EQS-News: PLAN-B NET ZERO / Schlagwort(e): Sonstiges

PLAN-B NET ZERO skaliert Technologieplattform mit weiterem PaaS-Kunden



28.08.2026 / 10:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PLAN-B NET ZERO skaliert Technologieplattform mit weiterem PaaS-Kunden



Zug/Mühlheim am Main, 28. August 2026 - Die PLAN-B NET ZERO AG ("PLAN-B"), ein innovativer Anbieter digital integrierter Neo-Energy-Lösungen, baut ihr Platform-as-a-Service-Geschäft ("PaaS"; "Business Process Outsourcing/BPO") weiter aus und treibt damit die Skalierung ihres Neo-Energy-Modells über das eigene Strombelieferungsgeschäft hinaus voran. Nachdem der erste BPO-Kunde bereits seit über einem Jahr die PLAN-B-Technologieplattform nutzt, konnte PLAN-B einen weiteren Kunden aus dem Energiesektor gewinnen. Darüber hinaus befinden sich die Vertragsverhandlungen mit einem international tätigen Unternehmen aus dem Bereich Health & Longevity in einem fortgeschrittenen Stadium.



Mit zusätzlichen Plattformanbindungen erweitert PLAN-B die Reichweite seiner technologischen Infrastruktur und erhöht die Anzahl der User auf der Plattform. Neben dem klassischen Energiesektor erschließt das Unternehmen zugleich mit Health & Longevity einen weiteren Bereich mit hohem Digitalisierungspotenzial und internationaler Skalierbarkeit. Diese Entwicklung unterstreicht die Einsatzmöglichkeiten der innovativen Plattform von PLAN-B, die über das originäre Stromkundengeschäft hinaus als digitale Infrastruktur für weitere Partner und Nutzergruppen eingesetzt werden kann.



PLAN-B versteht das PaaS-Geschäft nicht als rein operatives Outsourcing-Angebot, sondern als Bestandteil seines integrierten Neo-Energy-Ansatzes. Über seine Plattform stellt das Unternehmen Partnern technologische Infrastruktur und operative Prozesskompetenz zur Verfügung und schafft damit die Grundlage für zusätzliche Plattformnutzer sowie potenziell wiederkehrende Erlöse. Mit jeder zusätzlichen Anbindung wächst die Reichweite der Plattform, zugleich verbessern sich die Voraussetzungen für datenbasierte Personalisierung, Cross-Selling, Affiliate-Angebote und weitere digitale Monetarisierungsmodelle.



Bradley Mundt, CEO der PLAN-B NET ZERO AG, betont: "Wir öffnen unsere Technologieplattform gezielt für weitere Partner und erweitern damit das Neo-Energy-Modell über das eigene Stromkundengeschäft hinaus. Entscheidend ist für uns nicht allein die zusätzliche operative Reichweite, sondern darüber hinaus auch die strategische Wirkung: Jede neue Anbindung stärkt die Plattform, erweitert das potenzielle Nutzer- und Partnernetzwerk und verbessert die Grundlage für zusätzliche digitale Erlösquellen."



Einen zentralen Baustein des PaaS-Ansatzes stellt die proprietäre Technologie- und Plattforminfrastruktur von PLAN-B dar. Diese verbindet Energieversorgung, digitale Kundeninteraktion, datenbasierte Prozesse und operative Steuerung in einer integrierten Architektur. Über diese Infrastruktur kann PLAN-B nicht nur eigene Kundenbeziehungen steuern und weiterentwickeln, sondern auch Partnerunternehmen anbinden und damit die skalierbare Nutzung und kommerzielle Reichweite der Plattform ausweiten.







Über PLAN-B NET ZERO

Die PLAN-B NET ZERO AG etabliert eine neue Kategorie im europäischen Energiemarkt: Neo Energy. Das Unternehmen verbindet Energieversorgung mit digitalen Technologie-, Steuerungs- und Plattformlösungen und positioniert sich damit als dynamisch wachsender Anbieter integrierter Neo-Energy-Lösungen. Analog zu den Entwicklungen im Fintech-Bereich überträgt PLAN-B die Prinzipien digitaler Disruption konsequent auf den Energiemarkt. Mit Neo Energy verfolgt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das klassische Energieversorgung mit digitaler Kundeninteraktion, Datenintelligenz und skalierbaren Technologielösungen verknüpft. Seit der Neuausrichtung im Jahr 2023 hat PLAN-B eine Nutzerbasis von rund 115.000 Plattform-Usern (davon rund die Hälfte eigene Stromkunden in Belieferung; Stand: 30. Juni 2026) aufgebaut und einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mehr als 60 Mio. Euro erreicht. Damit zählt PLAN-B nach eigener Einschätzung zu den am schnellsten wachsenden Energieplattformen in der DACH-Region.

Weitere Informationen unter: www.planbnetzero.com





Pressekontakt

PLAN-B NET ZERO AG

Julia Schnitger

E-Mail: presse@planbnetzero.com



Kirchhoff Consult GmbH

Adrian Witt

Telefon: +49 40 60 91 86 97

E-Mail: planb@kirchhoff.de





28.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News