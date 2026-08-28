Aurania sucht Europas nächste Rohstoffquellen - Blue Moon baut Nussir und plant einen US-Hub.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Aurania Resources Ltd. und Blue Moon Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autor: freier Journalist · Erstveröffentlichung: 28.08.2026, 5:33 Uhr Zürich/Berlin ·

Liebe Leserinnen und Leser,

Europas Rohstoffpolitik wird zur konkreten Investmentstory. Aurania Resources bietet frühe Explorations- und Wiederaufbereitungsoptionen in Europa. Blue Moon Metals besitzt mit Nussir bereits ein Kupferprojekt im Bau und will Springer zum US-Hub für kritische Metalle entwickeln.

Versorgungssicherheit wird zum Investitionsthema

Die Europäische Union führt Antimon und Wolfram auf ihrer aktuellen Liste mit 34 kritischen Rohstoffen. Wolfram zählt zusätzlich zu den strategischen Rohstoffen des Critical Raw Materials Act.Kupfer und Nickel wurden wegen ihrer strategischen Bedeutung ebenfalls aufgenommen. Bis 2030 will die EU mindestens 10% ihres Bedarfs selbst fördern, 40% verarbeiten und 25% durch Recycling decken. Zugleich sollen höchstens 65% des Jahresverbrauchs eines strategischen Rohstoffs aus einem einzigen Drittstaat stammen.

Auch die USA erhöhen den Druck: Laut Mineral Commodity Summaries 2026 waren sie 2025 bei 16 nichtenergetischen Rohstoffen vollständig und bei 54 zu mehr als 50% von Nettoimporten abhängig. Chinesische Exportbeschränkungen, unter anderem für Antimon und Wolfram, verstärken das Interesse an westlichen Lieferketten. Hier setzen Aurania und Blue Moon an - allerdings in sehr unterschiedlichen Entwicklungsstadien.

Aurania Resources: Europas frühe Rohstoffoption

Aurania - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ - ist ein nicht produzierender Explorer und richtet seinen Schwerpunkt derzeit stärker auf Europa. Beim materiellen Hauptprojekt Lost Cities-Cutucú in Ecuador ist die Exploration wegen der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgesetzt, das Unternehmen verfolgt dort einen abwartenden Ansatz.

Brittany: Drei Genehmigungen, 851 Quadratkilometer Potenzial

Im Dezember 2025 erhielt Aurania über seine französische Tochter drei Explorationsgenehmigungen für Epona, Taranis und Bélénos. Zusammen decken sie 851,4 km² entlang der südarmorikanischen Scherzone ab. Gesucht wird nach Gold sowie unter anderem Antimon, Wolfram, Zinn, Molybdän und Kupfer. Historische Funde und Daten des französischen geologischen Dienstes BRGM bestätigen Mineralisierungsindikatoren.

Balangero: Kritische Metalle aus historischen Tailings

In Norditalien prüft Aurania auf Grundlage eines Memorandum of Understanding die Rückgewinnung von Metallen aus Tailings der früheren Asbestmine Balangero. SRK arbeitet laut Unternehmen an einer Preliminary Economic Assessment (PEA), ein rund 450 kg schweres Probenprogramm untersucht Mineralogie, Aufschluss und magnetische Trennung.

Die Projektpartner geben die Hauptablagerung mit rund 60 Millionen m³ an. Aurania leitete daraus mit angenommener Dichte vorläufig rund 153 Millionen t Material ab. Ein begrenztes Erkundungsprogramm meldete durchschnittlich 0,15% Nickel, konzeptionell rund 229.500 t enthaltenes Nickel. Diese überschlägige Unternehmensrechnung ist weder aktuelle Ressource noch Reserve oder Wirtschaftlichkeitsprognose.

Island: Earn-in schafft eine zusätzliche Goldoption

Seit April 2026 besitzt Aurania eine definitive Option auf das rund 20 km östlich von Reykjavík gelegene Thormodsdalur-Projekt. Durch Explorationsausgaben von 5 Mio. USD über vier Jahre kann Aurania 70% erwerben und unter bestimmten Bedingungen durch weitere 2 Mio. USD auf 100% erhöhen. Geplant sind Oberflächenarbeiten und gezielte Bohrungen. Historische Gehalte sind explorativ interessant, teilweise aber nicht repräsentativ. Wahre Mächtigkeiten und eine moderne Ressource fehlen noch.

