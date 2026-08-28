Mehr Rollen für präzisere Antworten: In der neuen Folge von t3n MeisterPrompter geht es um den Tipp eines Hörers. Er bedient sich der Denkhüte von Edward de Bono, um der KI gezielt mehr Perspektiven zu geben. Eine Rolle pro Prompt: Eigentlich ist das die Basis des siebenstufigen Prinzips für den Prompt-Aufbau. Für Kreativarbeit und um mehr Perspektiven gezielt anzufordern, lohnt es sich, diese Grundregel zu brechen. Die Idee dafür hat t3n-MeisterPrompter-Hörer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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