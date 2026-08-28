Schwerin (ots) -Warum reagieren wir in bestimmten Situationen immer wieder gleich? Weshalb sabotieren wir uns selbst, obwohl wir es eigentlich besser wissen? Oft liegen die Ursachen nicht im Hier und Jetzt, sondern in unbewältigten Erfahrungen aus der Kindheit. Alte Prägungen beeinflussen unser Selbstwertgefühl, unsere Beziehungen und unser Verhalten - häufig, ohne dass wir es bemerken.Die meisten Menschen glauben, sie kämpfen mit den Problemen von heute. Tatsächlich kämpfen sie oft mit Verletzungen von gestern. Wer deren Ursprung erkennt und aufarbeitet, kann sein Leben nachhaltig verändern. Dieser Beitrag zeigt, warum Kindheitserfahrungen unser Verhalten bis ins Erwachsenenalter prägen, wie sich alte Muster erkennen und auflösen lassen und welche fünf Schritte dabei helfen, sich dauerhaft von emotionalem Ballast zu befreien.Wenn die Vergangenheit die Gegenwart bestimmtViele Menschen erleben Situationen, in denen sie deutlich heftiger reagieren, als sie es selbst erwarten würden. Eine beiläufige Bemerkung verletzt sie tief, eine kleine Kritik beschäftigt sie tagelang oder ein Konflikt führt sofort zu Rückzug, Wut oder Hilflosigkeit. Solche Reaktionen entstehen häufig nicht allein aus dem aktuellen Ereignis, sondern aus Erfahrungen, die lange zurückliegen.Besonders deutlich wird das, wenn sich dieselben Schwierigkeiten immer wieder wiederholen. Manche Menschen geraten regelmäßig an ähnliche Partner, stellen ihre eigenen Bedürfnisse dauerhaft hinten an oder fühlen sich trotz beruflicher Erfolge nie gut genug. Obwohl sie sich vornehmen, anders zu handeln, fallen sie immer wieder in dieselben Verhaltensmuster zurück. Der Grund dafür liegt häufig darin, dass nicht der Verstand das Verhalten steuert, sondern tief verankerte Prägungen aus der Kindheit.Hinweise darauf können auch eine starke Angst vor Ablehnung, Schwierigkeiten beim Setzen von Grenzen oder eine innere Stimme sein, die das eigene Handeln ständig bewertet und kritisiert. Solche Überzeugungen wirken oft wie ein Teil der Persönlichkeit, sind jedoch meist über viele Jahre entstanden und verfestigt worden.Warum Einsicht allein selten ausreichtVielen Betroffenen ist durchaus bewusst, dass sie sich immer wieder ähnlich verhalten. Dennoch gelingt es ihnen nicht, ihr Verhalten dauerhaft zu verändern. Das liegt daran, dass solche Muster nicht auf einer rationalen Entscheidung beruhen. Das Gehirn greift in belastenden Situationen auf Strategien zurück, die bereits in der Kindheit entstanden sind und damals Sicherheit vermittelt haben.Aus diesem Grund reicht es häufig nicht aus, sich einfach vorzunehmen, gelassener zu reagieren oder selbstbewusster aufzutreten. Solange die zugrunde liegenden Prägungen bestehen bleiben, aktiviert das Nervensystem bei ähnlichen Auslösern immer wieder dieselben Reaktionen. Nachhaltige Veränderung beginnt deshalb nicht beim sichtbaren Verhalten, sondern bei dessen Ursache.Fünf Schritte aus alten MusternWer eingefahrene Verhaltensweisen langfristig verändern möchte, braucht einen strukturierten Prozess. Am Anfang steht die bewusste Auseinandersetzung mit wiederkehrenden Problemen und die Frage, welche Situationen sich wie ein roter Faden durch das eigene Leben ziehen. Darauf folgt die Suche nach den ursprünglichen Erfahrungen, aus denen diese Gefühle und Überzeugungen entstanden sind.Im nächsten Schritt geht es darum, die emotionale Bedeutung dieser Erlebnisse schrittweise zu verringern. Erst wenn die alten Erfahrungen nicht mehr die gleiche innere Kraft besitzen, lassen sich die daraus entstandenen Glaubenssätze hinterfragen und durch hilfreichere Überzeugungen ersetzen. Den Abschluss bildet die bewusste Veränderung des eigenen Verhaltens. Neue Reaktionen müssen immer wieder eingeübt werden, bis sie im Alltag selbstverständlich werden.Woran echte Veränderung zu erkennen istViele Menschen erwarten, dass alte Verletzungen nach ihrer Aufarbeitung vollständig verschwinden. Tatsächlich zeigt sich Fortschritt jedoch meist auf andere Weise. Die Erinnerung bleibt häufig bestehen, doch sie bestimmt das Verhalten nicht mehr in gleichem Maße.Ein wichtiges Zeichen ist, dass zwischen einem Auslöser und der eigenen Reaktion mehr Raum entsteht. Betroffene nehmen zwar weiterhin wahr, dass eine Situation sie emotional berührt, sie können jedoch innehalten und bewusst entscheiden, wie sie handeln möchten. Das alte Muster übernimmt nicht länger automatisch die Kontrolle.Auch die emotionale Intensität verändert sich häufig. Situationen, die früher über Tage oder sogar Wochen belastet haben, verlieren schneller an Gewicht. Gleichzeitig fällt es leichter, über prägende Erlebnisse aus der Kindheit zu sprechen, ohne die damaligen Gefühle vollständig erneut zu durchleben. Die Vergangenheit verschwindet dadurch nicht, sie bestimmt jedoch immer seltener die Gegenwart.Alte Prägungen lassen sich deshalb nur selten vollständig auslöschen. Entscheidend ist vielmehr, dass sie das eigene Leben nicht länger steuern. Wer ihre Ursachen versteht und Schritt für Schritt neue Erfahrungen sammelt, gewinnt die Freiheit zurück, bewusster zu handeln und sich nicht mehr von den Verletzungen der Vergangenheit leiten zu lassen.Über Ramón Schlemmbach:Ramón Schlemmbach ist klinischer Psychologe (M.Sc.), systemischer Paartherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie. Mit seinem Coaching-Programm "Geprägt! Aber richtig" unterstützt er Erwachsene dabei, emotionale Altlasten aus der Kindheit zu erkennen und nachhaltig zu verändern. Durch seine strukturierte Online-Arbeit hat er bereits über 1.300 Klient*innen geholfen, ein erfüllteres Leben zu führen. Mehr Informationen unter: https://ramon-schlemmbach.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deSchlemmbach Coaching GmbHVertreten durch: Ramón Schlemmbachhttps://ramon-schlemmbach.de/Original-Content von: Schlemmbach Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180106/6341317