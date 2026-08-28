© Foto: Dall-EIREN hat neue Zahlen veröffentlicht und die Aktie damit auf Talfahrt geschickt. Milliarden-Investitionen und ein hoher Verlust belasten.
Enthaltene Werte: AU0000185993Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|31,810
|31,995
|09:19
|31,810
|31,995
|09:19
© Foto: Dall-EIREN hat neue Zahlen veröffentlicht und die Aktie damit auf Talfahrt geschickt. Milliarden-Investitionen und ein hoher Verlust belasten.
Enthaltene Werte: AU0000185993Den vollständigen Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:53
|Zu hohe Investitionen?: IREN-Aktie bricht nach Zahlen ein - Hoher Verlust trifft auf weitere Ausbaupläne
|© Foto: Dall-EIREN hat neue Zahlen veröffentlicht und die Aktie damit auf Talfahrt geschickt. Milliarden-Investitionen und ein hoher Verlust belasten Enthaltene Werte: AU0000185993Den vollständigen...
► Artikel lesen
|08:30
|IREN Limited holt KI-Giganten ins Boot: Neuer Milliarden-Deal lässt Aktie steigen
|07:39
|IREN stock slumps after Q4 miss as AI cloud revenue surges
|04:06
|IREN targets $25B-$30B FY '27 capex as $4B ARR is contracted
|00:54
|IREN Q4 FY26 slides: $4bn ARR contracted amid mining exit
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|IREN LIMITED
|31,995
|-8,10 %