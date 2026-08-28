Leipzig (ots) -Für "Elefant, Tiger & Co." ist die Eröffnung von Feuerland am 1. September Anlass für einen besonderen Blick hinter die Kulissen. In zwei Sonderfolgen erzählt die Zoo-Doku-Soap des MDR die letzten Wochen und Tage vor dem großen Moment - von spektakulären Transporten bis zu den ersten Begegnungen der Tiere mit ihrer neuen Heimat. Zu sehen sind die jeweils 25-minütigen Sonderfolgen ab dem 4. und 11. September in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/mdr/elefanttigerundco) und um 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen.Wellenanlage und begehbarer Unterwassertunnel: "Elefant, Tiger & Co.: Feuerland - der Countdown zur neuen Wasserwelt" zeigt, welche spektakuläre Anlage im Zoo Leipzig für Pinguine und Seelöwen entstanden ist. "Elefant, Tiger & Co." ist dabei, wenn aus jahrelanger Planung Wirklichkeit wird: bei den letzten Handgriffen, bei aufregenden Transporten, bei kleinen Pannen und großen Glücksmomenten. Entstanden sind zwei Folgen voller Spannung, Überraschungen und berührender Geschichten - und ein exklusiver Blick auf den Countdown zur Eröffnung von Feuerland.Christina Herßebroick, Hauptabteilungsleiterin Kultur und Gesellschaft beim MDR:"Feuerland ist ein Leuchtturm für Leipzig und die Region - und ein Ereignis, das weit über Mitteldeutschland hinaus Aufmerksamkeit verdient. Wir wollen solche regionalen Leuchttürme als MDR sichtbar machen. 'Elefant, Tiger & Co.' kann dabei genau das, was die Sendung seit mehr als 20 Jahren auszeichnet: große Ereignisse aus nächster Nähe erzählen und zeigen, was hinter den Kulissen passiert - mit den Tieren und vor allem mit den Menschen, die diesen besonderen Ort möglich machen."Für die Tierpflegerinnen und Tierpfleger bedeutet die Eröffnung monatelange Vorbereitung, Training und jede Menge Aufregung. Die Kameras begleiten unter anderem den Transport der Pinguine von München nach Leipzig und sind dabei, wenn Robben aus ihrem bisherigen Zuhause in die neue Wasserwelt umziehen. Wie reagieren die Tiere auf ihre neue Umgebung? Und gelingt der Einzug so, wie ihn sich die Pflegerinnen und Pfleger vorgestellt haben?Auch hinter den Kulissen der Baustelle wird es spektakulär: Für den neuen Unterwassertunnel werden riesige Plexiglas-Elemente per Schwertransport geliefert. Die gigantischen Röhren müssen mitten in der Nacht durch die Stadt Leipzig gefahren und millimetergenau an ihren Platz manövriert werden. Die Tunnelstücke, aus denen Besucherinnen und Besucher bald die Seelöwen aus neuen Perspektiven erleben können, sind bis zu 14 Meter lang.Die Zoo-Doku-Soap des MDR ist dabei, als die großen Becken geflutet werden. Erstmals steigen auch Tierpflegerinnen und -pfleger selbst in Feuerland ab. Meriam Pietsch, Ronja Siegmund und Christoph Urban wagen ihren allerersten Tauchgang in der neuen Anlage.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk,Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6341320