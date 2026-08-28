Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG hat die Kapitalerhöhung für den Baloise Swiss Property Fund (BSPF) mit Kapitalzusagen im Umfang von CHF 159 Mio. erfolgreich durchgeführt. Damit können vierzehn Liegenschaften in wirtschaftlich attraktiven Regionen erworben werden. Zudem wird das Portfolio weiter diversifiziert.
«Das erfolgreiche Platzierungsergebnis ist ein starkes Zeichen des Vertrauens unserer Anleger. Es bestätigt unseren eingeschlagenen Kurs und ermöglicht es uns, das Portfolio mit Blick auf stabile Erträge und langfristige Wertentwicklung weiter zu optimieren», sagt Fondsmanager Jan Hagen von Baloise Asset Management AG.
Im Rahmen der Bezugsfrist bis zum 25. August 2026 ist es gelungen, Kapitalzusagen im Umfang von CHF 159 Mio. zu gewinnen. Der Baloise Swiss Property Fund verfügt bereits über ein in der ganzen Schweiz breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Fokus auf Wohnliegenschaften. Mit den zusätzlichen Mitteln werden vierzehn Liegenschaften in wirtschaftlich starken Regionen der Schweiz erworben.
Die Liberierung der neuen Fondsanteile wird am 3. September 2026 erfolgen.
Fondsportrait
Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 31. März 2026 91 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund CHF 1.38 Mrd.
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2390092 28.08.2026 CET/CEST