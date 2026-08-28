Salesforce explodierte am Donnerstag um +22,6%, CrowdStrike gewann +20,5% und auch die SAP-Aktie legte rund +3% auf knapp 189 € zu. Die überraschend guten Geschäftszahlen der US-Konzerne stellen die Angst vor einer KI-bedingten "SaaSpocalypse" infrage. Für SAP ist das ein wichtiges Signal. Allerdings muss der DAX-Konzern bei der Auslieferung seiner eigenen KI-Agenten noch deutlich zulegen. Salesforce liefert den entscheidenden Gegenbeweis Salesforce ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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