Blue Moon Metals: Nussir macht den Unterschied

Blue Moon - https://www.rohstoff-tv.com/play/blue-moon-metals-top-ergebnisse-auf-apex-und-start-der-bohrungen-auf-springer/ - vereint fünf Brownfield-Kernprojekte in Norwegen und den USA.Für das norwegische Kupfer-Gold-Silber-Projekt liegt eine aktuelle Machbarkeitsstudie vor, der Vorstand traf im April 2026 die finale Investitionsentscheidung, und der Bau läuft. Springer, Apex, Blue Moon und NSG befinden sich dagegen in unterschiedlichen Entwicklungs- und Prüfstadien.

Nussir: Studie, Reserven und laufender Bau

Die von Worley erstellte Machbarkeitsstudie vom April 2026 weist 28,72 Millionen t gemessene und angezeigte Ressourcen mit 1,20% Kupferäquivalent sowie 24,98 Millionen t nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven mit 0,99% Kupferäquivalent aus. Hinzu kommen 31,99Millionen t abgeleitete Ressourcen mit 1,23% Kupferäquivalent, die geologisch weniger gesichert und nicht Bestandteil der Reserven sind.

Das Basisszenario sieht 6.000 t Tagesdurchsatz und 13 Jahre Minenlaufzeit vor. Bei den verwendeten Konsenspreisen errechnete die Studie einen Nachsteuer-Kapitalwert von 235 Mio. USD bei 8% Diskontierung, eine interne Rendite von 19% und einen anfänglichen Kapitalbedarf von 184 Mio. USD. Das sind Studienergebnisse auf Basis definierter Annahmen - keine garantierten künftigen Cashflows.

Laut Studie soll die Heißinbetriebnahme im August 2027 beginnen. Produktion und Hochlauf sind für Dezember 2027 vorgesehen. Blue Moon erklärte am 13. August 2026, der EPC-Vertrag sei vergeben und die Arbeiten verliefen planmäßig. Die primären Genehmigungen seien in Kraft, weitere sekundäre Genehmigungen befänden sich im Verfahren.

Springer: Strategischer Hub mit technischem Nachweisbedarf

Blue Moon erwarb den Springer-Komplex in Nevada im Februar 2026. Vorhanden sind Schacht- und Untertageanlagen, eine Mühle mit nominell rund 1.200 t Tagesdurchsatz und eine stillgelegte Wolfram-Verarbeitungsanlage. Das Unternehmen plant Bestätigungsbohrungen, technische Arbeiten und Genehmigungsschritte. Ziel für einen möglichen Neustart ist das vierte Quartal 2027.

33 US-Projekte sollen die Rohstoffbasis verbreitern

Am 11. August 2026 unterzeichnete Blue Moon einen bindenden Letter of Intent für 33 Wolfram- und Antimonprojekte im Westen der USA, die Springer perspektivisch mit Material versorgen könnten. Die Gegenleistung umfasst 2,8 Mio. Blue Moon-Aktien mit einem angegebenen Wert von rund 15,5 Mio. USD, 5 Mio. USD in bar, eine NSR-Lizenzgebühr von 1% je Projekt sowie mögliche Meilensteinzahlungen.

Die Transaktion ist noch nicht vollzogen. Sie steht unter dem Vorbehalt der TSXV-Genehmigung und soll nach Unternehmensplanung im Oktober 2026 abgeschlossen werden. Die historischen Produktions- und Gehaltsangaben mehrerer Ziele sind nicht modern verifiziert. Blue Moon muss deshalb zunächst Prioritäten setzen, Bohrziele bestätigen und mögliche Transport- und Verarbeitungskonzepte wirtschaftlich belegen.

Apex in Utah ergänzt die Strategie um Germanium, Gallium und Kupfer. Blue Moon in Kalifornien und NSG in Norwegen könnten weitere Optionen liefern. Die industrielle Logik des Hub-and-Spoke-Modells ist nachvollziehbar - der wirtschaftliche Nachweis für die US-Kette steht noch aus.

Fazit: Zwei interessante Rohstoffstorys

Aurania bietet eine frühe Option auf europäische Rohstoffquellen. Blue Moon verbindet Nussir als Bauprojekt mit einer interessanten US-Plattform. Die Prüfsteine sind klar: Brittany-Feldarbeit, Balangero-PEA und Thor-Programm bei Aurania, und Nussir-Baufortschritt, regulatorische Klarheit, Springer-Daten und Abschluss der 33-Projekte-Transaktion bei Blue Moon. Gelingt der Übergang von Plänen zu belastbaren Ergebnissen, sollte sich die jeweilige Investmentthese deutlich konkretisieren.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Blue Moon Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/blue-moon-metals-inc/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/.

