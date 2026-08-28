Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Nahost-Konflikt ist weiterhin ungelöst, seitdem die USA jedoch ihren Druck vor allem wirtschaftlich und nicht mehr militärisch ausüben, sind die Energiepreise und insbesondere die Ölnotierungen nicht mehr weiter gestiegen, so die Analysten der Helaba.Das Niveau sei aber weiterhin erhöht, sodass Inflations- und Zinssorgen noch Bestand hätten. Wichtige Konjunkturdaten stünden heute nicht auf dem Programm, für Aufmerksamkeit könnten aber die Benchmark-Revision der US-Beschäftigtenzahlen und die Rede von Fed-Chef Warsh beim Notenbanksymposium in Jackson Hole sorgen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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