Eigentlich soll die sogenannte Fan-Edition der Galaxy-Serie von Samsung Top-Features zum erschwinglichen Preis liefern. Im Fall des Galaxy S26 FE darf man sich aber fragen: Für wen ist dieses Smartphone eigentlich? Was bei Apple das iPhone 17e ist, soll bei Samsung das Galaxy S26 FE sein: eine günstigere Variante der Top-Modelle, mit ähnlichen Features. Doch in diesem Jahr verfehlt Samsung das Ziel. Ab 799 Euro soll es das neue FE zu kaufen geben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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