Viele Grüße

Ihr

Marc Ollinger

Primärquellen und Datenstand 27.08.2026: EU-Rohstoffliste/CRMA · USGS MCS 2026 · Aurania AIF 2025 · Aurania-Projekte · Nussir-Machbarkeitsstudie · Nussir-FID/Springer · Nussir-Klarstellung · 33-US-Projekte-LOI

PFLICHTANGABEN | OFFENLEGUNG | RISIKOHINWEISE

Offenlegung, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Bezahlte Veröffentlichung und Beziehung zu den Emittenten. Dieser Beitrag ist bezahlte Werbung/Anzeige und wird im Auftrag von Aurania Resources Ltd. und Blue Moon Metals Inc. verbreitet. Die SRC swiss resource capital AG ("SRC") unterhält mit beiden Emittenten entgeltliche IR-Beratungsverträge und erhält für die Erstellung und Verbreitung von Kommunikationsleistungen Vergütung. Dieser wirtschaftliche Interessenkonflikt kann die Auswahl der Themen, die Gewichtung und die positive Akzentuierung beeinflussen. Die Vergütung ist nicht vom Eintritt bestimmter Kursziele oder vom Erfolg einer einzelnen Transaktion abhängig, soweit der Redaktion hierzu keine abweichenden Informationen vorliegen.

Ersteller, Autor, Zeitpunkt und Managementcheck. Ersteller und verantwortlicher Herausgeber ist die SRC swiss resource capital AG. Der Beitrag wurde von einem freien Journalisten erstellt und am 28.08.2026 um 05:33 Uhr (Zürich/Berlin) erstmals veröffentlicht. Er beruht ausschließlich auf den im Quellenverzeichnis genannten öffentlich zugänglichen Informationen mit Datenstand 27.08.2026. Ein Managementcheck oder eine Vorabfreigabe durch Aurania Resources Ltd. oder Blue Moon Metals Inc. fand nicht statt. Tatsachen, Studienergebnisse, Unternehmensziele und redaktionelle Einschätzungen werden nach bestem Wissen getrennt; Fehler oder spätere Änderungen können dennoch nicht ausgeschlossen werden.

Eigene Positionen und weitere Interessen. Nach den der Redaktion vorliegenden Angaben hält der Autor keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Die von SRC und den in die Erstellung einbezogenen bzw. verbundenen Personen gehaltene Netto-Long- oder Netto-Short-Position liegt je besprochenem Emittenten unter 0,5% des ausgegebenen Aktienkapitals. Die besprochenen Emittenten halten jeweils keine Beteiligung von mindestens 5% an SRC. SRC, ihre Organe, Mitarbeitenden oder verbundene Personen können Wertpapiere der besprochenen Emittenten halten, erwerben oder veräußern; dadurch können zusätzliche Interessenkonflikte entstehen. Eine Aktualisierung erfolgt nur anlassbezogen, nicht nach einem festen Rhythmus.

Einordnung des Beitrags. Der Beitrag ist journalistisch-redaktionelle, kommerzielle Unternehmenskommunikation. Er ist weder unabhängige Finanzanalyse noch Anlageberatung, individuelle Empfehlung, Research im aufsichtsrechtlichen Sinn, Angebot, Aufforderung zum Kauf oder Verkauf, Prospekt oder sonstige Grundlage für eine Anlageentscheidung. Er enthält keine Kursziele und keine Aussage über den gegenwärtigen oder künftigen Wert eines Finanzinstruments. Jede Anlageentscheidung ist eigenverantwortlich und sollte nur nach Prüfung der Originalunterlagen, der persönlichen finanziellen Verhältnisse und gegebenenfalls unter Hinzuziehung unabhängiger fachlicher Beratung getroffen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen. Der Beitrag enthält Aussagen über Pläne, Ziele, Erwartungen, mögliche Produktionsaufnahmen, Genehmigungen, Finanzierungen, Explorationsprogramme, Ressourcenentwicklung und wirtschaftliche Ergebnisse. Solche Aussagen sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Annahmen, die sich als unzutreffend erweisen können. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Wörter wie "plant", "soll", "erwartet", "könnte", "würde", "Ziel" oder ähnliche Formulierungen kennzeichnen keine Zusage. Leser sollten zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen schenken.

