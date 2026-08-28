Anzeige / Werbung

Der Bitcoin kletterte am 25. August auf 81.255 Dollar, den besten Wert seit Mitte Mai. In nur sieben Tagen legte der Kurs rund 24 Prozent zu, ohne eine größere Korrektur. Jede Bitcoin Prognose aus der Vorwoche passt damit nicht mehr zum aktuellen Chart. Gleichzeitig steht der Relative Strength Index bei 84 und signalisiert eine überhitzte Lage. Trägt diese Bewegung wirklich bis 95.000 Dollar oder holt sich der Markt die Gewinne sofort zurück? Die nächsten Handelstage geben die Antwort, und sie entscheiden auch, wer an dieser Rally am Ende wirklich verdient.

Bitcoin Prognose zwischen 81.255 Dollar und einer überhitzten Lage

Auf Bitstamp kostete ein Bitcoin am Dienstagmorgen 80.750 Dollar, gut zwei Prozent mehr als am Vortag, wie finanzen.net berichtet. Danach gab der Bitcoin die runde Marke wieder ab und rutschte zeitweise auf rund 78.740 Dollar zurück. Vom Jahreshoch bei knapp 98.000 Dollar aus dem Januar trennen den Kurs fast 20 Prozent.

Als Auslöser gilt ein Gespräch zwischen Donald Trump und führenden Köpfen der Kryptobranche, das die Hoffnung auf klarere Regeln nährte. Schon in der Woche zuvor hatte die Ankündigung der US-Regierung gewirkt, eigene Staatsanleihen in größerem Umfang zurückzukaufen. Sinkende Renditen und ein schwächerer Dollar schoben Kapital in riskante Anlagen, und der Bitcoin gewann rund 15.000 Dollar. Laut TradingKey wurden binnen 24 Stunden Positionen über 400 Millionen Dollar liquidiert, davon 160 Millionen auf der Short-Seite.

Kurzfristig entscheidet die Zone von 79.000 bis 81.000 Dollar, der Boden liegt bei 74.000 bis 76.000 Dollar. Hält er sich über 80.000 Dollar, nennen Analysten 83.000 bis 95.000 Dollar als nächstes Ziel. Bei einem Gesamtwert von rund 1,6 Billionen Dollar bewegt sich der Kurs allerdings nur langsam, selbst wenn viel frisches Geld nachfließt. Genau deshalb sucht ein Teil des Kapitals nach jeder starken Woche einen Markt, der klein genug ist, damit dieselbe Nachfrage dort einen viel größeren Ausschlag erzeugt.

Pepeto zieht Kapital an, sobald die Bitcoin Prognose nach oben zeigt

Jede Bitcoin Prognose endet an dieser Rechnung. 1,6 Billionen Dollar verlangen für jeden weiteren Prozentpunkt Milliarden an frischem Geld, ein junger Markt verlangt dafür einen Bruchteil davon. Deshalb dreht nach jeder starken Woche ein Teil der Gewinne in kleinere Werte, und diesmal hat diese Rotation einen klaren Favoriten. Tausende Wallets landen seit Wochen bei demselben Namen.

Ein ehemaliger Binance-Experte baute Pepeto als Handelsplatz, auf dem ein Risiko-Scanner und eine Cross-Chain-Brücke zusammenarbeiten. Der Scanner markiert gefährliche Verträge, bevor auch nur ein Dollar eingesetzt wird. Danach bewegen Trader ihre Werte über verschiedene Blockchains, ohne dass eine zentrale Stelle dazwischensteht. Sicherere Einstiege und offener Zugang zur Liquidität ziehen genau die Trader an, die ein junges Ökosystem braucht. Beide Werkzeuge greifen ineinander und lösen damit das Problem, an dem viele frühe Projekte bisher gescheitert sind.

Diese Nachfrage hat den Vorverkauf auf mehr als 10 Millionen Dollar gebracht, während viele andere Projekte in derselben Phase kaum Geld einsammeln konnten. Kapital, das während der Angst ankommt, hat vorher gerechnet. Die Rechnung stützt sich auf eine Prüfung durch SolidProof, deren Team den kompletten Vertragscode kontrolliert und freigegeben hat, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde.

Jeder dieser Einstiege liegt bei 0,000000188 Dollar, und genau dieser Preis dürfte mit dem erwarteten Binance-Listing verschwinden. Zwischen diesem Einstand und dem ersten Kurs an der Börse liegt die Spanne, aus der bei solchen Starts die Rendite entsteht. Den aktuellen Stand des Vorverkaufs zeigt Pepeto direkt auf der eigenen Seite.

Mit diesem Listing endet das Kapitel Vorverkauf endgültig. Dann zählt nur noch, auf welcher Seite des Einstiegs jemand stand, als die Tür zufiel. Diese Frage beantwortet der Markt später, entschieden wird sie jedoch heute.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt freundlich, solange der Kurs die 76.000 Dollar verteidigt. Doch selbst ein Sprung auf 95.000 Dollar bedeutet für einen Wert dieser Größe nur rund 19 Prozent. Ein Vorverkauf mit einem Bruchteil dieser Marktgröße braucht für dieselbe Bewegung deutlich weniger frisches Kapital. Genau darauf setzen die Wallets, die im Vorverkauf von Pepeto bereits mehr als 10 Millionen Dollar gebunden haben. Jeder Tag bringt das erwartete Binance-Listing näher, und der Einstiegspreis gilt nur für jene, die jetzt handeln. Wer heute zum Vorverkaufspreis kauft, sichert sich genau diese Spanne, und mit dem Listing schließt sie sich für alle anderen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose nach dem Sprung über 80.000 Dollar aus?

Widerstand besteht in der Zone von 79.000 bis 81.000 Dollar, der Boden liegt bei 74.000 bis 76.000 Dollar. Verteidigt der Kurs die obere Zone, sehen Analysten 95.000 Dollar als nächstes Ziel.

Warum schauen Anleger während der Bitcoin Rally auf Pepeto?

Pepeto ist ein Vorverkauf, der bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat und dessen Vertragscode von SolidProof geprüft wurde. Der Vorverkauf läuft über die offizielle Pepeto-Website pepetocoin.com, erreichbar unter pepetocoin.com.