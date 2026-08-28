Ethereum Kurs erreicht 2.470 Dollar und markiert Sieben-Monats-Hoch

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Der Ethereum Kurs liefert den stärksten Wochenlauf des Jahres und steht am 26. August bei etwa 2.470 US-Dollar. Das sind rund 65 Prozent mehr als das Jahrestief von 1.505 US-Dollar. Getrieben wird die Bewegung von Kapital, das nicht aus dem Privatmarkt stammt, sondern aus regulierten Fonds und Unternehmensbilanzen. Die Spot-ETFs auf Ethereum verzeichneten am 24. August 116 Millionen US-Dollar Nettozufluss und damit den sechsten positiven Handelstag in Folge. Gleichzeitig kauft ein börsennotiertes Unternehmen ETH in einem Tempo, das die verfügbare Menge spürbar verkleinert. Bleibt die Frage, wie viel Aufwärtspotenzial nach einem solchen Lauf überhaupt noch übrig ist.

Ethereum Kurs steigt am 26. August auf Rekordzuflüsse und Golden Cross

Der Ethereum Kurs bewegt sich seit Tagen in einem Umfeld, das institutionelle Nachfrage bestimmt. Am 24. August flossen laut KuCoin 116 Millionen US-Dollar netto in die amerikanischen Spot-ETFs auf Ethereum, der sechste positive Handelstag in Folge. Der ETHA-Fonds von BlackRock stellte davon 90,92 Millionen US-Dollar und damit rund 78 Prozent des Tageszuflusses. Grayscale steuerte 12,50 Millionen US-Dollar bei.

Gleichzeitig kauft ein börsennotiertes Unternehmen im großen Stil. BitMine meldete für den 24. August einen Bestand von 5.847.611 ETH, wie Invezz berichtet, zusammen mit weiteren Positionen rund 14,9 Milliarden US-Dollar schwer. Wenn Fonds und Unternehmen gleichzeitig zugreifen, schrumpft das Angebot für neue Käufer. Genau diese Verknappung erklärt, warum der Ethereum Kurs den größten Teil dieser Bewegung in nur sieben Handelstagen zurückgelegt hat.

Auf dem Chart bildete sich dazu ein Golden Cross, weil der 50-Tage-Durchschnitt den 100-Tage-Durchschnitt gekreuzt hat. Der Kurs liegt damit klar über dem 200-Tage-EMA bei etwa 2.136 US-Dollar, und die Zone zwischen 2.500 und 2.550 US-Dollar bleibt die Hürde. Für einen Coin, der fast 300 Milliarden US-Dollar auf die Waage bringt, sind das solide Aussichten, aber keine, die ein Depot verdoppeln. Und weil viele Anleger so rechnen, wandert Kapital still in Projekte, deren Preis noch vor dem ersten Börsenkurs steht.

Was der Ethereum Kurs nicht mehr liefern kann und Pepeto vor dem Listing bietet

Ethereum müsste seine Bewertung verdoppeln, um das zu liefern, was ein kleiner Einstieg in wenigen Wochen schaffen kann. Wer diesen Hebel sucht, landet derzeit häufig bei Pepeto. Das Projekt setzt auf eine Cross-Chain-Brücke, die Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana bewegt, ohne dass der Nutzer das Ökosystem verlassen muss.

Ergänzt wird diese Brücke durch PepetoSwap, eine Handelsplattform, die jeden Swap ohne Gebühren abwickelt. Damit greift das Projekt die Schwäche an, an der Meme-Coins bisher immer gescheitert sind, nämlich das Fehlen eines Grundes, warum ein Kurs nach dem Hype halten sollte. Aufgebaut wurde das Ganze vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Coins, der mit seinem vorherigen Projekt bereits eine Bewertung jenseits von elf Milliarden US-Dollar erreicht hat.

Weil jeder Trade im eigenen System bleibt, fließt kein Volumen an Zwischenhändler ab. Und weil das Volumen bleibt, kann jeder Swap Kaufdruck auf den Token erzeugen, sodass der Boden mit der Nutzung wächst statt mit der Aufmerksamkeit zu fallen. Dieselbe Mechanik machte aus BNB einen der wertvollsten Börsentoken der Welt. Vor dem ersten Börsenlisting sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar zusammengekommen und über 41.000 Halter haben eine Position aufgebaut. Bevor der Presale überhaupt öffnete, hatte SolidProof die komplette Codebasis auditiert und freigegeben, weshalb diese Käufer eine verifizierte Grundlage vorfanden und keine bloße Ankündigung.

Ein erwartetes Listing bei Binance dürfte diese Einstiege neu bewerten. Denn ein Listing bringt Nachfrage, die vorher niemand am Markt bedienen musste. Wer früh dabei ist, hält seine Position dann zu einem Preis, den es danach nicht mehr gibt. Die Stufen des Presales füllen sich schneller, je näher der Termin rückt, und der aktuelle Einstieg liegt bei 0,000000188 US-Dollar. Für Anleger bleibt es eine Abwägung zwischen der Sicherheit eines Schwergewichts und dem Hebel einer Position, die noch nicht öffentlich gehandelt wird.

Fazit

Der Ethereum Kurs zeigt, dass große Werte weiter liefern können. Sechs Zuflusstage in Folge und ein Golden Cross sprechen für die kommenden Wochen. Doch frühe ETH-Halter verdienten nicht an zwanzig Prozent, sondern weil sie kauften, als kaum jemand das Netzwerk kannte. Dieselbe Ausgangslage entsteht gerade um Pepeto, wo mehr als 10 Millionen Dollar Kapital auf einen Preis im Bruchteil eines Cents treffen. Ein Listing kann jede dieser Positionen über Nacht neu bewerten. Ein Coin von ETH-Größe kann diese Hebelwirkung rechnerisch nicht mehr liefern. Der Einstieg verschwindet, sobald der Handel startet, und dieses Fenster schließt sich schneller, als viele erwarten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie entwickelt sich der Ethereum Kurs aktuell?

Der Ethereum Kurs notiert am 26. August bei etwa 2.470 US-Dollar, ein Plus von rund 30 Prozent binnen einer Woche.

Warum taucht Pepeto in Diskussionen über den Ethereum Kurs auf?

Weil Pepeto eine gebührenfreie Börse mit einer Brücke über drei Netzwerke verbindet und ein Binance-Listing erwartet wird. Details finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website, erreichbar unter pepetocoin.com.