Die Palo Alto Networks-Aktie steht nach einem Kurssprung von rund +13 Prozent unmittelbar vor dem Allzeithoch. Gleichzeitig sorgt die aggressive Übernahmestrategie von CEO Nikesh Arora für zusätzliche Fantasie. Laut einem Bericht von "The Information" führte Arora bereits Gespräche über mögliche Übernahmen von Okta und Datadog, bevor Palo Alto Networks CyberArk für 25 Milliarden US-Dollar übernahm. Chartanalyse zur Palo Alto-Aktie Auch nach diesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de