DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 28. August

=== *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio August Verbraucherpreise ohne Nahrung PROGNOSE: +1,7% gg Vj zuvor: +1,9% gg Vj *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+7,1% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/+6,1% gg Vj 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli *** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,4% gg Vm/+0,1% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: +2,4% gg Vj zuvor: +2,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +2,7% gg Vj zuvor: +2,4% gg Vj 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August HVPI PROGNOSE: +4,4% gg Vj zuvor: +3,9% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: +6.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4% 10:30 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 97,5 zuvor: 97,2 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -5,8 zuvor: -6,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -15,5 Vorabschätzung: -15,5 zuvor: -15,9 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August *** 14:30 CA/BIP 2Q *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August PROGNOSE: 58,0 zuvor: 57,6 *** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, Keynote bei geldpolitischem Symposium in Jackson Hole *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August PROGNOSE: 51,0 1. Umfrage: 51,0 zuvor: 55,2 18:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei geldpolitischem Symposium in Jackson Hole ===

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August 28, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)

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