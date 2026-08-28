Der Milliarden-Vergleich von Meta in den USA befeuert auch in Deutschland die Debatte um Jugendschutz in sozialen Medien. Die Verbraucherzentralen haben klare Vorstellungen. Nach dem US-Prozess gegen Meta fordern Verbraucherschützer auch für Deutschland strengere Social-Media-Regeln. "Schutzmaßnahmen wie Zeitlimits, nächtliche Sperren oder deaktivierte Benachrichtigungen können den Nutzungsdruck von Minderjährigen verringern", sagte die Chefin des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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