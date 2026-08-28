Krypto News heute, BlockDAG am Allzeittief und Bitcoin über 81.000 Dollar

Anzeige / Werbung

Die Krypto News der letzten 24 Stunden liefern zwei Bilder, die kaum weiter auseinanderliegen könnten. Bitcoin stieg am Dienstag erstmals seit Mitte Mai über 81.257 Dollar und liegt auf Wochensicht mehr als 20 Prozent im Plus. BlockDAG dagegen notiert bei 0,00001895 Dollar und damit nur knapp über dem Allzeittief vom vergangenen Samstag. Ein Vorverkauf über 452 Millionen Dollar ist heute noch 1,72 Millionen Dollar wert. Warum belohnt der Markt gerade die großen Namen und bestraft ausgerechnet den größten Vorverkauf der letzten Jahre?

Krypto News zeigen frische Zuflüsse, während BlockDAG neue Tiefs testet

Der Gesamtmarkt kommt nach Monaten der Schwäche zurück. Der Gesamtwert aller Kryptowährungen liegt laut CoinGecko bei rund 2,74 Billionen Dollar. Bitcoin hält sich bei rund 79.000 Dollar, nachdem die Marke von 81.000 Dollar am Dienstag fiel. Solana notiert bei rund 96,80 Dollar, ein Wochenplus von etwa 26 Prozent.

In den Krypto News erzählt BlockDAG eine ganz andere Geschichte. Der BDAG Kurs steht bei 0,00001895 Dollar, ein Plus von 7,7 Prozent binnen eines Tages, auf Sicht von sieben Tagen bleibt jedoch ein Minus von 4,9 Prozent. Am 22. August markierte der Kurs mit 0,00001472 Dollar sein Allzeittief, das Allzeithoch vom 13. März liegt bei 0,09374 Dollar. Der Marktwert beträgt rund 1,72 Millionen Dollar bei einem Umlauf von 91 Milliarden Token. Ein Handelsvolumen von etwa 766.000 Dollar zeigt, wie dünn die Nachfrage geworden ist.

Der Vorverkauf lief laut CryptoNews mehr als zwei Jahre und brachte rund 452 Millionen Dollar ein, bevor er im Februar 2026 endete. Die ersten Listings begannen im März, doch die Handelsverfügbarkeit blieb uneinheitlich. Die BlockDAG Prognose der dortigen Analysten sieht den Kurs zum Jahresende bei rund 0,00105 Dollar, sofern der Verkaufsdruck anhält. Wer früh eingestiegen ist, sitzt heute auf einem Verlust, obwohl das Projekt jeden Meilenstein gefeiert hat. Genau deshalb schauen Anleger nicht mehr auf die Größe einer Finanzierungsrunde, sondern darauf, was ein Projekt vor dem Listing bereits fertig gebaut hat.

Pepeto baut vor dem erwarteten Binance-Listing an einer eigenen Börsenlösung

Während die Krypto News Milliarden in Börsenprodukte wandern sehen, entsteht abseits der Charts ein Einstieg, den es in dieser Form nur einmal pro Zyklus gibt. Pepeto baut genau diesen Einstieg auf, und er verschwindet in dem Moment, in dem der Handel an der Börse startet. Der Unterschied zu einem Vorverkauf, der über Jahre läuft, liegt im fertigen Produkt.

Im Zentrum steht der PepetoAI Risk Scorer, der jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg abbildet und das Risiko markiert, bevor auch nur ein Dollar in einen Trade fließt, den die Daten nicht stützen. Diese Auswertung fließt direkt in eine gebührenfreie Cross Chain Swap Engine, die jeden Token über jede Chain tauscht, ohne dem Händler dafür eine Gebühr zu berechnen. Der Swap ist wiederum mit einer Cross Chain Bridge verbunden, die Werte zwischen den Netzwerken bewegt, sodass Kapital nie dort feststeckt, wo es nicht handeln kann. Bewertet, getauscht, geliefert, und wer ein Teil herausnimmt, legt die ganze Maschine still.

Hinter dem Projekt steht derselbe Entwickler, der den originalen Pepe Token geschaffen hat. SolidProof hat den gesamten Vertragscode geprüft und freigegeben, bevor der erste Token im Vorverkauf verkauft wurde, was Anlegern eine unabhängige Sicherheitsebene gibt, die viele Vorverkäufe schlicht nicht vorweisen können. In den Vorverkauf sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar geflossen, der Preis liegt bei 0,000000188 Dollar je Token. Wöchentliche Token-Burns könnten das verbleibende Angebot weiter verringern, während die Nachfrage steigt.

Das erwartete Binance-Listing dürfte jeden Token aus dem Vorverkauf in dem Moment in Börsenwert verwandeln, in dem der Handel startet. Auf dem heutigen Kursniveau der großen Werte kauft frisches Kapital vor allem eine Obergrenze, ein Einstieg vor dem Listing kennt diese Grenze nicht. Wer heute einsteigt, hält seine Token zum Vorverkaufspreis, wer wartet, kauft sie später von genau diesen Wallets.

Fazit

Die Krypto News zeigen einen Markt voller frischem Kapital und ein Projekt, das trotz 452 Millionen Dollar keinen Kurs hielt. Genau in dieser Lücke wird Pepeto interessant. Bitcoin braucht hunderte Milliarden an neuem Geld für eine einzige Verdopplung, ein geprüfter Vorverkauf zu Bruchteilen eines Cents kommt mit weit weniger aus. Aus 500 Dollar könnten hier Zahlen werden, die ein großer Wert in diesem Zyklus kaum liefert. Jede gefüllte Stufe hebt den Preis, und die letzte war ausverkauft, während tausende Wallets noch überlegten. Sobald das Listing startet, schließt der Vorverkauf endgültig und dieser Preis ist für immer weg.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigen die Krypto News heute?

Die Krypto News zeigen Bitcoin bei rund 79.000 Dollar und BlockDAG mit 0,00001895 Dollar dicht am Allzeittief.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Vorverkauf, dessen Verträge SolidProof geprüft hat und in den bereits mehr als 10 Millionen Dollar geflossen sind. Ein Listing an einer großen Börse wird erwartet. Alle Angaben finden Sie auf pepetocoin.com unter https://pepetocoin.com.