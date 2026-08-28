The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.08.2026
ISIN Name
CH0136847XXX PFZ.SCHW.KT.BKN 11-26 413
AU3CB0236XXX NED.WATERSCH. 2026
DE000DK0EXXX DEKA STUFENZINS ANL 16/26
DE000HLB2XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/15
DE000A383XXX INV.BK.BB IHS 25/26
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A1835
DE000LB2BXXX LBBW FZA 22/26
XS2381694XXX MUNICIP.FIN. 21/26 MTN
DE000AAR0XXX AAREAL BANK MTN S.311
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.08.2026
ISIN Name
CH0136847XXX PFZ.SCHW.KT.BKN 11-26 413
AU3CB0236XXX NED.WATERSCH. 2026
DE000DK0EXXX DEKA STUFENZINS ANL 16/26
DE000HLB2XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/15
DE000A383XXX INV.BK.BB IHS 25/26
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A1835
DE000LB2BXXX LBBW FZA 22/26
XS2381694XXX MUNICIP.FIN. 21/26 MTN
DE000AAR0XXX AAREAL BANK MTN S.311
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