FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Rede des US-Notenbankchefs auf der Tagung in Jackson Hole am Freitagnachmittag bleiben die Anleger zuversichtlich. Der Dax wird zwei Stunden vor dem Auftakt im Plus gesehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zuletzt 0,35 Prozent höher auf 26.460 Punkte. Zur Bestmarke fehlen ihm dabei nur noch etwas mehr als 100 Punkte.

Die Zahlen großer US-Unternehmen wie Nvidia oder Salesforce hatten den Dax am Vortag seinem Rekord von knapp 26.574 Punkten wieder ein Stück weit näher gebracht. Eine davon ausgelöste Rally ging an der Nasdaq-Börse nach dem europäischen Handelsschluss noch etwas weiter, wenngleich dies ein Stück weit von einer enttäuschten Reaktion auf den KI-Shooting-Star Marvell Technology gebremst wird.

Am Markt sind die Augen nun auf Kevin Warsh gerichtet, der am Freitagnachmittag (16 Uhr MESZ) auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole sprechen wird. Laut der Commerzbank ist es seine erste wichtige Rede als Vorsitzender der US-Notenbank. Die Märkte warteten gespannt auf Signale zum weiteren Zinskurs, denn in Erwartung einer möglicherweise restriktiven Haltung seien die Anleiherenditen bereits gestiegen.

Der ING-Bank-Stratege Benjamin Schroeder erwartet allerdings nicht viel Substanzielles. Daher dürften sich die Experten auf die Details stürzen. "Die Märkte werden jedes Wort sorgfältig abwägen", so der ING-Experte./tih/zb