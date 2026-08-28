Föhren (ots) -Nach Einschätzungen deutscher Sicherheitsbehörden nimmt die Gefahr hybrider Angriffe, Sabotage und Spionage durch russische Akteure weiter zu. Im Fokus stehen dabei unter anderem kritische Infrastrukturen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Sicherheitsbehörden warnen davor, dass Russland zunehmend auf verdeckte Operationen und sogenannte Low-Level-Agenten setzt, um Unsicherheit zu schaffen.Die größte Gefahr besteht dabei nicht darin, dass Bedrohungen entstehen, sondern dass sie zu spät erkannt werden. Moderne Sicherheitskonzepte setzen deshalb auf frühzeitige Erkennung statt auf reine Reaktion. Nachfolgend wird erklärt, welche Schwachstellen Unternehmen bei der physischen Absicherung ihrer Standorte häufig übersehen, wie moderne Sicherheitstechnik Risiken frühzeitig erkennt und welche Maßnahmen sich in der Praxis bewährt haben.Warum klassische Sicherheitskonzepte zunehmend an ihre Grenzen stoßenViele Unternehmen verlassen sich bei der Absicherung nach wie vor auf bewährte Maßnahmen wie Zugangskontrollen, Alarmanlagen oder einzelne Überwachungskameras. Diese Bausteine bleiben zwar unverzichtbar, sie greifen aber in der heutigen Zeit zu kurz. Denn die aktuelle Sicherheitslage stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen. Low-Level-Agenten, kurzfristige Sabotagehandlungen und gezielte Ausspähversuche sorgen dafür, dass klassische Sicherheitsmaßnahmen immer häufiger umgangen werden.Hinzu kommt, dass viele Konzepte zum Schutz nebeneinander existieren, ohne jedoch miteinander vernetzt zu sein. Kameras zeichnen Ereignisse zwar auf, liefern aber häufig erst im Nachhinein Informationen. Wird ein Vorfall erst entdeckt, nachdem bereits Schaden entstanden ist, sind wertvolle Reaktionsmöglichkeiten oft bereits verloren.Diese Schwachstellen werden häufig unterschätztIn der Praxis zeigt sich dabei vor allem, dass Unternehmen ihre größten Risiken häufig dort übersehen, wo im Alltag vermeintliche Routine herrscht. Besonders kritisch sind Zeiten außerhalb des regulären Betriebs. Nach Feierabend, an Wochenenden oder Feiertagen entstehen Sicherheitslücken, weil weniger Personal vor Ort ist und ungewöhnliche Aktivitäten deutlich seltener bemerkt werden. Gleichzeitig befinden sich auf vielen Betriebsgeländen sensible Bereiche wie Technikräume, Lagerflächen, Trafostationen, Container oder temporäre Baustellen, die vergleichsweise leicht zugänglich sind.Ein weiterer Irrtum besteht darin, Sicherheit daran zu messen, ob sichtbare Schäden entstanden sind. Tatsächlich können bereits kurze, unbemerkte Zutritte ausreichen, um Informationen auszuspähen oder technische Manipulationen vorzubereiten. Dass am nächsten Morgen nichts gestohlen wurde oder keine Beschädigungen sichtbar sind, bedeutet deshalb nicht zwangsläufig, dass kein sicherheitsrelevanter Vorfall stattgefunden hat.Früh erkennen statt später reagierenVor diesem Hintergrund gewinnt die frühzeitige Erkennung von Auffälligkeiten erheblich an Bedeutung. Moderne Sicherheitskonzepte verfolgen deshalb einen anderen Ansatz als klassische Überwachungssysteme. Im Mittelpunkt steht nicht mehr die reine Dokumentation von Ereignissen, sondern die kontinuierliche Analyse der aktuellen Lage und das Einbinden von Leitstellen mit ausgebildeten Mitarbeitenden. KI-gestützte Videosysteme können ungewöhnliche Bewegungsmuster, längere Aufenthalte an sensiblen Bereichen oder unbefugte Zutritte automatisch erkennen und unmittelbar melden.In der Leitstelle bewerten die Mitarbeitenden dann die Lage und entscheiden über die notwendigen Maßnahmen. Erst dieses Zusammenspiel aus intelligenter Analyse und menschlicher Bewertung ermöglicht es, auf potenzielle Gefahren bereits im Entstehungsprozess zu reagieren.Welche Maßnahmen Unternehmen jetzt ergreifen solltenEin wirksames Sicherheitskonzept beginnt dabei mit einer strukturierten Risikoanalyse. Unternehmen sollten zunächst identifizieren, welche Bereiche für den eigenen Betrieb besonders kritisch sind - etwa Zugänge, Technikbereiche, Lagerflächen, Energieversorgung oder temporäre Baustellen. Diese neuralgischen Punkte lassen sich anschließend gezielt absichern.Ebenso wichtig ist die Vernetzung einzelner Sicherheitsmaßnahmen. Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, Beleuchtung, Alarmierung und Leitstelle sollten nicht isoliert arbeiten, sondern ein gemeinsames Lagebild erzeugen. Ergänzend können mobile Überwachungssysteme, wie beispielsweise von LivEye, dabei helfen, sich kurzfristig an veränderte Bedrohungslagen anzupassen oder temporäre Risikobereiche abzusichern. Entscheidend bleibt jedoch, dass auf erkannte Auffälligkeiten unmittelbar reagiert werden kann. Technik allein verhindert keine Sabotage - ihren größten Nutzen entfaltet sie dann, wenn klare Prozesse und schnelle Entscheidungswege dahinterstehen.Über LivEyeDie LivEye GmbH bietet seit 2018 mobile Videoüberwachungssysteme in ganz Europa. Das Full-Service-Konzept mit moderner Kameratechnik, KI-gestützter Anomalieerkennung und 24/7-Leitstelle richtet sich an Kunden vom Gewerbebetrieb bis zum Kraftwerk. Mit über 2.800 Systemen und rund 160 Mitarbeitenden ist LivEye der führende Anbieter mobiler Videoüberwachung in Europa. Weitere Infos liefern www.liveye.com und www.nstr.security.Pressekontakt:Carsten SimonsLivEye GmbHEuropa-Allee 56bD-54343 Föhren bei Trierpresse@liveye.comOriginal-Content von: LivEye GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170731/6341318