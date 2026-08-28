Die Transaktion soll die Kompetenzen in den Bereichen Derivate und Finanzierung erweitern und die bestehende institutionelle Handelsplattform von BitGo stärken

BitGo Holdings, Inc. (NYSE: BTGO) ("BitGo" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von Infrastrukturlösungen für digitale Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung geschlossen und die Übernahme des institutionellen Handelsgeschäfts sowie der damit verbundenen Vermögenswerte von NYDIG abgeschlossen hat. Durch diese Transaktion wird das Dienstleistungsangebot von BitGo für institutionelle Kunden erweitert, und NYDIG kann seine Ressourcen auf sein vertikal integriertes Geschäft in den Bereichen Stromerzeugung, Bitcoin-Mining und den Aufbau von Rechenzentren für Hochleistungsrechner ("HPC") konzentrieren, dessen Entwicklungspipeline mehr als 3 GW umfasst und von dem im Jahr 2027 und 2028 jeweils mehr als 1 GW bereitgestellt werden soll.

Die Übernahme des institutionellen Handelsgeschäfts von NYDIG durch BitGo wird voraussichtlich die Plattform für institutionelle Märkte erweitern, indem die Finanzierungsmöglichkeiten und Derivate ausgebaut werden, die das bestehende Handelsangebot des Unternehmens verbessern sollen, und gleichzeitig die regulierte Verwahrungs-, Abwicklungs- und Wallet-Infrastruktur von BitGo ergänzen. Die Transaktion dürfte die Position von BitGo als umfassendes Infrastrukturunternehmen für digitale Vermögenswerte weiter stärken und es Institutionen ermöglichen, über eine integrierte Plattform auf ein breiteres Spektrum an Handels- und Kapitalmarktdienstleistungen zuzugreifen. Im Rahmen der Transaktion wechselten rund 30 Mitarbeiter von NYDIG zu BitGo, ebenso wie die Handelsbeziehungen von NYDIG zu institutionellen Kunden. Die Übernahme spiegelt die wachsende institutionelle Nachfrage nach einer integrierten Infrastruktur für digitale Vermögenswerte wider, die Verwahrung, Handel, Finanzierung, Abwicklung und Kapitalmarktdienstleistungen auf einer einzigen regulierten Plattform vereint.

Es wird erwartet, dass die Übernahme und das erweiterte Produktangebot die Kundenbindung ("AOP") stärken und verbessern werden.

"Institutionen möchten zunehmend mit einem vertrauenswürdigen Partner zusammenarbeiten, der den gesamten Lebenszyklus digitaler Vermögenswerte abdecken kann von der Verwahrung über den Handel bis hin zur Finanzierung und Abwicklung", sagte Mike Belshe, CEO und Mitbegründer von BitGo. "Wir sind davon überzeugt, dass diese Transaktion unsere Handels- und Infrastrukturkapazitäten erheblich ausbauen wird und uns ein herausragendes Team mit Erfahrung in der Betreuung institutioneller Kunden hinzufügt. Wir gehen zudem davon aus, dass wir dadurch einen breiteren Kreis anspruchsvoller Kunden bedienen können, die unserer Ansicht nach von den umfassenden Infrastrukturangeboten von BitGo profitieren werden. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden ein stärker integriertes Erlebnis zu bieten und gleichzeitig Effizienzsteigerungen in den Bereichen Technologie, Betrieb und Compliance zu erzielen."

Der institutionelle Handelsbereich von NYDIG bietet einem anspruchsvollen Kundenstamm Derivate, strukturierte Produkte, Finanzierungslösungen und Kapitalmarktlösungen an. Das Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern, Hedgefonds, Unternehmen, Family Offices und anderen Marktteilnehmern, die Liquidität, maßgeschneidertes Risikomanagement und individuell angepasste Handelsstrategien benötigen. Durch die Übernahme werden dieses erfahrene Team und der Kundenstamm in das Unternehmen BitGo integriert, wodurch dessen Plattform für institutionelle Märkte erweitert und die Fähigkeit gestärkt wird, anspruchsvolle Kunden weltweit zu betreuen.

"BitGo hat eine der branchenweit vertrauenswürdigsten und umfassendsten Infrastrukturplattformen für digitale Vermögenswerte aufgebaut, und wir freuen uns sehr, dass unsere institutionellen Handelskunden nun Zugang zu dieser Größenordnung und diesem Leistungsspektrum erhalten", sagte Pete Janney, Leiter des Bereichs Finanzinfrastruktur bei BitGo. "Diese Transaktion ermöglicht es unserem Team, weiterhin dieselben innovativen Lösungen, dieselbe Umsetzungsqualität und dasselbe Engagement zu bieten, die unsere Kunden von uns gewohnt sind nun gestützt auf noch umfangreichere Ressourcen. Wir freuen uns auf einen reibungslosen Übergang und auf die Chancen, die sich daraus für unsere Kunden ergeben."

