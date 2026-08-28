Der DAX kann auch zum Start in den letzten Handelstag der Woche noch einmal zulegen und dürfte jetzt den Kampf mit der 26 500er-Marke aufnehmen.

Die Vorgaben aus den USA und Asien sind weiterhin positiv, doch die kurzfristigen Aufwärtstrends verlieren etwas an Dynamik. Speziell bei den Aktien im Halbleitersektor nehmen Investoren Gewinne mit. Das ändert nicht grundsätzlich die Stimmung, sondern zeigt lediglich die heißgelaufenen Motoren auf. Der übergeordnete Trend bleibt intakt. Nun gilt es, bei den Investments auf die richtigen Pferde zu setzen. Einige sind durch die vergangene Hatz bereits ausgelaugt und werden mit dem hohen Tempo nicht mehr Schritt halten können.

Die Verbraucherpreise im Großraum Tokio sind lediglich im Rahmen der Erwartungen gestiegen und das dämpft die Inflationssorgen wieder etwas. Aus den USA dürften heute der Chicagoer Einkaufsmanagerindex und als finaler Höhepunkt der Woche die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh vom Notenbank-Symposium in Jackson Hole auf Interesse stoßen.

Aus technischer Sicht liegt vor dem DAX jetzt die leichte Hürde von 26 500 Punkten, bevor dann gute 70 Punkte darüber das Allzeithoch auf den deutschen Leitindex darauf wartet, vielleicht noch vor dem Wochenende angelaufen zu werden.

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