die Auswirkungen der globalen Konjunkturschwäche und Volatilität; (vii) Schwankungen der Stahlpreise und die Fähigkeit des Unternehmens, Stahlpreissteigerungen durch Preiserhöhungen für seine Produkte auszugleichen; (viii) der Zeitpunkt des Auftragseingangs, der Ausführung, der Lieferung und der Abnahme der Produkte des Unternehmens; (ix) Rückgänge der staatlichen Ausgaben für Projekte, bei denen Produkte des Unternehmens zum Einsatz kommen, sowie Herausforderungen hinsichtlich der Liquidität und des Zugangs zu Kapitalmitteln für die nichtstaatlichen Kunden des Unternehmens; (x) die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreiche Vereinbarungen über die Abrechnung nach Baufortschritt für seine Großaufträge auszuhandeln; (xi) aggressive Preispolitik bestehender Wettbewerber und der Eintritt neuer Wettbewerber in die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist; (xii) die Fähigkeit des Unternehmens, Rohstoffe zu günstigen Preisen einzukaufen und gute Beziehungen zu seinen Lieferanten aufrechtzuerhalten; (xiii) die Fähigkeit des Unternehmens, Produkte ohne versteckte Mängel herzustellen und von Lieferanten, die dem Unternehmen möglicherweise fehlerhafte Materialien liefern, Schadenersatz zu erhalten; (xiv) Kürzungen oder Stornierungen von Aufträgen, die im Auftragsbestand des Unternehmens enthalten sind; (xv) die Fähigkeit des Unternehmens, eine Forderung im Zusammenhang mit einem Projekt im Nahen Osten einzutreiben; (xvi) Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den internationalen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens; (xvii) die Fähigkeit des Unternehmens, Führungskräfte und Schlüsselpersonal zu gewinnen und zu halten; (xviii) die Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile seiner Wachstumsinitiativen zu erzielen; (xix) die Fähigkeit des Unternehmens, Änderungen der Steuervorschriften und -gesetze zu interpretieren; (xx) die Fähigkeit des Unternehmens, seine vorgetragenen Betriebsverluste zu nutzen; (xxi) Rückbuchungen zuvor verbuchter Umsätze und Gewinne aufgrund ungenauer Schätzungen im Zusammenhang mit der Umsatzrealisierung nach dem Fertigstellungsgrad; (xxii) das Versäumnis des Unternehmens, eine wirksame interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung einzurichten und aufrechtzuerhalten; und (xxiii) die Auswirkungen von Cybersicherheitsbedrohungen auf die Informationstechnologiesysteme des Unternehmens. Aktionäre, potenzielle Investoren und andere Leser werden dringend gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Ausführlichere Informationen zu Faktoren, die unsere Leistung beeinflussen können, finden Sie in unseren bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, die unter https://www.sec.gov und im Bereich "Investor Center" auf unserer Website (http://investors.permapipe.com) zur Verfügung stehen.

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