Deutz nähert sich nach der Freigabe der Flensburger-Übernahme spürbar den eigenen Rekordständen. Der Kölner Motorenbauer baut mit dem Verteidigungsgeschäft ein zweites Standbein auf und der Markt honoriert das deutlich. Die Reaktion an der jüngst eroberten Marke wird zeigen, ob der Schwung für neue Höchststände reicht. Flensburger-Deal nimmt letzte Hürde Das Bundeskartellamt hat grünes Licht für die rund 1,6 Milliarden € schwere Übernahme von FFG ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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