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Dow Jones News
28.08.2026 09:33 Uhr
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(1)

UPDATE/TAGESVORSCHAU/Freitag, 28. August

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 28. August 

=== 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio August 
     Verbraucherpreise ohne Nahrung 
     PROGNOSE: +1,7% gg Vj 
     zuvor:  +1,9% gg Vj 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli 
     Importpreise 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+7,1% gg Vj 
     zuvor:  -0,7% gg Vm/+6,1% gg Vj 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli 
*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 
*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +0,4% gg Vm/+0,1% gg Vj 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August 
     PROGNOSE: +2,4% gg Vj 
     zuvor:  +2,1% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +2,7% gg Vj 
     zuvor:  +2,4% gg Vj 
  08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August 
     HVPI 
     PROGNOSE: +4,4% gg Vj 
     zuvor:  +3,9% gg Vj 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August 
     Arbeitslosenzahl saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +5.000 gg Vm 
     zuvor:  +6.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote saisonbereinigt 
     PROGNOSE: 6,4% 
     zuvor:  6,4% 
  10:30 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August 
     Wirtschaftsstimmung Eurozone 
     PROGNOSE: 97,5 
     zuvor:  97,2 
     Industrievertrauen Eurozone 
     PROGNOSE: -5,8 
     zuvor:  -6,1 
     Verbrauchervertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:    -15,5 
     Vorabschätzung: -15,5 
     zuvor:     -15,9 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August 
*** 14:30 CA/BIP 2Q 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August 
     PROGNOSE: 58,0 
     zuvor:  57,6 
*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, Keynote bei geldpolitischem Symposium in 
     Jackson Hole 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August 
     PROGNOSE:  51,0 
     1. Umfrage: 51,0 
     zuvor:   55,2 
  18:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei geldpolitischem 
     Symposium in Jackson Hole 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)

DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Freitag, 28. August

(NEU: EU/Länderrating Frankreich (Fitch) 

=== 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio August 
     Verbraucherpreise ohne Nahrung 
     PROGNOSE: +1,7% gg Vj 
     zuvor:  +1,9% gg Vj 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli 
     Importpreise 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+7,1% gg Vj 
     zuvor:  -0,7% gg Vm/+6,1% gg Vj 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli 
*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 
*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +0,4% gg Vm/+0,1% gg Vj 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August 
     PROGNOSE: +2,4% gg Vj 
     zuvor:  +2,1% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +2,7% gg Vj 
     zuvor:  +2,4% gg Vj 
  08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August 
     HVPI 
     PROGNOSE: +4,4% gg Vj 
     zuvor:  +3,9% gg Vj 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August 
     Arbeitslosenzahl saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +5.000 gg Vm 
     zuvor:  +6.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote saisonbereinigt 
     PROGNOSE: 6,4% 
     zuvor:  6,4% 
  10:30 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August 
     Wirtschaftsstimmung Eurozone 
     PROGNOSE: 97,5 
     zuvor:  97,2 
     Industrievertrauen Eurozone 
     PROGNOSE: -5,8 
     zuvor:  -6,1 
     Verbrauchervertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:    -15,5 
     Vorabschätzung: -15,5 
     zuvor:     -15,9 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August 
*** 14:30 CA/BIP 2Q 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August 
     PROGNOSE: 58,0 
     zuvor:  57,6 
*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, Keynote bei geldpolitischem Symposium in 
     Jackson Hole 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August 
     PROGNOSE:  51,0 
     1. Umfrage: 51,0 
     zuvor:   55,2 
  18:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei geldpolitischem 
     Symposium in Jackson Hole 
 
    - *** EU/Länderrating Frankreich (Fitch) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab/kla/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2026 02:59 ET (06:59 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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