Mineralprojekte, Ressourcen, Reserven und historische Schätzungen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und belegen für sich keine wirtschaftliche Gewinnbarkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf. Ergebnisse von PEA-, Vor-Machbarkeits- oder Machbarkeitsstudien hängen von Rohstoffpreisen, Wechselkursen, metallurgischen Annahmen, Kosten, Genehmigungen, Finanzierung und weiteren Parametern ab. Historische Schätzungen und historische Produktions- oder Gehaltsangaben sind nicht als aktuelle Ressourcen oder Reserven zu behandeln, sofern sie nicht von einer qualifizierten Person entsprechend den anwendbaren Standards verifiziert wurden. Die Redaktion hat keine eigenen Probennahmen, Datenverifizierungen oder technischen Begutachtungen vorgenommen; maßgeblich bleiben die Originalveröffentlichungen und Technical Reports der Emittenten.

Besondere Risiken. Aktien kleiner Explorations- und Bergbauunternehmen sind hochspekulativ, häufig volatil und können eine geringe Liquidität aufweisen. Risiken umfassen insbesondere Totalverlust, Verwässerung durch Kapitalmaßnahmen, Finanzierungs- und Refinanzierungsrisiken, Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, geologische und metallurgische Unsicherheiten, Abweichungen von Ressourcen- und Kostenannahmen, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Verzögerungen, Kostenüberschreitungen, operative Störungen, fehlende oder widerrufene Genehmigungen, Gerichts- und Behördenverfahren, Umweltauflagen, Rechte indigener Gruppen und anderer Stakeholder, politische Risiken sowie das Ausbleiben wirtschaftlich abbaubarer Vorkommen. Die laufende behördliche Neubewertung möglicher Auswirkungen des Engebø-Urteils auf Nussir ist ein projektspezifischer regulatorischer Risikofaktor; umgekehrt bedeutet ihr Bestehen nicht, dass die Nussir-Genehmigung aufgehoben wurde.

Transaktionen und Finanzierung. Angekündigte Akquisitionen, Letter of Intent, Finanzierungsrahmen und Zeitpläne können Bedingungen, Genehmigungen, Due-Diligence-Prüfungen, Meilensteinen oder Abschlussrisiken unterliegen. Insbesondere ist die am 11.08.2026 angekündigte Transaktion über 33 US-Projekte nach Unternehmensangaben noch von der TSXV-Genehmigung und dem Abschluss abhängig. Finanzierungszusagen, nicht bindende Bestandteile und noch nicht gezogene Beträge sind nicht mit frei verfügbarer Liquidität gleichzusetzen.

Quellen, Aktualität und Haftung. Die Informationen stammen überwiegend von den Emittenten sowie von öffentlichen Behörden und wurden nach redaktionellem Ermessen ausgewählt. Unternehmensangaben sind interessengeleitet und können sich ändern. Trotz sorgfältiger Prüfung wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen. Soweit gesetzlich zulässig, ist eine Haftung von SRC, Herausgeber, Autor und verbundenen Personen für unmittelbare oder mittelbare Schäden aus Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen ausgeschlossen. Zwingende gesetzliche Haftungstatbestände, insbesondere für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, bleiben unberührt.

Rechtsrahmen und regulatorische Einordnung. Die Gestaltung orientiert sich an den Grundsätzen einer objektiven Darstellung und transparenten Offenlegung von Interessen nach Art. 20 MAR und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 sowie an den BCSC-Grundsätzen zur klaren und auffälligen Offenlegung von Investor-Relations-Beziehungen und an den für technische Bergbauangaben einschlägigen NI-43-101-Grundsätzen. Daraus folgt weder eine behördliche Prüfung oder Billigung noch eine Zusicherung vollständiger Rechtskonformität in jedem Einzelfall. Die rechtliche Einordnung kann von Inhalt, Verbreitungsweg, Adressatenkreis und konkreten Umständen abhängen.

Urheberrecht und Verlinkungen. Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Externe Links dienen der Quellen- und Informationszuordnung; für Inhalte und spätere Änderungen externer Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Maßgeblich sind die jeweils aktuell veröffentlichten Originaldokumente der Emittenten und Behörden.

Einsatz KI-gestützter Systeme:

Bei der Erstellung und Bearbeitung unserer Beiträge können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt werden, insbesondere zur Unterstützung bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Überarbeitung. Sämtliche zur Veröffentlichung bestimmten Inhalte werden vor ihrer Veröffentlichung einer substanziellen menschlichen und redaktionellen Prüfung unterzogen, erforderlichenfalls überarbeitet und durch die verantwortliche Redaktion freigegeben. Die redaktionelle Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte verbleibt uneingeschränkt beim jeweiligen Herausgeber.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,BMG069741020,CA09570Q5095,XC0005705XXX,XC0009656XXX