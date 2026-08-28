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KOHLEKRAFT - Die nur noch als Reserve dienenden Kohlekraftwerke in Deutschland sollten aus Sicht von Unionspolitikern wieder ständig Strom erzeugen und so die Preise drücken. Der Unionsfraktionsvize im Bundestag, Sepp Müller (CDU), sagte der Wirtschaftswoche zur so genannten Kohlereserve: "Diese Kohlekraftwerke sollten wieder ständig laufen. Das kann die Strompreise senken und hilft, teures Gas zu sparen." Der Koalitionsvertrag von Union und SPD erlaube es, in Krisen wie durch die blockierte Straße von Hormus mehr auf Kohle zu setzen. Die hohen Energiepreise seien "der Genickbruch für die energieintensive Industrie und für den Mittelstand", sagte Müller, der auch Landesgruppenchef der CDU-Abgeordneten aus Sachsen-Anhalt ist. (Wirtschaftswoche)

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August 28, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

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