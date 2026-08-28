DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Vor Warsh-Rede dominiert Zurückhaltung

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich zum Wochenausklang keine einheitliche Tendenz ausmachen. Vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt des US-Notenbankchairmans Kevin Warsh auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole halten sich die Anleger meist zurück. Von seiner Rede erhofft man sich Informationen zum künftigen geldpolitischen Kurs der Federal Reserve.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 0,8 Prozent, der breiter gefasste Topix gewinnt 1,1 Prozent. Die Kernverbraucherpreise in der Region Tokio sind im August ungefähr im erwarteten Rahmen gestiegen. Dagegen verliert der Kospi in Seoul 1,0 Prozent, belastet von den Chip-Schwergewichten SK Hynix und Samsung Electronics, die um 2,1 und 2,3 Prozent nachgeben. An der Börse in Hongkong liegt der Hang-Seng-Index 0,5 Prozent im Plus, der Composite-Index in Shanghai tendiert gut behauptet. In Sydney rückt der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent vor.

Nachdem die Börsen der Region am Donnerstag noch die starken Zahlen und den optimistischen Ausblick von Nvidia gefeiert hatten, nehmen die Investoren nun in vielen Fällen die als durchwachsen interpretierten Zahlen des US-Chipdesigners Marvell zum Anlass, Gewinne mitzunehmen. Marvell hat zwar die Wachstumsprognosen für das laufende und das folgende Geschäftsjahr erhöht, allerdings hat das Unternehmen mit dem Ergebnis des zweiten Geschäftsquartals die Konsensschätzung nur knapp übertroffen. Die "Flüsterschätzungen" seien hoch höher gewesen als der Konsens, heißt es. Überdies hat sich der Aktienkurs im laufenden Jahr schon nahezu verdreifacht.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 9.082,10 +0,5 +4,2 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.249,03 +1,1 +22,1 08:00 Kospi (Seoul) 6.841,63 -1,0 +62,3 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.684,89 +0,5 +0,2 10:00 Shanghai-Composite 3.959,64 +0,1 -0,2 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.698,76 +0,3 +22,7 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.544,55 +0,4 -24,3 10:00 KLCI (Malaysia) 1.729,80 -0,7 +3,0 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:03 % YTD EUR/USD 1,1646 -0,0 1,1651 1,1655 -0,8 EUR/JPY 185,70 -0,0 185,72 185,68 +0,9 EUR/GBP 0,8568 -0,1 0,8572 0,8573 -1,7 USD/JPY 159,45 +0,0 159,39 159,29 +1,8 USD/KRW 1.377,00 -0,3 1.381,40 1.380,86 -4,4 USD/CNY 6,7206 +0,0 6,7198 6,7203 -3,9 USD/CNH 6,7209 +0,0 6,7185 6,7194 -3,7 USD/HKD 7,8395 +0,0 7,8385 7,8384 +0,7 AUD/USD 0,7201 +0,1 0,7194 0,7185 +7,9 NZD/USD 0,5962 +0,2 0,5950 0,5949 +3,6 BTC/USD 79.906,44 -0,2 80.091,28 78.770,25 -8,9 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 83,11 -0,5 -0,42 83,53 Brent/ICE 89,23 -0,5 -0,47 89,70 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.582,88 -0,4 -18,12 4.601,00 Silber 68,91 -0,5 -0,35 69,26 Platin 1.845,36 -0,1 -1,04 1.846,41 (Angaben ohne Gewähr) ===

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