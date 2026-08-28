Osnabrück (ots) -Osnabrück. Die Ökonomin Monika Schnitzer sieht in der wirtschaflichen Entwicklung Deutschlands "positive Signale", aber noch keinen echten Aufschwung. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) sagte Schnitzer: "Die Zahlen sind ermutigend. Die Revision zeigt, dass wir schon im letzten Jahr stärker gewachsen sind als gedacht. Das setzt sich fort. Mehrere positive Quartale in Folge geben Hoffnung, dass das kein Strohfeuer ist." Schnitzer ist Vorsitzende der fünf sogenannten Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung beraten.Zuletzt hatte sich der Ifo-Geschäftsklimaindex positiv entwickelt, in dieser Woche hatte das Statistische Bundesamt das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von April bis Juni um 0,1 Prozentpunkt höher als zuvor angenommen beziffert, auf nun 0,3 Prozent. "Im internationalen Vergleich ist das immer noch wenig", sagt Schnitzer. "Seit 2019 ist Deutschland um ein Prozent gewachsen, die USA um 15 Prozent. Positiv ist, dass sich der Außenhandel fängt - getragen vor allem vom Binnenmarkt der Europäischen Union. Was aber fehlt, um von einem breiten Aufschwung zu sprechen, sind die Investitionen", so die Expertin.In Deutschland neige man dennoch dazu, die Lage schlechter darzustellen als sie ist. "Trotz geopolitischer Krisen wie dem Iran-Konflikt und Handelskonflikten wachsen wir. Wir haben Kraft, voranzukommen", meint die Ökonomin. Man müsse aber genau hinschauen. Während das verarbeitende Gewerbe, insbesondere die Rüstungsindustrie wachse, schrumpfe die Automobilbranche.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6341300