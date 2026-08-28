Die Datadog-Aktie profitiert derzeit gleich von mehreren positiven Impulsen. Nach starken Quartalszahlen mit einem Umsatzwachstum von 35,6 Prozent auf 1,12 Milliarden US-Dollar sorgen Berichte über frühere Übernahmeversuche durch Palo Alto Networks für zusätzliche Fantasie. Datadog konnte zudem beim bereinigten Ergebnis je Aktie die Erwartungen übertreffen und profitiert vom anhaltenden Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur. Chartanalyse zur Datadog-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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