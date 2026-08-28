XRP Prognose nach dem Rücksetzer unter 1,50 Dollar, kommt jetzt die zweite Welle

Anzeige / Werbung

Die XRP Prognose steht seit Mittwochmorgen unter Druck, denn XRP ist innerhalb von 24 Stunden um 4,8 Prozent gefallen und notiert bei 1,44 Dollar. Vier Tage zuvor stand derselbe Kurs noch bei 1,70 Dollar, ein Plus von rund 70 Prozent in weniger als vier Handelstagen. Genau dort endete der Anstieg, denn der Widerstand bei 1,70 Dollar hielt beim ersten Versuch. Kaufen die Fonds also weiter, oder war das bereits die ganze Bewegung? Die Antwort liegt in zwei Zahlen, die seit gestern vorliegen und die kaum jemand nebeneinander gelegt hat.

XRP Prognose zwischen 1,44 Dollar und der Entscheidung am 15. September

XRP notiert am 26. August bei rund 1,44 Dollar und liegt damit etwa 44,9 Prozent höher als vor sieben Tagen, laut CoinGecko. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 90,6 Milliarden Dollar, das Handelsvolumen der vergangenen 24 Stunden liegt bei etwa 4,13 Milliarden Dollar. Vor zwei Wochen lag derselbe Kurs noch unter einem Dollar. Ausgelöst wurde die Bewegung nicht durch eine Meldung aus dem Ripple-Umfeld, sondern durch das US-Finanzministerium, das seine Rückkäufe langlaufender Staatsanleihen ausgeweitet hat. Die Kurse der Anleihen stiegen, der Dollar gab nach, und riskantere Anlagen zogen an.

Am Mittwoch drehte der XRP Kurs, weil Gewinnmitnahmen einsetzten und die Bewegung überdehnt war, laut TradingKey. Der Rücksetzer traf einen Markt, in dem oberhalb der Ausbruchszone kaum noch Käufer standen. Die Fonds halten in dieser Woche dagegen. Die amerikanischen Spot-ETFs auf XRP kommen inzwischen auf kumulierte Nettozuflüsse von rund 1,57 Milliarden Dollar, und an den zuletzt erfassten fünf Handelstagen floss jeweils frisches Geld zu. Für die XRP Prognose steht der nächste Termin ebenfalls fest, denn der Senat stimmt am 15. September über den CLARITY Act ab. Standard Chartered nennt für dieses Jahr ein Kursziel von 2,80 Dollar.

Genau hier beginnt das Problem jeder XRP Prognose. Ein Kurs von 2,80 Dollar bedeutet aus heutiger Sicht rund 94 Prozent, und diese 94 Prozent verlangen etwa 86 Milliarden Dollar an frischem Kapital. Vom Zyklushoch bei 3,65 Dollar aus dem Juli 2025 fehlen dem Kurs weiterhin fast 60 Prozent. Das Projekt selbst steht stabil da, die Rechtslage ist geklärt und die Fonds kaufen. Die Größe bleibt trotzdem die Grenze, denn Milliarden bewegen sich langsamer als Millionen. Deshalb schauen viele Wallets parallel dorthin, wo ein Einstieg noch vor dem Handelsstart liegt.

Pepeto setzt dort an, wo die XRP Prognose an ihre Grenze stößt

Wer bei XRP einsteigt, kauft eine Bewertung von 90,6 Milliarden Dollar mit und akzeptiert damit die Rechnung, die daraus folgt. Kapital, das schneller wachsen will, sucht deshalb die Stelle im Markt, an der die Bewertung noch klein ist. Genau an dieser Stelle taucht seit Wochen derselbe Name auf.

Pepeto ist ein Vorverkaufsprojekt mit einer Idee, die sich auf eine Aufgabe zuspitzt, den Schutz des Händlers. Die Cross-Chain-Bridge bringt Kapital auf die Kette, auf der die Gelegenheit gerade liegt, und in dem Moment, in dem das Kapital ankommt, übernimmt der Risk Scorer von PepetoAI. Er bewertet jeden Handel vom Einstieg bis zum Ausstieg, bevor der erste Dollar gebunden wird. Bewegung ohne Schutz ist der Weg, auf dem Wallets verbrennen, und Schutz ohne Bewegung ist der Weg, auf dem der Trade verpasst wird. Pepeto schließt diese Lücke, und genau das macht aus einem Meme-Coin eine Infrastruktur, die arbeitet.

Diese Infrastruktur sitzt auf einem Angebot, das kleiner werden soll. Der Gesamtbestand liegt bei 420 Billionen Token, wöchentliche Verbrennungen ziehen dauerhaft Stücke aus dem Umlauf, und jede Verbrennung verengt die Rechnung für die Nachfrage, die ein anstehendes Binance-Listing auslösen könnte. Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar. Ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Team, und dieses Wissen entscheidet, welche Börse ein Token aufnimmt. Im Vorverkauf liegen bereits mehr als 10 Millionen Dollar, was darauf hindeutet, dass ein Teil des Kapitals seine Entscheidung längst getroffen hat.

Die Sicherheitsfrage beantwortet ein Prüfbericht von SolidProof, denn die Prüfstelle hat den gesamten Code des Projekts kontrolliert und freigegeben, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde. Wer sich die Bedingungen ansehen will, findet sie auf der offiziellen Seite von Pepeto. Jeder Dollar, der jetzt eintrifft, kauft zu einem Preis, den der Handelsstart für alle späteren Käufer neu festlegen dürfte.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an eine Rechnung gebunden, die jede Zielmarke bremst, denn 94 Prozent Aufwärtspotenzial verlangen 86 Milliarden Dollar an frischem Kapital. Pepeto steht an einem anderen Punkt, denn hier bewegt eine Million das, wofür XRP Milliarden braucht. Hier treffen Meme-Energie, Werkzeuge auf Börsenniveau, ein schrumpfendes Angebot und ein anstehender Handelsstart in einem einzigen Fenster zusammen. Diese Kombination hat dieser Zyklus selten hergegeben. Wer die Daten dieses Artikels nebeneinander legt, erkennt, warum sich Wallets bewegen, solange der Vorverkaufspreis noch existiert. Dieses Fenster schließt sich mit dem Handelsstart und nicht danach.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle XRP Prognose?

Analysten nennen für dieses Jahr eine Spanne von 1,44 bis 2,80 Dollar. Die Marktkapitalisierung von 90,6 Milliarden Dollar verlangsamt dabei jede weitere Etappe.

Was ist Pepeto und wo finde ich das Projekt?

Pepeto ist ein Meme-Coin im Vorverkauf, der eine Cross-Chain-Bridge mit einem Risk Scorer verbindet und von SolidProof geprüft wurde. Die offizielle Pepeto-Website lautet pepetocoin.com, und alle Angaben zum Vorverkauf stehen auf pepetocoin.com.