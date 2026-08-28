Die Salesforce-Aktie sprang am Donnerstag um +22,6% auf 252,05 US$ und erlebte damit ihren stärksten Handelstag seit Jahren. Bemerkenswert ist, dass der Umsatz die Erwartungen lediglich um rund 20 Millionen US$ übertraf. Gefeiert wurde vielmehr der Beweis, dass künstliche Intelligenz das etablierte SaaS-Geschäft bislang nicht zerstört, sondern Salesforce neue Produkte und Erlösquellen eröffnet. Der Auftragsbestand liefert das stärkere Signal Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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