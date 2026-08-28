Nach unserem jüngsten Screening deutscher Aktien erweitern wir die Suche heute auf Europa. Wieder geht es nicht darum, einfach die Unternehmen mit den höchsten Wachstumsraten herauszufiltern. Entscheidend ist, wie viel wir für dieses Wachstum bezahlen. Das Ergebnis ist bemerkenswert: Drei sehr unterschiedliche Unternehmen kommen auf Basis der aktuellen Gewinnschätzungen auf eine PEG-Ratio von weniger als 1. SAF-HOLLAND profitiert von einer möglichen Erholung des Nutzfahrzeugmarktes und einem wachsenden Ersatzteilgeschäft, BAWAG gehört zu den profitabelsten Banken Europas und liefert außergewöhnlich starke Insidersignale, während MELROSE INDUSTRIES eine strukturelle Luftfahrt-Wachstumsstory zu einer überraschend niedrigen Bewertung bietet. In der Termin-Börse daily haben wir jeden Tag neue Empfehlungen wie diese für Sie. Testen Sie uns, das geht auch im Einzelabruf (KLICK HIER).
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