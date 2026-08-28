Baden-Baden (ots) -Die Bundesliga ist zurück und Fußballfans können sich zum Saisonstart gleich auf ein ganz besonderes Transferfenster freuen: Bei United Charity wechseln keine Spieler den Verein, sondern außergewöhnliche Erinnerungsstücke ihrer Idole den Besitzer. Gemeinsam mit Stars und Legenden des deutschen Fußballs versteigert Europas größtes Charity-Auktionsportal auf unitedcharity.de/Specials/Bundesliga über 20 persönliche, signierte und teilweise sogar getragene Fußballschätze zugunsten sozialer Projekte.Besonders persönlich wird es bei Oliver Baumann: Der DFB-Torhüter stiftet seinen getragenen und von ihm signierten Spezial-Torwarthandschuh. Ein echtes Unikat aus dem Profi-Alltag des Nationalkeepers mit ganz besonderem Erinnerungs- und Sammlerwert.Auch für Fans, die Fußball lieber live erleben möchten, gibt es besondere Chancen: Zur Auktion stehen zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel von Eintracht Frankfurt im Deutsche Bank Park mit Logenplätzen sowie eine besondere Reise zum BVB.Für Sammler und Trikotfans gibt es auch einiges zu entdecken: Unter anderem ein getragenes Trikot von Kevin Stöger und auch signierte Trikots der FC-Bayern-Stars Jamal Musiala und Harry Kane.Auch Fußballlegenden zeigen soziales Engagement: Sepp Maier und Berti Vogts unterstützen die Charity-Aktionen mit persönlichen Erinnerungsstücken.Das Besondere an den Auktionen: Die Erlöse fließen an gemeinnützige Projekte und Hilfsorganisationen. So verbinden die Auktionen bei United Charity die Leidenschaft für den Fußball mit konkreter Hilfe für Menschen in Not.Über United CharityUnited Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einzigartige Objekte und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Online-Bietverfahren ermöglicht es Menschen weltweit, unabhängig von Ort und Zeit an den Auktionen teilzunehmen. Die gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Leben gerufen. Seit ihrer Gründung konnten bereits mehr als 19 Millionen Euro für den guten Zweck gesammelt werden. Die Auktionserlöse kommen gemeinnützigen Organisationen und Einrichtungen zugute, insbesondere Kinderhilfsprojekten.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: miriam.rettegi@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/6341319