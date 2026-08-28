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PLAN-B NET ZERO skaliert Technologieplattform mit weiterem PaaS-Kunden
Bradley Mundt, CEO der PLAN-B NET ZERO AG, betont: "Wir öffnen unsere Technologieplattform gezielt für weitere Partner und erweitern damit das Neo-Energy-Modell über das eigene Stromkundengeschäft hinaus. Entscheidend ist für uns nicht allein die zusätzliche operative Reichweite, sondern darüber hinaus auch die strategische Wirkung: Jede neue Anbindung stärkt die Plattform, erweitert das potenzielle Nutzer- und Partnernetzwerk und verbessert die Grundlage für zusätzliche digitale Erlösquellen."
Einen zentralen Baustein des PaaS-Ansatzes stellt die proprietäre Technologie- und Plattforminfrastruktur von PLAN-B dar. Diese verbindet Energieversorgung, digitale Kundeninteraktion, datenbasierte Prozesse und operative Steuerung in einer integrierten Architektur. Über diese Infrastruktur kann PLAN-B nicht nur eigene Kundenbeziehungen steuern und weiterentwickeln, sondern auch Partnerunternehmen anbinden und damit die skalierbare Nutzung und kommerzielle Reichweite der Plattform ausweiten.
Über PLAN-B NET ZERO
Die PLAN-B NET ZERO AG etabliert eine neue Kategorie im europäischen Energiemarkt: Neo Energy. Das Unternehmen verbindet Energieversorgung mit digitalen Technologie-, Steuerungs- und Plattformlösungen und positioniert sich damit als dynamisch wachsender Anbieter integrierter Neo-Energy-Lösungen. Analog zu den Entwicklungen im Fintech-Bereich überträgt PLAN-B die Prinzipien digitaler Disruption konsequent auf den Energiemarkt. Mit Neo Energy verfolgt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das klassische Energieversorgung mit digitaler Kundeninteraktion, Datenintelligenz und skalierbaren Technologielösungen verknüpft. Seit der Neuausrichtung im Jahr 2023 hat PLAN-B eine Nutzerbasis von rund 115.000 Plattform-Usern (davon rund die Hälfte eigene Stromkunden in Belieferung; Stand: 30. Juni 2026) aufgebaut und einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mehr als 60 Mio. Euro erreicht. Damit zählt PLAN-B nach eigener Einschätzung zu den am schnellsten wachsenden Energieplattformen in der DACH-Region.
28.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PLAN-B NET ZERO
|Gubelstrasse 12
|6300 Zug
|Schweiz
|E-Mail:
|info@planbnetzero.com
|Internet:
|https://planbnetzero.com/
|EQS News ID:
|2390334
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2390334 28.08.2026 CET/CEST