Mitteilung der Circus SE: Circus rollt Circus Pods aus: Weltweit erstes intelligentes Befüllungssystem für autonome Versorgungsrobotik Die Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1) gibt heute die kommerzielle Markteinführung von Circus Pods bekannt, einer standardisierten Zutaten- und Lieferketten-Infrastruktur, die speziell für die autonomen Versorgungs-Robotersysteme des Unternehmens entwickelt wurde - für den Einsatz sowohl im Verteidigungs- als auch im zivilen Sektor. Das proprietäre Zutatensystem und die KI-gesteuerte Lieferkette sind bereits in sieben europäischen Ländern, einschließlich der Ukraine, im Einsatz und umfassen mehr als 30 Zutaten. Sie unterstützen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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