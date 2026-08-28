Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das konjunkturelle Umfeld ist auf beiden Seiten des Atlantiks herausfordernd, so die Analysten der Helaba.Vor allem der ungelöste Nahost-Konflikt und die hohen Energiepreise würden für Verunsicherung sorgen. Anzeichen für eine ausgeprägte, wirtschaftliche Schwäche gebe es aber nicht, die anstehenden Konjunkturzahlen würden aber weiterhin mit hoher Aufmerksamkeit verfolgt. Heute gebe es Zahlen zum deutschen Arbeitsmarkt, die in der Regel keine große Marktrelevanz entfalten könnten. Im Gegensatz dazu spiele der Arbeitsmarktbericht in den USA eine wichtige Rolle, auch weil Vollbeschäftigung neben Preisniveaustabilität ein Ziel der US-Notenbank sei. Heute stehe zwar nicht der offizielle Bericht zur Veröffentlichung an, dafür aber die alljährliche Benchmark-Revision. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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