"Unser Team hat das institutionelle Handelsgeschäft von NYDIG zu etwas Außergewöhnlichem ausgebaut: bewährte Kompetenz bei der Handelsausführung im Bereich Derivate sowie Finanzierungsmöglichkeiten", sagte Tejas Shah, CEO von NYDIG. "Dieses Geschäftsfeld ergänzt die Infrastruktur von BitGo für digitale Vermögenswerte, und wir freuen uns auf einen reibungslosen Übergang für unsere Kunden und unsere Kollegen, die zu den talentiertesten Fachkräften in diesem Markt zählen. Die Disziplin und das Engagement, die unser Handelsgeschäft aufgebaut haben, treiben auch unser Geschäftsfeld zur Entwicklung von HPC-Rechenzentren voran, in dem wir eine der bedeutendsten Chancen für die Zukunft sehen."

Über BitGo

BitGo (NYSE: BTGO) ist ein Unternehmen für digitale Vermögensinfrastruktur, das Verwahrungs-, Wallet-, Staking-, Handels-, Finanzierungs-, Stablecoin- und Abwicklungsdienstleistungen aus regulierten Cold Storage-Lösungen anbietet. Seit 2013 konzentriert sich BitGo darauf, den Übergang des Finanzsystems zu einer digitalen Vermögenswirtschaft zu beschleunigen. BitGo ist weltweit präsent und verfügt über mehrere regulierte Unternehmen, darunter BitGo Bank Trust, National Association, die erste staatlich zugelassene Digital Asset Trust Bank, die sich im Besitz eines börsennotierten Unternehmens befindet. Heute betreut BitGo Tausende von Institutionen, darunter viele der führenden Marken der Branche, Finanzinstitute, Börsen und Plattformen sowie Millionen von Anlegern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitgo.com.

Über NYDIG

NYDIG errichtet und betreibt eine vertikal integrierte Energie- und Recheninfrastruktur. Das Unternehmen besitzt Erzeugungsanlagen und Netzzugänge und entwickelt sowie betreibt die darauf basierenden Hochleistungsanlagen, die das Training und die Inferenz von KI, Hochleistungsrechnen, Bitcoin-Mining und andere rechenintensive Arbeitslasten unterstützen. Die Entwicklungspipeline von NYDIG umfasst mehr als 3 GW, wobei in den Jahren 2027 und 2028 eine Kapazität von mehr als 1 GW bereitgestellt werden soll.

Als Tochtergesellschaft der Stone Ridge Holdings Group, einem diversifizierten Finanzdienstleistungsunternehmen, profitiert NYDIG von der Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich Stone Ridge Energy, der Anlagen besitzt und betreibt, auf die rund 3 der US-amerikanischen Erdgasproduktion entfallen. Diese Grundlage in den Bereichen Energiewirtschaft, Risikomanagement und Finanzmärkte prägt die Art und Weise, wie das Unternehmen langfristige Mietverpflichtungen übernimmt und die für die Umsetzung groß angelegter Recheninfrastrukturprojekte erforderlichen Finanzierungen strukturiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.nydig.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Begriffe wie "könnte", "möglicherweise", "wird", "sollte", "glauben", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "fortsetzen", "vorhersagen", "prognostizieren", "planen", "beabsichtigen" oder ähnliche Ausdrücke sowie Aussagen über Absichten, Überzeugungen oder aktuelle Erwartungen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen und Annahmen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, zählen unter anderem das Risiko, dass die erwarteten Vorteile der Transaktion möglicherweise nicht realisiert werden, die hohe Volatilität digitaler Vermögenswerte, technische Probleme im Zusammenhang mit der Integration der unterstützten digitalen Vermögenswerte sowie Änderungen und Upgrades ihres zugrunde liegenden Netzwerks, eine verstärkte Überprüfung unserer Branche und unserer Geschäftstätigkeit, der Diebstahl, der Verlust oder die Zerstörung von privaten Schlüsseln, die für den Zugriff auf digitale Vermögenswerte erforderlich sind, die für eigene Rechnung oder für unsere Kunden verwahrt werden, Fehler bei der Ausführung von Kundentransaktionen oder bei der Verwaltung unserer eigenen Handelsaktivitäten sowie die weiteren Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 27. März 2026 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der "SEC") eingereicht wurde, sowie in den nachfolgenden Einreichungen bei der SEC, einschließlich der nachfolgenden periodischen Berichte auf den Formularen 10-Q und 8-K, erörtert werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Fakten und Umständen, wie sie zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen vorliegen, sowie auf Prognosen hinsichtlich zukünftiger Fakten und Umstände. Das Unternehmen hält diese zukunftsgerichteten Aussagen zwar für angemessen, weist die Leser dieser Pressemitteilung jedoch darauf hin, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu den in dieser Pressemitteilung behandelten Themen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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