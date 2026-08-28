XRP Prognose heute nach dem Rutsch unter 1,50 Dollar am 26. August

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Die XRP Prognose steht an einem Wendepunkt, denn der Kurs ist am 26. August um mehr als vier Prozent unter 1,50 Dollar gefallen. Davor war XRP in weniger als vier Tagen um rund 70 Prozent gestiegen und berührte am 22. August kurz die Marke von 1,70 Dollar. Genau dort warteten die Verkäufer. Viele Anleger fragen sich nun, ob dieser Rücksetzer nur eine Pause im Aufwärtstrend ist oder der Beginn einer größeren Korrektur. Der Markt hat die Rally verdaut, und die entscheidenden Marken liegen längst fest.

XRP Prognose zwischen 1,42 Dollar Unterstützung und 1,56 Dollar Ausbruch

Die XRP Prognose beginnt beim aktuellen Kurs von rund 1,43 Dollar, gut vier Prozent unter dem Vortagesniveau. In den vergangenen 24 Stunden lag die Spanne zwischen 1,42 und 1,55 Dollar. Die Woche davor war außergewöhnlich stark, denn der Kurs startete am 19. August noch bei etwa 1,00 Dollar und stieg bis zum 22. August auf ein Zwischenhoch von 1,69 Dollar. Das war der höchste Stand seit Januar. Getragen wurde die Bewegung von einem verdoppelten Rückkaufprogramm des US-Finanzministeriums, von frischen Zuflüssen in die Spot ETFs und von Käufen großer Wallets.

Laut crypto.news bildet der Vier-Stunden-Chart nun einen bullischen Wimpel, der sich zwischen fallendem Widerstand und steigender Unterstützung zusammenzieht. 1,56 Dollar ist damit die entscheidende Marke, denn ein echtes Kaufsignal braucht einen klaren Schlusskurs darüber bei hohem Volumen. Danach lägen 1,66 Dollar und 1,76 Dollar im Weg.

Nach unten sammeln sich die Liquidationen zwischen 1,42 und 1,45 Dollar, und unter 1,3672 Dollar wäre das Muster hinfällig. Die Analyse von TradingKey führt den Rücksetzer vor allem auf Gewinnmitnahmen und auf die Korrektur bei Bitcoin zurück, nicht auf schwächere Fundamentaldaten. Als bestätigt gilt der Wimpel ohnehin erst, wenn der Ausbruch danach als Unterstützung zurückgetestet wird.

Die XRP Prognose hängt damit an zwei Bedingungen. Bitcoin muss sein Niveau halten und im besten Fall über 83.000 Dollar steigen, damit XRP erneut 1,70 Dollar testen kann. Fällt Bitcoin unter 75.000 Dollar, rückt eher die Zone um 1,30 Dollar in den Blick. Mitte September entscheiden die Zinssitzung der US-Notenbank und die Abstimmung über den Clarity Act über die Richtung. Wer nur auf solche Termine schaut, übersieht leicht, dass die größten Vervielfachungen im Markt fast nie bei einem Coin dieser Größe entstehen.

Pepeto verbindet eine Cross-Chain-Bridge mit einem Risk Scorer vor dem erwarteten Binance-Listing

Die meisten Anleger, die den Kursverlauf von XRP verfolgen, bleiben bei Coins, die längst an öffentlichen Börsen gehandelt werden und tiefe Orderbücher haben. Tiefe Orderbücher bedeuten Sicherheit, aber sie begrenzen auch, wie weit ein Kurs überhaupt noch laufen kann. Die größten Gewinne der Kryptogeschichte entstanden bei Einstiegen, die vor der ersten Börsenkerze erfolgten. Genau dieses Zeitfenster besetzt Pepeto derzeit.

Entwickelt wurde das Projekt von einem ehemaligen Binance-Experten rund um eine Cross-Chain-Bridge, die Vermögenswerte zwischen getrennten Blockchains überträgt. Ergänzt wird sie von einem Risk Scorer, der verdächtige Token markiert, bevor ein Tausch überhaupt ausgeführt wird. Jeder Handel im Ökosystem trägt damit eine Schutzebene, die die meisten Plattformen gar nicht erst anbieten. Wer sich die offizielle Seite von Pepeto ansieht, findet beide Werkzeuge dokumentiert.

Dieser Schutz ist einer der Gründe, warum weiter Kapital in den Vorverkauf fließt. Mehr als 10 Millionen Dollar sind bereits hinter einem Einstiegspreis von 0,000000188 Dollar gesichert, und ein erwartetes Binance-Listing liegt am Horizont. Ein Audit von SolidProof deckt den gesamten Vertrag ab, denn die Prüfer haben den kompletten Code untersucht und bestätigt, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde. Jede eintretende Wallet kann so nachvollziehen, dass keine versteckte Ausgabe neuer Token hinter dem Vertrag wartet.

Geprüftes Angebot und wachsendes Kapital sind die Kombination, die jede Phase des Vorverkaufs schneller füllen kann als die vorherige. Ein solcher Aufbau vor einem Listing dieser Größenordnung ist das Setup, das frühe Käufer in jedem Zyklus gesucht haben. Hier steht es noch offen, bevor die breite Masse das Kürzel überhaupt kennt. Ob sich die Geschichte wiederholt, bleibt abzuwarten, doch wer vor dem Listing dabei ist, zahlt den niedrigsten Preis, den dieses Projekt je tragen wird.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt spannend, denn der Rutsch unter 1,50 Dollar hat die bullische Struktur bisher nicht gebrochen. XRP kann von hier aus erneut 1,70 Dollar testen, doch bei rund 90 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bewegt sich der Kurs zwangsläufig in kleinen Schritten. Ein Projekt im Vorverkauf startet dagegen von einer Basis, die um ein Vielfaches kleiner ist. Wer bei XRP unter einem Dollar eingestiegen ist, weiß, wie schnell sich solche Fenster schließen. Der Vorverkauf von Pepeto füllt sich weiter, und der Abstand zwischen heutigem Einstieg und Listing-Kurs ist genau das, was hier noch zu holen sein könnte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose aktuell aus?

XRP wird bei rund 1,43 Dollar gehandelt. Ein Schlusskurs über 1,56 Dollar öffnet den Weg zu 1,66 und 1,76 Dollar, während die Zone zwischen 1,42 und 1,45 Dollar als Unterstützung gilt.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Vorverkaufsprojekt mit einer Cross-Chain-Bridge und einem Risk Scorer, geprüft von SolidProof. Alle Angaben stehen auf pepetocoin.com, die offizielle Adresse lautet pepetocoin.com.